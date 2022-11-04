Milletten icazet isteyecek yüzü olmayan Kılıçdaroğlu İngiltere'de umduğunu buldu! Tefeci dediği Londra'nın kayığına bindi: Parayı buldum





YEDİĞİ HAMBURGERLERİN HAKKINI VERDİ

Para ve kaynak bulmak adına Londra'da olduğunu ifade eden CHP lideri, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'yi karalamaya, yediği 'hamburger'lerin hakkını vermeye de devam ediyor.



Devlete ve kurumlarına çirkin bir iftira atarak "Uyuşturucu paralarını cari açık açık için kullandılar" yalanı sürdüren Kılıçdaroğlu, "Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü" başlıklı video yayınlayarak çirkin bir algı operasyonu yürüttü.