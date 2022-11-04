Milletten icazet isteyecek yüzü olmayan Kılıçdaroğlu İngiltere'de umduğunu buldu! Tefeci dediği Londra'nın kayığına bindi: Parayı buldum

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık çalışmalarına hız verdi.
Geride bıraktığımız haftalarda ABD'ye icazet almaya 'beni işaret edin' demeye giden Kılıçdaroğlu'nun 'hamburger yedim" diyerek perdelemeye çalıştığı 8 saatlik muamma ise karanlık bir sır olarak gündemdeki yerini koruyor.
İCAZETTE YENİ DURAK İNGİLTERE
ABD'den döner dönmez "Kasım'ı bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun icazet turundaki yeni durağı ise İngiltere oldu.
Daha önce "tefeci ve faizci" yakıştırmasında bulunduğu Londra'ya giden Kılıçdaroğlu burada dikkat çeken temaslar kurdu.
YEDİĞİ HAMBURGERLERİN HAKKINI VERDİ
Para ve kaynak bulmak adına Londra'da olduğunu ifade eden CHP lideri, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'yi karalamaya, yediği 'hamburger'lerin hakkını vermeye de devam ediyor.
Devlete ve kurumlarına çirkin bir iftira atarak "Uyuşturucu paralarını cari açık açık için kullandılar" yalanı sürdüren Kılıçdaroğlu, "Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü" başlıklı video yayınlayarak çirkin bir algı operasyonu yürüttü.