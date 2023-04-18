Başkan Erdoğan'dan Afyonkarahisar'da önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

14 Ağustos 2001 tarihinde partimizi kurarken Afyon'dan yola çıkmıştık. Şimdi de Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı'na giden yolu yine Afyonkarahisar'da başlatıyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Bay Bay Kemal acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Emperyalistlerin Truva atı.

Bunlar otellerde görüşmeler yapıyorlar, bize diyorlar ki IMF'den borç almanız lazım. 2013'ten sonra bizim IMF ile ilişkimiz yok.

TCG ANADOLU'YU GÖRDÜKÇE KUDURUYORLAR

Masanın etrafındakiler TCG Anadolu'yu gördükçe kuduruyorlar.