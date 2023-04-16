Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.04.2023 16:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.04.2023 16:39
    ABONE OL

    Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Başkan Erdoğan'a skandal tehdit

    Son dakika haberleri... YSK'ya sunduğu milletvekili aday listesiyle büyük tepki çeken ve partide istifa furyasına neden olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yine Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Geçtiğimiz günlerde bekçi hırsız kovalamacası sırasında İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşun için de şov yapıp Erdoğan'a skandal sözler sarf eden Akşener, bu kez de yargılamakla tehdit etti.

    Akşener’den Başkan Erdoğan’a skandal tehdit

    Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken 6'lı masadan zehir zemberek sözlerle kalkan ardından tükürdüğünü yalayarak tekrar oturan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, haddini aştı.

    Partisinin vekil adayları tanıtım toplantısında konuşan Akşener, Başkan Erdoğan'ı hedef alıp tehdit etti.

    "RECEP BEY VE ARKADAŞLARINA ADİL DAVRANACAĞIZ"
    Uzun süredir devam eden yargılama tehditlerinin dozunu artıran Akşener, Başkan Erdoğan'a seslenerek adil davranacaklarını söyledi.

        Akşener şöyle konuştu:

        "Buradan söz veriyoruz. 14 Mayıs'tan sonra milletimizin sandıktan uğurlayacağı Recep Bey ve arkadaşlarına adil davranacağımıza söz veriyoruz. Bu memleketin milyonlarca mazlumu gibi onlar için de adaleti sağlayacağımıza söz veriyoruz. Buna çok ihtiyaçları olacağını da biliyoruz."

        HIRSIZ BEKÇİ KOVALAMACASINDA DA ERDOĞAN'I HEDEF GÖSTERMİŞTİ
        Masaya yeniden oturması ve aday listesinde teröristlere yer vermesi nedeniyle oyları dibe vuran Akşener, geçtiğimiz günlerde de İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşun için Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı. İşin aslının bekçi hırsız kovalamacası olduğu ortaya çıktığı halde Meclis'de kurşun şovunu devam ettirmişti.

        LİSTE KRİZİNDE SON PERDE: İP'Lİ ÜLKÜCÜLER İSYANDA!
        7'li koalisyonda yaşanan adaylık pazarlıkları ve kavgasının ardından patlayan liste krizi dinmek bilmiyor.

        CHP ve İyi Parti'nin milletvekili adaylarını YSK'ya bildirmesinin ardından 2 parti de karıştı.

        CHP'DE SADULLAH ERGİN VE YÜKSEL TAŞKIN KRİZİ
        CHP'nin FETÖ övücüsü ve örgütün operasyon merkezlerinden kapatılan Taraf'ın yazarı Yüksel Taşkınİzmir 1. sıradan DEVA'lı Sadullah Ergin'in ise Ankara 1. bölgeden aday göstermesi partiyi karıştırırken benzer kriz İyi Parti'de de sürüyor.

        İP LİSTELERİ DE KRİZ ÇIKARDI: KÜFÜRBAZI FETÖ'CÜSU DOLANDIRICISI HEPSİ LİSTEDE
        İyi Parti'nin aday gösterdiği isimlerin sicilleri de büyük tepki çekti. Kocaeli 1. sıradan küfürbaz Lütfü Türkkan'ı aday gösteren İyi Parti'nin Gaziantep ve Elazığ adaylarının sicilleri de temiz değil.

            İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FETÖ'nün yayın organı Bugün TV'de elebaşı Gülen için 'Allah dostu' ifadelerini kullanan İrfan Sönmez'i Elazığ 1. sıradan aday gösterdi. İyi Parti Gaziantep listesinden aday gösterilen Mehmet Mustafa Gürban'ın hem borsadaki spekülatörlük iddialar hem de küfürlü tweetleri gündem oldu.


            Listenin tepki çeken bir diğer ismi ise 17/25 Aralık Süreci'nde FETÖ ile ilişkisi ortaya çıkan ve AK Parti'den uzaklaştırılan İdris Naim Şahin oldu.

            Listelere CHP'li Yaşar Okuyan İyi Partili Aytun Çıray açık açık tepki gösterip zehir zemberek sözler ederken parti tabanı ve teşkilatlar da isyan etti.

            "İYİ PARTİLİ ÜLKÜCÜLER" İSYANDA
            Kulislere göre isyan bununla sınırla değil... İyi Parti'de altında "İyi Partili Ülkücüler" yazan bir bildiri dolaştırılıyor. Parti içinde bir "çete" olduğu iddiasında bulunulan bildiride ülkücülerin listelere alınmadığı ve işin içine "özel ilişkiler"in girdiği iddia ediliyor.

            Kulislerde 'Çete' olarak itham edilenler arasında Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Genel Sekreter Uğur Poyraz, Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, Özel Kalem Müdürü Esma Bekar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Müdür olan Ersagun Yücel ismi ön plana çıkıyor.

