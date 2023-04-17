Kirli ittifakın diyeti! Ruslar 'istihbarat'a dayandırıp yazdı: Kılıçdaroğlu HDP'ye Öcalan'ı serbest bırakma sözü verdi

Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler yakın coğrafyalar başta olmak üzere dünya tarafından yakından takip ediliyor.
Bu bağlamda Rusya'da yayın yapan bir Telegram kanalında, Türkiye'deki seçimlere ilişkin çok çarpıcı bir iddia paylaşıldı.
RUS İSTİHBARATINA DAYANDIRILAN İDDİA: KILIÇDAROĞLU HDP'YE "ÖCALAN'I SERBEST BIRAKMA" SÖZÜ VERDİ
"Kremlyovskaya Prachka" isimli Telegram kanalı, Rus istihabaratına dayandırdığı haberinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye 'Öcalan'ı serbest bırakma sözü' verdiğini yazdı.
Gelişme üzerine Takvim.com.tr, Rus Telegram kanalına ulaştı.
Kılıçdaroğlu'nun HDP'den destek aldığının altı çizilen ilgili haberde yer alan şu ifadeler dikkatlerden kaçmadı;
"Rus güvenlik güçlerine göre, Kılıçdaroğlu seçimleri kazandıktan sonra PKK'nın lideri ve kurucusu Abdullah Öcalan'ı affetme sözü verdiğinden, bu tür bir desteğin daha sonra Türkiye'nin iç siyasetinde ciddi sonuçları olabilir" (Öcalan 1999'dan beri müebbet hapis cezasını çekiyor)
"KILIÇDAROĞLU BATI YANLISI BİR TUTUM SERGİLİYOR"
Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda Türkiye'nin dış politikasında ciddi değişikliklerin olacağına dikkat çekilen haberde, CHP liderinin Batı yanlısı bir tutum sergilediği, Başkan Erdoğan'ın izlediği denge politikasından uzak bir yaklaşım içerisinde olduğu söylendi.
Ruslara göre Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 20 yılda inşa ettiklerinde büyük değişiklikler de yapacak.
258.060 ÜYE, İSTİHBARATI KAYNAK ALAN YAYINLAR...
Gelelim, "Kılıçdaroğlu HDP'ye 'Öcalan'ı serbest bırakma sözü" verdi iddiasının sahibi Kremlyovskaya Prachka isimli Telegram kanalına.
Bu kanal 258.060 üyeye hitap eden bir yayıncı. 'Kılıçdaroğlu - HDP - Öcalan' konu başlıklı haberi de Rus istihbaratına / güvenlik güçlerine dayandırıyorlar.