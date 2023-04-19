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    • 19.04.2023 20:18
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    • 19.04.2023 20:45
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    Kılıçdaroğlu 'Kürt', Yeşil Sol 'Alevi' provokasyonuna başladı! PKK kanalında Atatürk'e 'soykırımcı' devlete 'savaş politikası' suçlaması

    7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDPKK ile yürütülen ittifakı meşrulaştırmak adına 'Kürt' provokasyonuna soyundu. Kılıçdaroğlu'ndan sonra topa HDPKK ile aynı kodları taşıyan Yeşil Sol girdi. Bölücü partinin Tunceli Adayı Ayten Kordu, Atatürk'e 'soykırımcı' devlete 'savaş politikası' suçlaması yöneltti. Birbirinden rezil ifadeler sarf ederek 'Alevi' provokasyonuna girişti. Takvim.com.tr CHP-Yeşil Sol ikilisinin zaman ayarlı çıkışlarını deşifre etti. İki partinin 17 Nisan 2023 gecesi saat 23.00 sularında eşgüdümlü olarak icra ettiği provokasyonlar sonrası akıllara "Talimat Kandil'den mi?" soruları geldi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Zaman ayarlı provokasyon! Önce KK sonra Yeşil Sol

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla destek verdiği 7'li koalisyonun yıkım odaklı kirli siyasetine maruz kalıyor.

    Siyaseten sıkışan yıkım ittifakı, kendisine alan açmak adına toplumun sinir uçlarıyla oynayan çok kirli bir provokasyona soyundu.


    AMAÇ 'KÜRTLER' DEĞİL HDPKK İLE OLAN İTTİFAKI MEŞRULAŞTIRMA
    Toplumun sinir uçlarını kaşımayı hedefleyen Kılıçdaroğlu, "Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor" iftirasını ortaya attı. Ancak bu çıkışın esas amacının 'Kürtler' değil HDPKK ile yapılan karanlık işbirliğini meşrulaştırma çabası olduğu gün gibi ortada.

    Şu sıralar PKK elebaşlarının övgüsüne mazhar olan Kılıçdaroğlu'nun zaman ayarlı provokasyonu sonrası akıllara 'Talimat Kandil'den mi?' sorusu geldi.

    Takvim.com.tr Kılıçdaroğlu'nun imza atttığı bu skandalı "TALİMET ERİ KEMAL" manşetiyle okularına aktarmıştı.





    Tüm bu yaşanan gelişmelerin etkisi sürerken zaman ayarlı provokasyonda bu kez topa HDPKK ile aynı kodları taşıyan Yeşil Sol girdi.

    YEŞİL SOL'DAN PKK KANALINDA ATATÜRK'E VE DEVLETE 'SOYKIRIMCI' SUÇLAMASI
    Kandil'in televizyonu Medya Haber de açıklamalaarda bulunan Yeşil Sol Parti'nin Tunceli Adayı Ayten Kordu, Atatürk'e 'soykırımcı' devlete 'savaş politikası' suçlaması yöneltti.

    ALEVİ PROVOKASYONU...
    Birbirinden rezil ifadeler sarf eden Kordu bir de üstüne 'Alevi' provokasyonuna girişti.

    "Soykırım politikaları, akabinde gelişen savaş politikaları, asimülasyon politikaları, dili, inancı inkar eden politikalar oldukça yıprattı Dersim'i... Çok bilinçli olarak uygulanan özel politikalar, savaş politikaları var Dersim'de. İnanca dönük baskılar var"

    ZAMAN AYARLI PROVOKASYONLARI DEŞİFRE EDİYORUZ
    Önce Kılıçdaroğlu'nun 'Kürtler' diyerek sahneye çıkması takip eden süreçte Yeşil Sol'un Atatürk'ü ve Devleti suçlayıp 'Alevi' provokasyonuna soyunmasının zamanlaması ise oldukça manidar.

    İki ittifak ortağı da 17 Nisan 2023 gecesi saat 23.00 sularında talimat almışçasına eşgüdümlü olarak provokasyonlarına icra etti.



        İlk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını ele alalım;

        Kılıçdaroğlu 17 Nisan gecesi saat 23:24'te paylaşım yapıyor.



        Yeşil Sol'un Tunceli adayı Ayten Kordu da aynı gün aynı saatlerde PKK TV'lerinde kirli söylemlerini sıraladı.

        KANDİL'İN PARMAĞI VAR...
        Bu detaylar ışığında CHP -Yeşil Sol ikilisinin aynı zamanda provokasyon icra etmesi "Kandil'in prmağı var" iddialarını da güçlendirdi.




        BİRLİĞİ VE KARDEŞLİĞİ PEKİŞTİRMEK ADINA ATILAN SOMUT ADIMLAR
        Öte yandan Yeşil Sol Parti'nin seçimlere sayılı bir zaman kala giriştiği Alevi provokasyonunun aksine Türkiye'de son zamanlarda birliği ve kardeşliği pekiştirmek adına olumlu ve somut adımlar atıldı.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu.

        Kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Erdoğan, "Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız ile cemevlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız Resmî Gazete'de yayımlanarak kuruldu. Demokratikleşme reformlarımızdan bir tanesi olan bu adım ülkemize ve Alevi-Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.



        ALEVİ DEDELERİYLE İFTAR
        Erdoğan, Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem Ayı iftarına katılmış, Alevi dedeleriyle bir araya gelerek güçlük bir kardeşlik mesajı vermişti.
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        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu 'Kürt', Yeşil Sol 'Alevi' provokasyonuna başladı! PKK kanalında Atatürk'e 'soykırımcı' devlete 'savaş politikası' suçlaması
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