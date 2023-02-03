Fondaş Tele 1'de mandacı kafa hortladı! CHP'li amiral artığı Türker Ertürk SİHA'ları ve TCG Anadolu'yu hedef aldı

"CAHİL ADAM! SEN GİT ÇOCUK BEZİ SAT"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ali Babacan'ın İHA ve SİHA'lara yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Üzüntüm tabii şu, 15 sene bu benim yanımda hiçbir şey kapamamış. Neyin hesabını kime soruyorsun? Bu ülkede savunma sanayinde şu anda bini aşkın firma var. Ne cahil adamsın sen ya. Sen git çocuk bezi sat" ifadelerini kullanmıştı.