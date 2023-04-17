Kirli ittifakın diyeti! Ruslar 'istihbarat'a dayandırıp yazdı: Kılıçdaroğlu HDP'ye Öcalan'ı serbest bırakma sözü verdi





Gelişme üzerine Takvim.com.tr, Rus Telegram kanalına ulaştı.



Kılıçdaroğlu'nun HDP'den destek aldığının altı çizilen ilgili haberde yer alan şu ifadeler dikkatlerden kaçmadı;



"Rus güvenlik güçlerine göre, Kılıçdaroğlu seçimleri kazandıktan sonra PKK'nın lideri ve kurucusu Abdullah Öcalan'ı affetme sözü verdiğinden, bu tür bir desteğin daha sonra Türkiye'nin iç siyasetinde ciddi sonuçları olabilir" (Öcalan 1999'dan beri müebbet hapis cezasını çekiyor)



"KILIÇDAROĞLU BATI YANLISI BİR TUTUM SERGİLİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda Türkiye'nin dış politikasında ciddi değişikliklerin olacağına dikkat çekilen haberde, CHP liderinin Batı yanlısı bir tutum sergilediği, Başkan Erdoğan'ın izlediği denge politikasından uzak bir yaklaşım içerisinde olduğu söylendi.



Ruslara göre Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 20 yılda inşa ettiklerinde büyük değişiklikler de yapacak.