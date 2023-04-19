Kılıçdaroğlu 'Kürt', Yeşil Sol 'Alevi' provokasyonuna başladı! PKK kanalında Atatürk'e 'soykırımcı' devlete 'savaş politikası' suçlaması









Tüm bu yaşanan gelişmelerin etkisi sürerken zaman ayarlı provokasyonda bu kez topa HDPKK ile aynı kodları taşıyan Yeşil Sol girdi.



YEŞİL SOL'DAN PKK KANALINDA ATATÜRK'E VE DEVLETE 'SOYKIRIMCI' SUÇLAMASI

Kandil'in televizyonu Medya Haber de açıklamalaarda bulunan Yeşil Sol Parti'nin Tunceli Adayı Ayten Kordu, Atatürk'e 'soykırımcı' devlete 'savaş politikası' suçlaması yöneltti.



ALEVİ PROVOKASYONU...

Birbirinden rezil ifadeler sarf eden Kordu bir de üstüne 'Alevi' provokasyonuna girişti.



"Soykırım politikaları, akabinde gelişen savaş politikaları, asimülasyon politikaları, dili, inancı inkar eden politikalar oldukça yıprattı Dersim'i... Çok bilinçli olarak uygulanan özel politikalar, savaş politikaları var Dersim'de. İnanca dönük baskılar var"