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    • 17.04.2023 22:34
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    • 17.04.2023 22:50
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    Kirli ittifakın diyeti! Ruslar 'istihbarat'a dayandırıp yazdı: Kılıçdaroğlu HDP'ye Öcalan'ı serbest bırakma sözü verdi

    14 Mayıs'a sayılı bir zaman dilimi kaldı. Seçimler sadece yakın coğrafyalar başta olmak üzere dünya tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu bağlamda çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Rus güvenlik güçlerini kaynak alan "Kremlyovskaya Prachka" isimli Telegram kanalı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye 'Öcalan'ı serbest bırakma sözü' verdiğini yazdı. Gelişme üzerine Takvim.com.tr, Rus telegram kanalına ulaştı. İlgili haberi mercek altına aldı. 'Kılıçdaroğlu - HDP - Öcalan' konu başlıklı haberde, Erdoğan'ın Batı ile Rusya arasında denge politikası yürüttüğü, Kılıçdaroğlu'nun ise Batı yanlısı bir politika izleyeceği ifade edildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu Öcalan’ı serbest bırakacak

    Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler yakın coğrafyalar başta olmak üzere dünya tarafından yakından takip ediliyor.

    Bu bağlamda Rusya'da yayın yapan bir Telegram kanalında, Türkiye'deki seçimlere ilişkin çok çarpıcı bir iddia paylaşıldı.

    RUS İSTİHBARATINA DAYANDIRILAN İDDİA: KILIÇDAROĞLU HDP'YE "ÖCALAN'I SERBEST BIRAKMA" SÖZÜ VERDİ
    "Kremlyovskaya Prachka"     isimli Telegram kanalı, Rus istihabaratına dayandırdığı haberinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye 'Öcalan'ı serbest bırakma sözü' verdiğini yazdı.



    Gelişme üzerine Takvim.com.tr, Rus Telegram kanalına ulaştı.

    Kılıçdaroğlu'nun HDP'den destek aldığının altı çizilen ilgili haberde yer alan şu ifadeler dikkatlerden kaçmadı;

    "Rus güvenlik güçlerine göre, Kılıçdaroğlu seçimleri kazandıktan sonra PKK'nın lideri ve kurucusu Abdullah Öcalan'ı affetme sözü verdiğinden, bu tür bir desteğin daha sonra Türkiye'nin iç siyasetinde ciddi sonuçları olabilir" (Öcalan 1999'dan beri müebbet hapis cezasını çekiyor)

    "KILIÇDAROĞLU BATI YANLISI BİR TUTUM SERGİLİYOR"
    Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda Türkiye'nin dış politikasında ciddi değişikliklerin olacağına dikkat çekilen haberde, CHP liderinin Batı yanlısı bir tutum sergilediği, Başkan Erdoğan'ın izlediği denge politikasından uzak bir yaklaşım içerisinde olduğu söylendi.

    Ruslara göre Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 20 yılda inşa ettiklerinde büyük değişiklikler de yapacak.



    258.060 ÜYE, İSTİHBARATI KAYNAK ALAN YAYINLAR...
    Gelelim, "Kılıçdaroğlu HDP'ye 'Öcalan'ı serbest bırakma sözü" verdi iddiasının sahibi Kremlyovskaya Prachka isimli Telegram kanalına.

    Bu kanal 258.060 üyeye hitap eden bir yayıncı. 'Kılıçdaroğlu - HDP - Öcalan' konu başlıklı haberi de Rus istihbaratına / güvenlik güçlerine dayandırıyorlar.

        HDP - YEŞİL SOL'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK: AÇIĞA ÇIKAN 'ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK' TALEPLERİ
        Bilindiği üzere HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etmişti. CHP ve HDP arasında görüşmeler yapılmış, Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" demişti.

        HDP - Yeşil Sol Partililer 14 Mayıs sonrası için "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi taleplerini dile getirdi.



        BULDAN: ÖCALAN'A TECRİTİ KALDIRIN
        HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Türkiye halkları tecrit istemiyor. Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor. Tecritle sadece İmralı'yı değil tüm Türkiye'yi tecrit alanına sıkıştırmak istiyorlar" diyerek Öcalan'a özgürlük talep etti.

        Buldan, "14 Mayıs'tan sonra öyle bir ülkeye gözümüzü açacağız ki, özgür bir yaşama uyanacaksınız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın sevgili arkadaşlarım" dedi.



        HDP'li Ahmet Türk ise "Bu Nevruz ve bu dönem sayın Öcalan'ın özgürleşme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz hep birlikte mücadele etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel Kirli ittifakın diyeti! Ruslar 'istihbarat'a dayandırıp yazdı: Kılıçdaroğlu HDP'ye Öcalan'ı serbest bırakma sözü verdi
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