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    • 31.03.2023 13:17
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    CHP'li Amiral artığı Türker Ertürk yine zırvaladı! TSK'nın sınır operasyonlarını hedef alıp Suriye'de toprak bölmekle suçladı

    Daha önce terörden tutuklu Selahattin Demirtaş’ın ‘Türkiye için bir şans’ olduğunu söyleyen emekli Amiral Türker Ertürk, yine TELE 1 ekranlarından TSK’yı hedef aldı. Ertürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Suriye'de toprak bölmekle suçladı. Skandalların bir numaralı adamı olan Ertürk, geçtiğimiz ay da TCG Anadolu ve SİHA’ları karalamıştı.

    takvim.com.tr
    Yine zırvaladı! TSK’nın sınır operasyonlarını hedef aldı

    Geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında Taksim'deki terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığını öne sürerek terör örgütü YPG/PKK'yı temize çıkarmaya çalışan ve Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu söyleyen emekli Amiral Türker Ertürk yerli ve milli SİHA'ları hedef almıştı.

    Tele1 canlı yayınına konuk olan Ertük, "Senin değil o. Merak ediyorum bugüne kadar yapılmayan neyi yaptılar? Motoru mu sen yaptın, boyası mı senin" ifadelerini kullanmıştı.

    "MOTORU MU SEN YAPTIN, BOYASI MI SENİN?"

    Ertürk yerli ve milli SİHA'lar için şu ifadeleri kullandı:

    "SİHA'da iyi şeyler yapılıyor. Tabii ki gurur duyarız ama merak ediyorum yani bugüne kadar yapılmayan neyi yaptılar? Neyi yaptınız Allah aşkına, motoru mu sen yaptın boyası mı senin? Her şeyi dışarıdan alıyorsun onu da bir şekilde birleştiriyorsun. Bir de iktidara yakınlığı olmasa bu başarı gelir miydi? Bir de öyle değerlendirelim"

    TSK'YA İFTİRA ATTI
    Programa katılan isimlerden biri de Emekli Amiral Türker Ertürk oldu.

    Daha önce İHA ve SİHA'ları, ardından denizlerdeki etkin gücümüz olan TCG Anadolu'yu hedef alan Türker Ertürk'ten tepki çeken bir açıklama daha geldi.

    İnce'nin adaylığı konuşulduğu sırada, konuyu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne getiren Ertürk, sınır ötesi operasyonlara iftira attı.

    "SURİYE'DE YAPILANLAR TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ BÖLMEK VE PARÇALAMAK"

    Ertürk'ün açıklamaları şu şekilde:

    'Erdoğan'ın gitmesini istemiyorum' doğru bir laf değil. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Yaptıkları, gitmek istemediği yönünde. Şuna benzetiyorum. Erdoğan diyor ki 'Biz Suriye'de toprak bütünlüğünden yanayız.' Sözler böyle. Ama iktidarın yaptıkları neydi biliyor musunuz bugüne kadar? Suriye'yi bölmek ve parçalamak üzerineydi.

    CHP'Lİ AMİRAL ARTIĞI DAHA ÖNCE DE TCG ANADOLU'YU KARALAMIŞTI
    CHP'li amiral artığı Türker Ertürk' geçtiğimiz ay DEVA Partisi'nin BAYKAR'ı hedef göstermesinin etkilerinin sürdüğü sırada skandal bir açıklamada bulunmuştu.

    Ertürk, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu ve rüştünü ispat eden yerli ve milli SİHA'ları hedef almıştı.CHP'li Türker Ertürk, Fondaş Tele 1'de SİHA'ları ve TCG Anadolu'yu hedef aldı!

    CHP'li Türker Ertürk, Fondaş Tele 1'de SİHA'ları ve TCG Anadolu'yu hedef aldı!



        SKANDALDA VİTES YÜKSELTTİ: SİHA'LARI HEDEF ALDI
        TCG Anadolu'yu hedef alan sözleriyle 'mandacı bir kafa' yapısında olduğunu gözler önüne seren CHP'li amiral artığı skandalda vites yükselterek yerli ve milli SİHA'ları da hedef tahtasına koydu.

        Türker Ertürk, "Ya kardeşim 50 drone bir F-16 etmez biliyor musun! Pantolun bulamadık gömlek verdiler" dedi.



        TERÖR ÖRGÜTÜ PYD'Yİ GÜZELLEMİŞTİ
        CHP'li Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, 2019 yılında TELE-1 kanalında katıldığı bir programda Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD'nin bulunmasını savunmuştu.


        Türkiye'nin güney sınırını PYD'li teröristlerden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak yerine, Suriye sınırındaki sorunun bölgeye ancak terör örgütünün yerleştirilmesi ile çözüleceğini savunan Ertürk, "O bölgede radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi geliştireceğimiz güçlü merkezi otoritenin egemen olduğu federatif bir yapı içerisinde Kürtler olsun daha iyi. Laik yapısını da zaten biliyoruz PYD'nin." ifadelerini kullanmıştı.
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        Yine zırvaladı! TSK’nın sınır operasyonlarını hedef aldı
        Haberler Güncel CHP'li Amiral artığı Türker Ertürk yine zırvaladı! TSK'nın sınır operasyonlarını hedef alıp Suriye'de toprak bölmekle suçladı
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