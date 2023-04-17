Son dakika: CHP'nin amirali Türker Ertürk'ten Başkan Erdoğan'a hadsiz tehdit: 15 Mayıs'ta davayı açıyoruz

Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken "seçimi kazanacaklarını garanti" olarak gören muhalefetin zehirli dili ortaya çıkmaya başladı. Son günlerde ise özellikle direkt olarak Başkan Erdoğan'ı hedef almaya başladılar.
Dün partisinin milletvekili aday tanıtım toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkan Erdoğan'a yönelik "yargılanacaksınız" tehdidi gündemde büyük tepki çekerken yerli ve milli gurur TOGG, SİHA ve TCG gemilerini hedef almasıyla bilinen CHP'nin amirali Türker Ertürk de skandal ifadeler kullandı.
Sözcü TV'de Ruhat Mengi'nin programına katılan Türker Ertürk, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak şu ifadeleri kullandı:
"15 Mayıs'ta (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) davayı açıyoruz. İnşallahı yok, olacak, emin olabilirsiniz."