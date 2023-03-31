CHP'li Amiral artığı Türker Ertürk yine zırvaladı! TSK'nın sınır operasyonlarını hedef alıp Suriye'de toprak bölmekle suçladı

"MOTORU MU SEN YAPTIN, BOYASI MI SENİN?"

Ertürk yerli ve milli SİHA'lar için şu ifadeleri kullandı:

"SİHA'da iyi şeyler yapılıyor. Tabii ki gurur duyarız ama merak ediyorum yani bugüne kadar yapılmayan neyi yaptılar? Neyi yaptınız Allah aşkına, motoru mu sen yaptın boyası mı senin? Her şeyi dışarıdan alıyorsun onu da bir şekilde birleştiriyorsun. Bir de iktidara yakınlığı olmasa bu başarı gelir miydi? Bir de öyle değerlendirelim"

TSK'YA İFTİRA ATTI

Programa katılan isimlerden biri de Emekli Amiral Türker Ertürk oldu.

Daha önce İHA ve SİHA'ları, ardından denizlerdeki etkin gücümüz olan TCG Anadolu'yu hedef alan Türker Ertürk'ten tepki çeken bir açıklama daha geldi.

İnce'nin adaylığı konuşulduğu sırada, konuyu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne getiren Ertürk, sınır ötesi operasyonlara iftira attı.