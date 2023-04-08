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    • 08.04.2023 13:02
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    • 08.04.2023 13:33
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    6+1'e son destek PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'den! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı... "Bu bir fırsattır"

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası teröristlerden muhalefete destek yağıyor. 6+1'li koalisyona son destek PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'den geldi. 14 Mayıs'ın bir fırsat olduğunu öne süren Salih Müslim Başkan Erdoğan'ı da hedef alarak, "Bugün demokrasiyle bu faşist iktidarı gönderme fırsatı doğmuştur. Bu fırsat, 14 Mayıs’ta tüm Türkiye halklarının önüne geliyor." dedi. Müslim, Başkan Erdoğan'ın seçimi kaybetmesiyle Ortadoğu'da denklemin kendileri lehine değişeceğini söyledi.

    takvim.com.tr
    6+1’e yine terör desteği!

    6+1'li koalisyona her gün yeni bir terörist desteği geliyor!

    CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu koalisyonun adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu örtülü ortak HDPKK ile de açık temaslar kurdu.

    HDPKK'DAN DESTEK KANDİL'DEN MESAJLAR!
    Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla eş zamanlı olarak HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile terör suçlarından tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'dan peş peşe destek mesajları geldi.

    KANDİL'DEN 6+1'E DESTEK ÜSTÜNE DESTEK
    HDP'nin aday çıkarmayacağını duyuyrarak Kılıçdaroğlu'na destek vereceğni açıklamasının ardından terör örgütü PKK, Kandil'den de destek mesajları yolladı.

        Terör elebaşları Duran Kalkan'dan Murat Karayılan'a Bese Hozat'tan Sabir Ok'a Mustafa Karasu'ya Nedim Seven'den Mihraç Ural'a ve Remzi Kartal'a kadar terör örgütü PKK'nın tepesindeki bebek katilleri Kılıçdaroğlu'na destek çıkarak "Yolunuz açık" mesajları verdi.

        SON DESTEK PKK/PYD ELEBAŞI SALİH MÜSLİM'DEN
        6+1'li koalisyon son destek PKK'nın Suriye'de yuvalanan kanadı PYD elebaşı Salih Müslim'den geldi.

        Başkan Erdoğan'ı hedef alarak 14 Mayıs'ın iktidarı yıkmak için bir fırsat olduğunu öne süren teröristbaşı "Erdoğan ve AKP iktidarının yıkılması Ortadoğu denklemini değiştirecek" dedi.

        14 Mayıs seçimlerine ilişkin PKK'nın yayın organına konuşan terörist Müslim bölücü bir dille 'Kürdistan' ifadelerini kullanırken Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi faşistlikle suçladı.

        Terör elebaşı, "14 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak seçimler çok önemlidir. Türkiye'deki faşist iktidar rejimi ömrü boyunca, özellikle de 2015'ten sonra Kürdistan ve Türkiye üzerinden yürüttüğü savaşlarda Türkiye'yi ekonomik, siyasi, diplomasi vb. her açıdan iflas durumuna soktu." dedi.

        "14 MAYIS BİR FIRSATTIR"
        Türkiye'nin Suriye'de yuvalanan teröristlere yaptığı operasyondan rahatsız olduğunu söyleyen PKK/PYD'li Müslim, "Bugün demokrasiyle bu faşist iktidarı gönderme fırsatı doğmuştur. Bu fırsat, 14 Mayıs'ta tüm Türkiye halklarının önüne geliyor. Sadece Kürt halkı değil Türkiye'de yaşayan tüm halkların bu faşist iktidardan kurtuluş fırsatıdır." ifadeleriyle Başkan Erdoğan'a karşı 6+1'li koalisyona ve koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na seslendi.

        Erdoğan'ı diktatörlükle suçlayan kanlı katil 2015'de PKK'nın yaptığı sokak eylemlerini de Türkiye'ye yıkmaya çalıştı.

        Müslim terör propagandasını şu sözlerle sürdürdü;

        "Erdoğan gibi bir diktatör, demokratik bir seçime izin verecek mi ya da koltuğunu bırakacak mı? 2015'te nasıl seçimleri iptal edip Türkiye'yi cehenneme çevirdiyse bunu yeniden yapma ihtimali de var. Demokratik olarak seçim sonucu iktidarını bırakması zor görülüyor. Elinden ne gelirse yapar. Ne kötülük gelirse yapar. İç savaş çıkarma ihtimali bile var. Var olan tehditler de göz önünde. Hassas bir süreç. Nasıl bir seçim olacağını biz de bilmiyoruz. Bu seçim her yönüyle Türkiye'nin kaderini değiştirecektir."

        Erdoğan'ı hedef almayı sürdüren terörist seçimlerin önemli olduğunun üstünde durarak "Ya Türkiye'de sorunlar demokratik bir şekilde çözülecek ya da faşizmin ve sultancı sistemin altında kalacaktır. Bu iktidarın hedefinde sadece Kürtler ve Türkiye halkları yok, dünyadaki herkes duyarlı olmalıdır. Bu faşist iktidarın sağı solu belli değil. Her yeri karıştırabilir, birçok şeyi bozabilir. Türkiye'de seçimler iyi ya da kötü tarihi bir değişimin önünü açacaktır." dedi.

            OPERASYON KORKUSU SARDI
            Başkan Erdoğan'ın seçimleri kazanması halinde Suriye'de terör örgütü PKK'ya yapılacak operasyonlardan korktuğunu belli eden PKK'lı Salih Müslim, "Bu seçimler Rojava için de çok önemli. Eğer bu faşist iktidar seçimleri kazanırsa Rojava'ya dönük işgal planlarını tamamlamak ister. Hedefleri Suriye'nin tamamını işgal etmek. Seçimlerin Rojava ve Suriye sorunuyla doğrudan etkisi var." dedi.

            Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK'nın yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek güvenli bölgeyi oluşturmasını işgal olarak görek terörist Müslim "Eğer bu iktidar kalırsa bunu yürütür. Zaten planı da budur. Bundan dolayı bize doğrudan etkisi var." dedi.

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            Bay Bay Kemal’in çelişki vaatleri!
            Haberler Güncel 6+1'e son destek PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'den! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı... "Bu bir fırsattır"
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