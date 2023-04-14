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    • 15.04.2023 00:42
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    • 15.04.2023 00:42
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    Kılıçdaroğlu’ndan 14 Mayıs rüzgarı alan Selahattin Demirtaş mütalaa sonrası tehdit savurdu: Diz çökeceksiniz

    Kobani davasında eski HDPKK Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın arasında bulunduğu 36 sanığın en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14 Mayıs rüzgarını alan Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından tehdit savurdu. Demirtaş paylaşımında, "Sarayda yazılıp mahkeme heyetinin eline tutușturulan iddianameyi de mütalaayı da 14 Mayıs’ta yırtıp çöpe atacağız. Kumpaslarınızla bize diz çöktüremediniz ama siz halkın önünde diz çökeceksiniz!" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Selahattin Demirtaş mütalaa sonrası tehdit savurdu

    Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada, esas hakkında mütalaa sunulmuştu.

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    Mütalaada Demirtaş ve Yüksekdağ'ın da arasında bulunduğu 36 sanığın en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.



    KILIÇDAROĞLU'DAN 14 MAYIS RÜZGARINI ALDI TEHDİT SAVURDU
    Kobani davasında müebbet hapsi istenen eski HDPKK Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldığı 14 Mayıs rüzgarı ile sosyal medya hesabından tehdit savurdu.



    Demirtaş, "Sarayda yazılıp mahkeme heyetinin eline tutușturulan iddianameyi de mütalaayı da 14 Mayıs'ta yırtıp çöpe atacağız. Kumpaslarınızla bize diz çöktüremediniz ama siz halkın önünde diz çökeceksiniz!" ifadelerini kullandı.



        KANLI KOBANİ OLAYLARI
        İddianameye göre, Suriye'deki iç savaş nedeniyle terör örgütü DEAŞ'ın Kobani'ye (Ayn el-Arap) saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP yönetimi ile terör örgütü PKK elebaşları, sokağa çıkma çağrısında bulundu.

        Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.



        Olayların azmettiricisi olmakla suçlanan eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında olduğu 73'ü firari 108 sanık hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

        Bunun üzerine aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatıldı, kolluk güçlerinin yanı sıra siviller de hedef alındı.

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        MAHKEME HEYETİNİ TEHDİT ETMİŞTİ!
        Terör hükümlüsü HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, faili olduğu Kobani davası kapsamında mahkemede ifade vermişti. İfadesinde, mahkeme heyeti ve savcıları alenen tehdit eden Demirtaş, "Sanık sandalyelerinde biz değil, sizler oturacaksınız" demişti.

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        KILIÇDAROĞLU'NDAN RÜZGARI ALAN SELO'DAN ALÇAK TEKLİF: TBMM'DE TERÖRİSTLERLE USULÜNCE PAZARLIK YAPIN
        Öte yandan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun "Kandil'le müzakere edeceğiz, PKK'ya silah bıraktıracağız" çıkışı sonrası terör tutuklusu Selahattin Demirtaş, 'TBMM'de teröristlere usulünce pazarlık yapılmalı' mesajı vermişti.

        Demirtaş,"Halkımıza sözümüz olsun, çatışmadan beslenen Erdoğan rejimi sonrasında PKK'nin Türkiye'de tümüyle silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız. TBMM'de usulünce, hukuk çerçevesinde sorunlarımızı çözüp büyük toplumsal barışı kesinlikle sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.



        PKK'YI AKLADI, KAOS HAVASI YAYIP BÖLÜCÜLERE MESAJ GÖNDERDİ
        Kılıçdaroğlu'nun ortağı Demirtaş söylemleriyle PKK'yı akladı... Alçak sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef alan Demirtaş, seçim ağzı kaos algısı yaymak içinde kolları sıvadı;

        Sahtekarlara inanmayın, barış ve huzur mümkündür. PKK eylemsizlik kararı alıp çözüme kapı araladı. Ama ısrarla provokasyonlar yapılıyor. Allah korusun, seçimi etkilemek için birileri kan dökmeye de kalkabilir. Hep birlikte dikkatli olacağız, oyuna da gelmeyeceğiz.

            Lütfen unutmayın, biz barış ve demokrasi istiyoruz. Birlikte eşit ve kardeşçe yaşamak istiyoruz. Yeşil Sol Parti en çok da bunun için çalışacak. Oy için halkı kışkırtan yalancılara değil, sahtekarlara değil, bize güvenin. Hep birlikte ve mutlaka kazanacağız.

            SELO'NUN AKLADIĞI PKK NE DİYOR? 'BİZİM SAVAŞIMIZ 7'Lİ KOALİSYONA UMUT OLUYOR'
            "PKK eylemsizlik kararı alıp çözüme kapı araladı"             diyerek PKK'yı aklayan Demirtaş'ın aksine Kandil 'Bizim savaşımız 7'li koalisyona umut oluyor' çıkışında bulundu.

            Geride bıraktığımız gün PKK medyasına konuşan terörist Helin Ümit,"Bir umut, bir değişim arayışı varsa halen Türkiye'nin demokratikleşeceğine dair beklentiler varsa bu Zap'taki Avaşin'deki Metina'daki savaşın sonucudur. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım. Eğer PKK savaşır durumda olmasaydı kimse Erdoğan'a AKP'ye MHP'ye karşı sesini çıkaramazdı. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

            KANDİL'DEN 'YENİ SİSTEMDE BİZİM DE ROLÜMÜZ OLACAK' İMASI
            Türkiye tarihinin en kritik en önemli seçim süreçlerinden birinin yaşandığını söyleyen PKK'lı Helin Ümit sözlerini şöyle sürdürdü;

            "Türkiye tarihinin en kritik en önemli seçim süreçlerinden biri yaşanıyor. Bunu iktidarın el değiştirdiği bir seçim olarak görmemek lazım. Daha stratejik... Aslında Türkiye'deki sistemin karakterinin belirleneceği bir seçim süreci oluyor. AK Parti-MHP ittifakı yolun sonundadır, sonuna gelmiştir. Bölge açısından çok ciddi tehlikedir, tehdittir. AK Parti-MHP faşizminin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli. Burada küçük hesap yapmamak lazım."

            7'li koalisyondan yüz bulan PKK'lılar bu sözlerle "Türkiye'deki sistemin karakterinin belirlenmesinde biz de rol alacağız" mesajı veriyor.



            İTTİFAKIN DİYETİNİ BÖLÜCÜKLE ÖDEYECEK
            Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDPKK - Yeşil Sol ikilisinden aldığı desteğin diyetini bölücükle ödemek zorunda.

            Peşi sıra gelen 'Yerel özerklik', 'Kandil'le müzakere', 'Öcalan'a özgürlük', 'Selahattin Demirtaş'ı salacağım', 'kayyumları kaldıracağım' şeklindeki vaatler bu durumun en somut örneği olarak karşımıza çıkıyor.


            Bu durumun destekleyen somut bir örneği sizler için hatırlatalım;

            "KANDİL'LE MÜZAKERE ETMEYE VE ANAYASAYI DEĞİŞTİRMEYE MECBUR"
            HDP'nin yedek lastiği olan Yeşil Sol'un adaylarından Cengiz Çandar, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'e müzakere etmeye ve anayasayı değiştirmeye mecbur olduğunu söyledi. Bir başka Yeşil Sollu Hasan Cemal ise "Bu düzeni değiştirmek istiyoruz" diyerek kirli emellerini açık etti.

            Kılıçdaroğlu'nun ortağı Pervin Buldan da terör suçlularına tek tek selam çakıp 14 Mayıs sonrasını işaret edip 'özgürlük' vaadi verdi.
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