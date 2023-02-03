Fondaş Tele 1'de mandacı kafa hortladı! CHP'li amiral artığı Türker Ertürk SİHA'ları ve TCG Anadolu'yu hedef aldı

Türkiye 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girdi. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masada ise kaos havası hakim.
Küçük hesaplaşmalar ve adaylık krizi ile boğuşan masa bir yandan da Türkiye'nin marka değerlerini hedef alarak kirli bir siyaset çizgisinden ilerliyor.
Hakkında "HDP kapatılırsa HDP'liler DEVA Partisi listelerinden seçime girecek" iddiaları çıkan ve HDP ile yakın diyalog içerisinde olduklarını itiraf eden Ali Babacan, BAYKAR'ı mesnetsiz iddialar üzerinden hedef almış ve iktidara gelmeleri durumunda SİHA'lara 'dokunacak'larını ilan etmişti.
Babacan'ın infial uyandıran bu sözleri toplumun her kesiminince tepkiyle karşılanmıştı.
"CAHİL ADAM! SEN GİT ÇOCUK BEZİ SAT"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ali Babacan'ın İHA ve SİHA'lara yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Üzüntüm tabii şu, 15 sene bu benim yanımda hiçbir şey kapamamış. Neyin hesabını kime soruyorsun? Bu ülkede savunma sanayinde şu anda bini aşkın firma var. Ne cahil adamsın sen ya. Sen git çocuk bezi sat" ifadelerini kullanmıştı.