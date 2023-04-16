Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Başkan Erdoğan'a skandal tehdit

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FETÖ'nün yayın organı Bugün TV'de elebaşı Gülen için 'Allah dostu' ifadelerini kullanan İrfan Sönmez'i Elazığ 1. sıradan aday gösterdi. İyi Parti Gaziantep listesinden aday gösterilen Mehmet Mustafa Gürban'ın hem borsadaki spekülatörlük iddialar hem de küfürlü tweetleri gündem oldu.



Listenin tepki çeken bir diğer ismi ise 17/25 Aralık Süreci'nde FETÖ ile ilişkisi ortaya çıkan ve AK Parti'den uzaklaştırılan İdris Naim Şahin oldu.

Listelere CHP'li Yaşar Okuyan İyi Partili Aytun Çıray açık açık tepki gösterip zehir zemberek sözler ederken parti tabanı ve teşkilatlar da isyan etti.

"İYİ PARTİLİ ÜLKÜCÜLER" İSYANDA

Kulislere göre isyan bununla sınırla değil... İyi Parti'de altında "İyi Partili Ülkücüler" yazan bir bildiri dolaştırılıyor. Parti içinde bir "çete" olduğu iddiasında bulunulan bildiride ülkücülerin listelere alınmadığı ve işin içine "özel ilişkiler"in girdiği iddia ediliyor.