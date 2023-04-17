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    • 17.04.2023 11:43
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    Son dakika: CHP'nin amirali Türker Ertürk'ten Başkan Erdoğan'a hadsiz tehdit: 15 Mayıs'ta davayı açıyoruz

    CHP trolü amiral Türker Ertürk, yine skandal açıklamalara imza attı. Genel olarak SİHA, TCG, TOGG gibi milli gururlarımızı hedef almasıyla gündeme gelen Ertürk, bu kez Başkan Erdoğan’a tehditler savurdu. Sözcü TV’de Ruhat Mengi’nin konuğu olan Ertürk, "15 Mayıs’ta (Cumhurbaşkanı Erdoğan’a) davayı açıyoruz. İnşallahı yok, olacak, emin olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    CHP’nin amiralinden Başkan Erdoğan’a hadsiz tehdit

    Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken "seçimi kazanacaklarını garanti" olarak gören muhalefetin zehirli dili ortaya çıkmaya başladı. Son günlerde ise özellikle direkt olarak Başkan Erdoğan'ı hedef almaya başladılar.

    Dün partisinin milletvekili aday tanıtım toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkan Erdoğan'a yönelik "yargılanacaksınız" tehdidi gündemde büyük tepki çekerken yerli ve milli gurur TOGG, SİHA ve TCG gemilerini hedef almasıyla bilinen CHP'nin amirali Türker Ertürk de skandal ifadeler kullandı.

    CHP'nin amiralinden Başkan Erdoğan'a hadsiz tehdit

    Sözcü TV'de Ruhat Mengi'nin programına katılan Türker Ertürk, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

    "15 Mayıs'ta (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) davayı açıyoruz. İnşallahı yok, olacak, emin olabilirsiniz."

        YERLİ VE MİLLİ GURURLARA DÜŞMAN!
        Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla iştirak ettiği 7'li koalisyonun yıkım odaklı kirli siyasetine maruz kalıyor.

        Savunma sanayiimizin göz bebeği İHA/SİHA'lar, yerli otomobil TOGG, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu ve birçok sembol proje birtakım kirli mahfiller tarafından sistematik bir şekilde hedefe kondu.




        CHP'li amiral artığı Türker Ertürk, o isimlerden biri...

        Ertürk, CHP yandaşı kanallarda yaptığı konuşmalarda ordunun göz bebeği TCG Anadolu'yu karalamayı bir rutin haline getirdi.



        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün katıldığı canlı yayında duruma çok sert tepki gösterdi.



        AMİRAL ARTIĞINA SAĞLI SOLLU: "TERBİYESİZ, AHLAKSIZ, UKALA..."
        TCG Anadolu ile herkesin gurur duyması gerektiğini belirten Erdoğan, "Bir tane terbiyesiz çıkmış, en ağır hakaretleri yapıyor. Teröristlerle iç içe olan biri. Ahlaksız birisi. Hangi yapının içinde CHP yapısının içerisinde" sözleriyle CHP'li Türker Ertürk'ü işaret etti.

        Sözlerini şöyle sürdürdü;




        "ŞU ESERİ GÖRÜP ELEŞTİRMEK YENİLİR YUTULUR DEĞİL"
        Çıkmış bir ukala, 'Bunlar yapabildikleri zaten eserleri yok' diyor. Şu eseri görüp eleştiri getirmek, yenilir yutulur değil. Herkesin gurur duyması lazım. Boyu 220 metre. Dünyanın her köşesinde operasyon yapabileceğiz. Bunlar anlardan da anlamazdan da konuşuyorlar. Gurur duy ya. Sen Erdoğan'ı Hulusi Akar'ı sevmeyebilirsin. Biz bu millete bu eseri bizden sonraki nesillere emanet edeceğiz.

        BİR MİSLİ DAHA BÜYÜĞÜNÜ İNŞA EDECEĞİZ
        TCG Anadolu'nun rastgele yapılmuış bir şey olmadığının altını çizen Erdoğan, "Bunlar bizim dünya standardında farklı bir yere gelmemizi sağladı. Bu bizi denizlerde güçlü noktaya taşıyor. Yeni bir adım atıyoruz. Görüşmeleri yapıyoruz. 1 misli daha büyüğünü daha inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

            Tüm bu gelişmelerin ışığında Takvim.com.tr CHP'li Türker Ertürk'in kirli geçmişinin dosyasını açtı.

            TCG ANADOLU VE SİHA'LARI KARALADI: 50 DRONE BİR F-16 ETMEZ
            CHP'li amiral artığı Türker Ertürk, geçtiğimiz aylarda TCG Anadolu'yu ve rüştünü ispat eden yerli ve milli SİHA'ları hedef almıştı. Milli teknoloji ve savunma sanayiine büyük önem veren hükümeti gayrı millilikle suçlayan Ertürk, "Biz böyle bir gemiyi idame edemeyiz, ben Deniz Kuvvetleri Komutanı olsam bu gemiyi asla almam" demişti.

            SİHA'ları da karalayan CHP'li Ertürk, "Ya kardeşim 50 drone bir F-16 etmez biliyor musun" ifadelerini kullanmıştı.

            KÜSTAH TEHDİT
            Terör örgütü PKK/PYD'yi övmesiyle bilinen CHP'li Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, herkes aklını başına devşirmeli diyerek, "Ama acılı ama acısız, bu iktidar değişecek. " ifadeleriyle tehditler savurmuştu.

            DEPREMİ PROPAGANDA MALZEMESİ YAPTI! REZİL İFTİRA...
            Ertürk, asrın deprem felaketini propaganda malzemesi haline getirerek "Devlet ortada yok, kurulmuş bir çadır gördünüz mü? Bir yemek, çorba tevzii gördünüz mü?" şeklinde ahlaksız bir iftira ortaya atmıştı.

            Devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğu ortamda vatandaşların derdini ve sıkıntısını paylaşmak yerine deprem üzerinden siyaset devşiren CHP'li Ertürk büyük tepki çekmişti.

            DEMİRTAŞ'I AKLADI, MEHMETÇİK'İ BÖLÜCÜLÜKLE SUÇLADI
            Daha önce terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'ın 'Türkiye için bir şans' olduğunu söyleyen Ertürk küstah bir dille Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef almıştı. Mehmetçik'i Suriye'de toprak bölmekle suçlamıştı.





            TERÖR ÖRGÜTÜ PYD'Yİ GÜZELLEMİŞTİ
            CHP'li Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, 2019 yılında TELE-1 kanalında katıldığı bir programda Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD'nin bulunmasını savunmuştu.

            Türkiye'nin güney sınırını PYD'li teröristlerden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak yerine, Suriye sınırındaki sorunun bölgeye ancak terör örgütünün yerleştirilmesi ile çözüleceğini savunan Ertürk, "O bölgede radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi geliştireceğimiz güçlü merkezi otoritenin egemen olduğu federatif bir yapı içerisinde Kürtler olsun daha iyi. Laik yapısını da zaten biliyoruz PYD'nin." ifadelerini kullanmıştı.

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            Haberler Güncel Son dakika: CHP'nin amirali Türker Ertürk'ten Başkan Erdoğan'a hadsiz tehdit: 15 Mayıs'ta davayı açıyoruz
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