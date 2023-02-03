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    • Güncel
    • 03.02.2023 18:39
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    • 03.02.2023 18:53
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    Fondaş Tele 1'de mandacı kafa hortladı! CHP'li amiral artığı Türker Ertürk SİHA'ları ve TCG Anadolu'yu hedef aldı

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın SİHA'ları hedef alıp 'dokuanacaklarını' ilan etmesinin etkileri sürerken fondaş TELE 1'de skandal bir yayın kayıtlara geçti. CHP'li amiral artığı Türker Ertürk, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu ve rüştünü ispat eden yerli ve milli SİHA'ları hedef aldı. Milli teknoloji ve savunma sanayiine büyük önem veren hükümeti gayrı millilikle suçlayan Ertürk, "Biz böyle bir gemiyi idame edemeyiz, ben Deniz Kuvvetleri Komutanı olsam bu gemiyi asla almam" dedi. SİHA'ları da karalayan CHP'li Ertürk, "Ya kardeşim 50 drone bir F-16 etmez biliyor musun" ifadelerini kullandı. Sunucu Namık Koçak'ın da Ertürk'ü onaylayan söylemlerde bulunması "TELE 1'de mandacı kafa hortladı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’li amiral artığı SİHA’ları hedef aldı!

    Türkiye 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girdi. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masada ise kaos havası hakim.

    Küçük hesaplaşmalar ve adaylık krizi ile boğuşan masa bir yandan da Türkiye'nin marka değerlerini hedef alarak kirli bir siyaset çizgisinden ilerliyor.


    Hakkında "HDP kapatılırsa HDP'liler DEVA Partisi listelerinden seçime girecek" iddiaları çıkan ve HDP ile yakın diyalog içerisinde olduklarını itiraf eden Ali Babacan, BAYKAR'ı mesnetsiz iddialar üzerinden hedef almış ve iktidara gelmeleri durumunda SİHA'lara 'dokunacak'larını ilan etmişti.

    Babacan'ın infial uyandıran bu sözleri toplumun her kesiminince tepkiyle karşılanmıştı.

    "CAHİL ADAM! SEN GİT ÇOCUK BEZİ SAT"
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ali Babacan'ın İHA ve SİHA'lara yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Üzüntüm tabii şu, 15 sene bu benim yanımda hiçbir şey kapamamış. Neyin hesabını kime soruyorsun? Bu ülkede savunma sanayinde şu anda bini aşkın firma var. Ne cahil adamsın sen ya. Sen git çocuk bezi sat" ifadelerini kullanmıştı.



        CHP'Lİ AMİRAL ARTIĞI TCG ANADOLU'YU KARALADI
        DEVA Partisi'nin BAYKAR'ı hedef göstermesinin etkileri sürerken CHP'li amiral artığı Türker Ertürk'ten skandal bir çıkış geldi.

        Ertürk, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu ve rüştünü ispat eden yerli ve milli SİHA'ları hedef aldı.

        Türkiye'nin TCG Anadolu gibi bir gemiyi idame edemeyeceğini iddia edip "Bir geminin üzerinde uçuş platformunun olması onun uçak gemisi olduğu anlamına gelmez" diyen Türker Ertürk, milli teknoloji ve savunma sanayiine büyük önem veren hükümeti gayrı millilikle suçladı.

        Ertürk, "Ben Deniz Kuvvetleri Komutanı olsam bu gemiyi asla almam. Zorlarlarsa idtifa ederim" diyerek hazımsızlığı gözler önüne serdi.



        SKANDALDA VİTES YÜKSELTTİ: SİHA'LARI HEDEF ALDI
        TCG Anadolu'yu hedef alan sözleriyle 'mandacı bir kafa' yapısında olduğunu gözler önüne seren CHP'li amiral artığı skandalda vites yükselterek yerli ve milli SİHA'ları da hedef tahtasına koydu.

        Türker Ertürk, "Ya kardeşim 50 drone bir F-16 etmez biliyor musun! Pantolun bulamadık gömlek verdiler" dedi.



        TERÖR ÖRGÜTÜ PYD'Yİ GÜZELLEMİŞTİ
        CHP'li Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, 2019 yılında TELE-1 kanalında katıldığı bir programda Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD'nin bulunmasını savunmuştu.


        Türkiye'nin güney sınırını PYD'li teröristlerden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak yerine, Suriye sınırındaki sorunun bölgeye ancak terör örgütünün yerleştirilmesi ile çözüleceğini savunan Ertürk, "O bölgede radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi geliştireceğimiz güçlü merkezi otoritenin egemen olduğu federatif bir yapı içerisinde Kürtler olsun daha iyi. Laik yapısını da zaten biliyoruz PYD'nin." ifadelerini kullanmıştı.
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