Kılıçdaroğlu 'Kürt', Yeşil Sol 'Alevi' provokasyonuna başladı! PKK kanalında Atatürk'e 'soykırımcı' devlete 'savaş politikası' suçlaması

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla destek verdiği 7'li koalisyonun yıkım odaklı kirli siyasetine maruz kalıyor.
Siyaseten sıkışan yıkım ittifakı, kendisine alan açmak adına toplumun sinir uçlarıyla oynayan çok kirli bir provokasyona soyundu.
AMAÇ 'KÜRTLER' DEĞİL HDPKK İLE OLAN İTTİFAKI MEŞRULAŞTIRMA
Toplumun sinir uçlarını kaşımayı hedefleyen Kılıçdaroğlu, "Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor" iftirasını ortaya attı. Ancak bu çıkışın esas amacının 'Kürtler' değil HDPKK ile yapılan karanlık işbirliğini meşrulaştırma çabası olduğu gün gibi ortada.
Şu sıralar PKK elebaşlarının övgüsüne mazhar olan Kılıçdaroğlu'nun zaman ayarlı provokasyonu sonrası akıllara 'Talimat Kandil'den mi?' sorusu geldi.
Takvim.com.tr Kılıçdaroğlu'nun imza atttığı bu skandalı "TALİMET ERİ KEMAL" manşetiyle okularına aktarmıştı.
Tüm bu yaşanan gelişmelerin etkisi sürerken zaman ayarlı provokasyonda bu kez topa HDPKK ile aynı kodları taşıyan Yeşil Sol girdi.
YEŞİL SOL'DAN PKK KANALINDA ATATÜRK'E VE DEVLETE 'SOYKIRIMCI' SUÇLAMASI
Kandil'in televizyonu Medya Haber de açıklamalaarda bulunan Yeşil Sol Parti'nin Tunceli Adayı Ayten Kordu, Atatürk'e 'soykırımcı' devlete 'savaş politikası' suçlaması yöneltti.
ALEVİ PROVOKASYONU...
Birbirinden rezil ifadeler sarf eden Kordu bir de üstüne 'Alevi' provokasyonuna girişti.
"Soykırım politikaları, akabinde gelişen savaş politikaları, asimülasyon politikaları, dili, inancı inkar eden politikalar oldukça yıprattı Dersim'i... Çok bilinçli olarak uygulanan özel politikalar, savaş politikaları var Dersim'de. İnanca dönük baskılar var"
ZAMAN AYARLI PROVOKASYONLARI DEŞİFRE EDİYORUZ
Önce Kılıçdaroğlu'nun 'Kürtler' diyerek sahneye çıkması takip eden süreçte Yeşil Sol'un Atatürk'ü ve Devleti suçlayıp 'Alevi' provokasyonuna soyunmasının zamanlaması ise oldukça manidar.
İki ittifak ortağı da 17 Nisan 2023 gecesi saat 23.00 sularında talimat almışçasına eşgüdümlü olarak provokasyonlarına icra etti.