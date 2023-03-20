CHP'li Amiral Türker Ertürk'ten skandal tehdit! "Ama acılı ama acısız, bu iktidar değişecek"

Cumhuriyet Halk Partili Emekli Amiral Türker Ertürk yine bir skandala imza attı.
TÜRKER ERTÜRK TEHDİTLER SAVURDU
CHP'nin yayın organı TELE 1'de konuşan Türker Ertürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile kurduğu teması övdükten sonra seçim güvenliği meselesi ile ilgili bir değerlendirme yaparken tehditler savurdu.
"BU İKTİDAR DEĞİŞECEK ACILI AMA ACISIZ..."
YSK'yı hedef alan Türker Ertürk, "Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız, bu iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli." ifadeleriyle tehditler savurarak "YSK vicdana ve hukuka göre karar vermeli yoksa müşkülat yaşarız ileride ülkece diye düşünüyorum" dedi.
Sunucu Namık Koçak ise "Elbette bedelini biliyorlardır" diyerek Ertürk'e arka çıktı.
TÜRKER ERTÜRK'ÜN SİCİLİ KABARIK
Geçtiğimiz yıl 104 emekli amiral imzasının olduğu darbe imalı bildiride Türker Ertürk'ün ismi de yer almıştı.
Türker Ertürk, İslami değerlere karşı olumsuz bakışıyla dikkat çekerken bir birinden skandal açıklamalara ve eylemelere de imza attı.
Türker Ertürk bir de terör örgütü PKK'nın Suriye'deki yapılanması PYD'ye de açıktan destek veriyor.
İşte CHP'li Türker Ertük'ün de skandallarından bazıları;