            Konuyu Sabah Yazarı Mahmut Övür köşesine taşıdı.

            Övür'ün yazısı şu şekilde;

            "Milletvekili listelerinin açıklanması her zaman tartışmalara, küskünlüklere yol açtı. Ama bu dönemdeki kadarına rastlanmadı. Hem de isyana dönüşen tartışmalar iktidar partisinde değil, umut olması gereken muhalefet partilerinde yaşandı.
            Birkaç yıldır AK Parti karşısında altılı hatta yedili ittifak oluşturup umut vermeye çalışan CHP ve İyi Parti, açıkladıkları milletvekili aday listeleriyle bırakın seçmenlerini siyasi kadrolarına bile umut vermedi.


            Liste tartışmaları giderek ağır suçlamalara dönüştü. CHP'de Kemalizm ve FETÖ üzerinden yürütülen tartışmalara, İyi Parti'de ek olarak "çete" suçlamaları da eklendi. Zaten İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son viraja girilirken süreci kötü yönetmiş, arkasından da Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasıyla parti ciddi oy kaybetmişti.

            Şimdi buna listelerin açıklanmasıyla hem Aytun Çıray'ın "Partimiz baraj altına düştü" açıklaması hem de listelerdeki yerlerin satıldığına ilişkin ağır iddialar eklendi.

            Bu tablo en çok da listelere giremeyen İyi Parti'deki ülkücüleri harekete geçirdi. Şu sıralarda kulislerde elden ele, altında "İyi Partili Ülkücüler" yazan bir bildiri dolaştırılıyor.
            Yazdıkları ve söyledikleri aslında Çıray'ın söyledikleriyle örtüşüyor. Onun ima ettiği şeyleri bunlar biraz daha açık seslendiriyor ve parti içinde bir "çete" olduğu iddiasında bulunuyorlar.
            Ne ilginç değil mi? Muharrem İnce de CHP'de bir "çete"den söz etmişti. Neyse İyi Partili ülkücülerin iddiasına gelelim... Bunlara göre, ülkücüler listelere alınmadı ve refüze edildiler. Ayrıca işin içine "özel ilişkiler" de girdi.


            Fotoğrafta: Uğur Poyraz

            İtham edilen isimler de sıradan partililer değil. Kulislerde Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Genel Sekreter Uğur Poyraz, Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, Özel Kalem Müdürü Esma Bekar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Müdür olan Ersagun Yücel ismi ön plana çıkıyor.


                Fotoğrafta: Ümit Dikbayır


                Fotoğrafta: Burak Akburak


                Fotoğrafta: Esma Bekar


                Fotoğrafta: Ersagun Yücel

                Onlar iddia ediyorlar ama ben soru olarak seslendireyim.
                Merak edilen şu: İstanbul birinci bölgede Nimet Özdemir, İyi Parti'ye kısa süre önce katılan Verdin Miroğlu, ikinci bölgede Salim Ensarioğlu, ve CHP'li Erdoğan Toprak'ın eski eşi Ece Güner, üçüncü bölgede Seyithan İzsiz ve İmamoğlu'nun hemşerisi Şükrü Kuleyin o sıralara özel torpille mi yazıldı?
                Benzer iddialar Adana ve Şanlıurfa'da da gündeme geldi. Hatta Şanlıurfa'da İl Başkanı Fedai Çakmaklı ile Ahmet Bucak yapılan listeye kızarak adaylıktan çekildi.


                İyi Partili ülkücüler, Ahmet Ersagun Yücel ve Berna Sukas'ın CHP listelerinde seçilecek yerlere konulmalarını da "şeytani" bir kurgu olarak niteliyor.
                Anlaşılan CHP içindeki Atatürkçüler gibi "İyi Parti'nin omurgasını oluşturuyoruz" diyen İyi Partili ülkücüler de şaşkın ve olup bitenleri yeni fark etmişler ki "özür" dileme noktasına gelmişler.

                "Her seferinde bize yalan söylendi. Partiyi bize kurdurdular, bizim sırtımızdan başkalarını listelere koydular. Ülkücülerin bölünmesine vesile olduğumuz için ülkücü camiadan özür diliyoruz."

                Merak ediyorum, camiadan özür dileyen bu ülkücülerin, şikâyet ettikleri o listelerin ön sıralarında yer alan ve olup bitenler karşısında "susan" ağabeyleri Koray Aydın veya Müsavat Dervişoğlu'na söyleyecekleri bir çift sözleri yok mu?
                Ya da bu iddiaları ismen söyleme cesaretleri..."

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Fahiş fiyata uyarı: Cezası ağır
                Haberler Güncel Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Başkan Erdoğan'a skandal tehdit
                    loading
                    SON DAKİKA