6+1'e son destek PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'den! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı... "Bu bir fırsattır"

Erdoğan'ı diktatörlükle suçlayan kanlı katil 2015'de PKK'nın yaptığı sokak eylemlerini de Türkiye'ye yıkmaya çalıştı.

Müslim terör propagandasını şu sözlerle sürdürdü;

"Erdoğan gibi bir diktatör, demokratik bir seçime izin verecek mi ya da koltuğunu bırakacak mı? 2015'te nasıl seçimleri iptal edip Türkiye'yi cehenneme çevirdiyse bunu yeniden yapma ihtimali de var. Demokratik olarak seçim sonucu iktidarını bırakması zor görülüyor. Elinden ne gelirse yapar. Ne kötülük gelirse yapar. İç savaş çıkarma ihtimali bile var. Var olan tehditler de göz önünde. Hassas bir süreç. Nasıl bir seçim olacağını biz de bilmiyoruz. Bu seçim her yönüyle Türkiye'nin kaderini değiştirecektir."

Erdoğan'ı hedef almayı sürdüren terörist seçimlerin önemli olduğunun üstünde durarak "Ya Türkiye'de sorunlar demokratik bir şekilde çözülecek ya da faşizmin ve sultancı sistemin altında kalacaktır. Bu iktidarın hedefinde sadece Kürtler ve Türkiye halkları yok, dünyadaki herkes duyarlı olmalıdır. Bu faşist iktidarın sağı solu belli değil. Her yeri karıştırabilir, birçok şeyi bozabilir. Türkiye'de seçimler iyi ya da kötü tarihi bir değişimin önünü açacaktır." dedi.