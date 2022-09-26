İYİ Parti ve HDP arasında kahvaltı seansları! "İş tutarız ama aynı masaya oturmayız" tiyatrosu: İstersem randevu almadan Akşener'e giderim

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.
Geçtiğimiz günlerde CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye Bakanlık vaadi' masadaki yeni tiyatroya gözler önüne sermiş, İYİ Parti cephesinden CHP'yi ve HDP'yi hedef alan göstermelik tepkiler gelmişti.
Bilindiği üzere Meral Akşener, daha evvelden "HDP'nin olduğu masa biz olmayız" açıklamasında bulunmuş, yerel seçimlerde yine aynı HDP ile iş tutmuştu.
İYİ Parti'nin sahnelediği "HDP ile iş tutarız ama aynı masaya oturmayız" tiyatrosunun etkileri sürerken masanın gölge ortağı HDP'nin Kocaeli vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.
Gergerlioğlu, "Buradan bilsinler ki HDP'ye bakanlık da verilir, başbakanlığı da alır, yarın öbür gün cumhurbaşkanlığı da alır" şeklinde konuştu.
Tüm bu gelişmelerin gölgesinde HDP'li Hasip Kaplan da topa girdi.
HDP'DEN BİR KAHVALTI ÇIKIŞI DAHA
Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Kaplan, istediği zaman randevu almadan Akşener'e kahvaltıya gidebileceğini söyledi.
HDPKK'lı Kaplan,"Ben istersem eşimle randevu almadan Akşener'e kahvaltıya rahat giderim" ifadelerini kullandı.
"KK'DAN DAHA İYİ BİR ADAY BULAMAZLAR!"
Hasip Kaplan, ittifak ortakları CHP'ye de göz kırptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili konuşan Kaplan, "Muhalefet KK'dan Daha iyi bir aday bulamaz..!" dedi.