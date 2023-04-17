HDPKK'lı Pervin Buldan Kandil'in adayını açıklayacak! Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Hayırlı olsun' demişti...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleşmesinin ardından ilk tebrik terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den gelmiş söz konusu parti flaş bir kararla aday çıkarmayacaklarını da duyurmuştu. Terör ini Kandil'den 7'li koalisyona peş peşe destek mesajları gelirken HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kılıçdaroğlu'nun adını resmen açıklayacaklarını ima eden bir açıklama yaptı. Buldan, "Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz." dedi.
Kirli pazarlıklar ve büyük kavgalar sonrası CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olurken gizli ortak HDP ile artık açık temaslar başladı.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından Mithat Sancar, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan peş peşe tebrik ve destek mesajları gelirken terör örgütü PKK'nı ini Kandil'den de destek mesajları geldi.
PERVİN BULDAN: AÇIK AÇIK İLAN EDECEĞİZ
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kılıçdaroğlu'nun adını resmen açıklayacaklarını ima eden bir açıklama yaptı. Buldan, "Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz." dedi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışında seçimi dönüm noktası olarak gördüklerini ifade eden Buldan, "14 Mayıs tarihi bu ülkenin kaderini değiştirecek bir seçim olacak, hem cumhurbaşkanlığı seçimi hem de parlamento seçimi yaşayacağız." diye konuştu.
Buldan,14 Mayıs'ta bir değişim ve dönüşümün, yeni bir başlangıcın seçimi olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"İki oy kullanacağız, biri cumhurbaşkanlığına, diğeri ise parlamento seçimlerine. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adresimizin ne olduğunu biliyorsunuz. Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi sizler daha iyi biliyorsunuz ama bayramdan sonraki mitinglerimizde size cumhurbaşkanımızın ismini de söyleyeceğiz."
BULDAN'IN KILIÇDAROĞLU'NU İŞARET EDECEĞİ AÇIK!
HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu işaret edeceği açık...
Öyle ki Kılıçdaroğlu'nun adaylığının 6 Mart'ta duyurulmasının ardından 7 Mart'ta partisinin grup toplantısında konuşan HDP'li Pervin Buldan Kılıçdaroğlu'nu kutladı.
"Kılıçdaroğlu'nu adaylığından dolayı kutlamak istiyorum. Hayırlı olsun. Bizim derdimiz basit hesaplar değil, politik ilkeler ve halklarımıza karşı sorumluluğumuzdur" ifadesinin kullanan Buldan, "Önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanı aday çıkarma politikamızı gelişmelere göre bir kez daha değerlendireceğimizi tüm kamuoyuna belirtmek isterim" şeklinde konuştu.