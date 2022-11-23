CHP'li amiral artığı Türker Ertürk'ten Halk TV'de rezil iftira! Deprem sonrası tüm imkanlarını seferber eden devleti karaladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, süreci yakından takip ederek koordine etti. Bakanlar ve illerin valilerinden tek tek malumat aldı.
AFAD, Kızılay ve diğer kuruluşlar çeşitli çalışmalarla vatandaşların mağduriyetini giderdi.
500'TEN FAZLA ÇADIR, BİNLERCE BATTANİYE BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
AFAD Lojistik deposundan bölgeye 10 bin battaniye, 20 adet 112 metrekare genel maksat çadırı ve 489 adet 16 metrekare aile yaşam çadırı, 480 yatak, 480 yastık-çarşaf seti ve bin 200 ısıtıcı sevk edildi.
Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların tüm ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda talimat verdiğini bildirdi.
İlerliyen saatlerde depremzedeler için çadır kent kuruldu.
Devlet, milletinin yanında olduğunu somut adımlarla gösterirken bir yandan da yürütülen çalışmaları görmezden gelerek deprem üzerinden siyaset devşirenler oldu.