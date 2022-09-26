İYİ Parti ve HDP arasında kahvaltı seansları! "İş tutarız ama aynı masaya oturmayız" tiyatrosu: İstersem randevu almadan Akşener'e giderim

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.



Geçtiğimiz günlerde CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye Bakanlık vaadi' masadaki yeni tiyatroya gözler önüne sermiş, İYİ Parti cephesinden CHP'yi ve HDP'yi hedef alan göstermelik tepkiler gelmişti.

Bilindiği üzere Meral Akşener, daha evvelden "HDP'nin olduğu masa biz olmayız" açıklamasında bulunmuş, yerel seçimlerde yine aynı HDP ile iş tutmuştu.