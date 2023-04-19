CHP’de olay istifa! İzmir Milletvekili Özcan Purçu sert sözlerle partiden ayrıldı

Bu durumun Roman vatandaşlarda üzüntü yarattığını belirten Purçu, "Bahar gelecek derken Romanlar kışı yaşadı." dedi.

Roman vatandaşların birçok sorunu olduğunu ve muhalefet milletvekili olarak görev yaptığı süre içerisinde bu sorunları dile getirdiğini kaydeden Purçu, "Bir tane Roman vatandaşını neden listeye koymadınız? Neden yok saydınız Romanları?" diye sordu.

Türkiye'de yaşayan 6 milyon Roman'ın 4 milyon oyu olduğunu anlatan Purçu, "Bu Roman vatandaşlarımızın oylarını neden yok saydınız? 'Bir kişinin bile oyu çok önemli' derken, 'tweet'ler atarken 6 milyon Roman vatandaşın oyunu neden görmezden geliyorsunuz? Romanların Sadullah Ergin kadar değeri yok mu? Romanlar size ne yaptı?" ifadelerini kullandı.