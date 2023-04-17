Son dakika: CHP'nin amirali Türker Ertürk'ten Başkan Erdoğan'a hadsiz tehdit: 15 Mayıs'ta davayı açıyoruz

YERLİ VE MİLLİ GURURLARA DÜŞMAN!

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla iştirak ettiği 7'li koalisyonun yıkım odaklı kirli siyasetine maruz kalıyor.



Savunma sanayiimizin göz bebeği İHA/SİHA'lar, yerli otomobil TOGG, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu ve birçok sembol proje birtakım kirli mahfiller tarafından sistematik bir şekilde hedefe kondu.