CHP'li amiral artığı Türker Ertürk'ten Halk TV'de rezil iftira! Deprem sonrası tüm imkanlarını seferber eden devleti karaladı





Ertürk algılarla dolu şu ifadeleri kullandı;



Devletin bu konuda imkan kabiliyetleri vardı. Ama bu iktidar bunları tahrip etti. Özellikle Silahlı Kuvvetlerini... Biz görüyoruz ki tüm dünyada, özellikle çağdaş ülkelerde ve Batıda bu tür tabii afetlere en süratli müdahale edebilen güç asker... Askerin sağlık imkanlarından tutun da istihkam imkanlarına kadar büyük imkanları var. Eski Türkiye'de bu vardı. Ama yeni Türkiye'de bunlar tahrip oldu.



AFAD, 500'den fazla çadır, 10 bini aşkın battaniye, ısıtıcı ve diğer ihtiyaçları deprem sonrası bölgeye aktarmıştı. Mobil araçlarla da depremzedelere çorba vb. ikramlarda bulunulmuştu.