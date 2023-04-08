6+1'e son destek PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'den! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı... "Bu bir fırsattır"

SON DESTEK PKK/PYD ELEBAŞI SALİH MÜSLİM'DEN
6+1'li koalisyon son destek PKK'nın Suriye'de yuvalanan kanadı PYD elebaşı Salih Müslim'den geldi.
Başkan Erdoğan'ı hedef alarak 14 Mayıs'ın iktidarı yıkmak için bir fırsat olduğunu öne süren teröristbaşı "Erdoğan ve AKP iktidarının yıkılması Ortadoğu denklemini değiştirecek" dedi.
14 Mayıs seçimlerine ilişkin PKK'nın yayın organına konuşan terörist Müslim bölücü bir dille 'Kürdistan' ifadelerini kullanırken Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi faşistlikle suçladı.
Terör elebaşı, "14 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak seçimler çok önemlidir. Türkiye'deki faşist iktidar rejimi ömrü boyunca, özellikle de 2015'ten sonra Kürdistan ve Türkiye üzerinden yürüttüğü savaşlarda Türkiye'yi ekonomik, siyasi, diplomasi vb. her açıdan iflas durumuna soktu." dedi.
"14 MAYIS BİR FIRSATTIR"
Türkiye'nin Suriye'de yuvalanan teröristlere yaptığı operasyondan rahatsız olduğunu söyleyen PKK/PYD'li Müslim, "Bugün demokrasiyle bu faşist iktidarı gönderme fırsatı doğmuştur. Bu fırsat, 14 Mayıs'ta tüm Türkiye halklarının önüne geliyor. Sadece Kürt halkı değil Türkiye'de yaşayan tüm halkların bu faşist iktidardan kurtuluş fırsatıdır." ifadeleriyle Başkan Erdoğan'a karşı 6+1'li koalisyona ve koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na seslendi.