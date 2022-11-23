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    • Güncel
    • 23.11.2022 23:49
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    • 24.11.2022 00:29
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    CHP'li amiral artığı Türker Ertürk'ten Halk TV'de rezil iftira! Deprem sonrası tüm imkanlarını seferber eden devleti karaladı

    CHP yandaşı mangır medyanın baş aktörlerinden biri olan Halk TV'de rezil bir yayın kayıtlara geçti. CHP'li amiral artığı Türker Ertürk, depremi bir propagada malzemesi haline getirerek "Devlet ortada yok, kurulmuş bir çadır gördünüz mü? Bir yemek, çorba tevzii gördünüz mü?" şeklinde ahlaksız bir iftira ortaya attı. Devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğu ortamda vatandaşların derdini ve sıkıntısını paylaşmak yerine deprem üzerinden siyaset devşiren CHP'li Ertürk ve Halk TV'ye büyük tepki gösterildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’li amiral artığı Türker Ertürk’ten rezil iftira

    Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve diğer illerde de hissedildi.

    Sarsıntının ardından devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla teyakkuza geçti.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, süreci yakından takip ederek koordine etti. Bakanlar ve illerin valilerinden tek tek malumat aldı.

    AFAD, Kızılay ve diğer kuruluşlar çeşitli çalışmalarla vatandaşların mağduriyetini giderdi.

    CHP'li amiral artığı Türker Ertürk'ten Halk TV'de devleti karalayan rezil iftira



    500'TEN FAZLA ÇADIR, BİNLERCE BATTANİYE BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
    AFAD Lojistik deposundan bölgeye 10 bin battaniye, 20 adet 112 metrekare genel maksat çadırı ve 489 adet 16 metrekare aile yaşam çadırı, 480 yatak, 480 yastık-çarşaf seti ve bin 200 ısıtıcı sevk edildi.



    Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların tüm ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda talimat verdiğini bildirdi.

    İlerliyen saatlerde depremzedeler için çadır kent kuruldu.

    Devlet, milletinin yanında olduğunu somut adımlarla gösterirken bir yandan da yürütülen çalışmaları görmezden gelerek deprem üzerinden siyaset devşirenler oldu.



        CHP'Lİ AMİRAL ARTIĞINDAN REZİL İFTİRA
        Bu gelişmeler ışığında CHP yandaşı mangır medyanın baş aktörü Halk TV'de skandal bir yayın kayıtlara geçti.

        CHP'li amiral artığı Türker Ertürk, depremi bir propagada malzemesi haline getirerek "Devlet ortada yok, iktidar imkan kabiliyeletini tahrip etti" şeklinde ahlaksız bir iftira ortaya attı.



        Ertürk algılarla dolu şu ifadeleri kullandı;

        Devletin bu konuda imkan kabiliyetleri vardı. Ama bu iktidar bunları tahrip etti. Özellikle Silahlı Kuvvetlerini... Biz görüyoruz ki tüm dünyada, özellikle çağdaş ülkelerde ve Batıda bu tür tabii afetlere en süratli müdahale edebilen güç asker... Askerin sağlık imkanlarından tutun da istihkam imkanlarına kadar büyük imkanları var. Eski Türkiye'de bu vardı. Ama yeni Türkiye'de bunlar tahrip oldu.

        AFAD, 500'den fazla çadır, 10 bini aşkın battaniye, ısıtıcı ve diğer ihtiyaçları deprem sonrası bölgeye aktarmıştı. Mobil araçlarla da depremzedelere çorba vb. ikramlarda bulunulmuştu.



        SİSTEMATİK YALAN
        Bu gerçeği bilinçli ve sistematik bir şekilde görmezden gelerek yalana başvuran Ertürk, "Bakın asker görüyor muyuz ortada? Hani bir Sahra Hastanesi? Kurulmuş bir çadır gördünüz mü? Bir yemek, çorba tevzii gördünüz mü? Koruma imkanları gördünüz mü? Şu anda Kasım ayındayız, Aralık geliyor... O hasarlı binalara girmek mümkün olmayacak. Bunları nasıl barındıracaksınız? Yani görüyoruz ki devlet neredeyse 8 saat oluyor. Devlet henüz ortada yok" dedi.

            TÜRKER ERTÜRK'ÜN YALANINI ÇÜRÜTEN 3 FOTOĞRAF



            Fotoğrafta: CHP'li amiral artığı Türker Ertürk'ün 'yok' dediği deprem bölgesindeki askerler



            Ertürk'ün 'dağıtılmadı, verilmedi' iftirasını attığı çorba ve yemek



            'Kurulmadı' denilen çadırlar
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            Haberler Güncel CHP'li amiral artığı Türker Ertürk'ten Halk TV'de rezil iftira! Deprem sonrası tüm imkanlarını seferber eden devleti karaladı
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