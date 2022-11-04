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    • 04.11.2022 23:26
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    Milletten icazet isteyecek yüzü olmayan Kılıçdaroğlu İngiltere'de umduğunu buldu! Tefeci dediği Londra'nın kayığına bindi: Parayı buldum

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, icazet turunun yeni durağı olan İngiltere'de yalan ve iftira siyasetini sürdürdü. Daha önce "tefeci ve faizci" yakıştırmasında bulunduğu Londra'da çeşitli temaslar kuran Kılıçdaroğlu, "Parayı buldum" ifadelerini kullandı. Milletten icazet isteyecek yüzü olmayan CHP liderinin tefeci dediği Londra'nın kayığına binerek icazet aldığını duyurması akıllara "Kim, bilir ne vaadetti?" sorusunu da getirdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu’na icazet çıktı: Parayım buldum

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık çalışmalarına hız verdi.


    Geride bıraktığımız haftalarda ABD'ye icazet almaya 'beni işaret edin' demeye giden Kılıçdaroğlu'nun 'hamburger yedim" diyerek perdelemeye çalıştığı 8 saatlik muamma ise karanlık bir sır olarak gündemdeki yerini koruyor.



    İCAZETTE YENİ DURAK İNGİLTERE
    ABD'den döner dönmez "Kasım'ı bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun icazet turundaki yeni durağı ise İngiltere oldu.

    Daha önce "tefeci ve faizci" yakıştırmasında bulunduğu Londra'ya giden Kılıçdaroğlu burada dikkat çeken temaslar kurdu.



    YEDİĞİ HAMBURGERLERİN HAKKINI VERDİ
    Para ve kaynak bulmak adına Londra'da olduğunu ifade eden CHP lideri, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'yi karalamaya, yediği 'hamburger'lerin hakkını vermeye de devam ediyor.

    Devlete ve kurumlarına çirkin bir iftira atarak "Uyuşturucu paralarını cari açık açık için kullandılar" yalanı sürdüren Kılıçdaroğlu, "Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü" başlıklı video yayınlayarak çirkin bir algı operasyonu yürüttü.



        Söz konusu videonun son kısmı ise oldukça dikkat çekiciydi.

        Kurduğu temasları anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençler sizin ihtiyacınız olan paraya buldum!" şeklinde konuşarak, tefeci ve faizci suçlamasında bulunduğu Londra'dan icazeti aldığını ağzı kulaklarına vararak duyurdu.



        Bilindiği üzere CHP lideri daha evvel "Her gün Londra'daki bir avuç tefeciye 58 milyon dolar faiz ödeniyor. Bu ülkeyi tefecilerden kurtaracağım. Alnımızın akıyla, beraber kurtaracağız" ifadelerini kullanmıştı.



        FAİK ÖZTRAK'IN O SÖZLERİ AKILLARDA
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Parayı buldum" çıkışı, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayı akıllara getirdi.

        Öztrak, "Hep söylüyoruz: 'Borç alan emir alır'" ifadelerini kullanmıştı. Milletten icazet isteyecek yüzü olmayan CHP liderinin, tefeci dediği Londra'nın kayığına binerek icazet aldığını duyurması akıllara "Kim, bilir ne vadetti?" sorusunu getirdi.
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