Kılıçdaroğlu’ndan 14 Mayıs rüzgarı alan Selahattin Demirtaş mütalaa sonrası tehdit savurdu: Diz çökeceksiniz





Olayların azmettiricisi olmakla suçlanan eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında olduğu 73'ü firari 108 sanık hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Bunun üzerine aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatıldı, kolluk güçlerinin yanı sıra siviller de hedef alındı.

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MAHKEME HEYETİNİ TEHDİT ETMİŞTİ!

Terör hükümlüsü HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, faili olduğu Kobani davası kapsamında mahkemede ifade vermişti. İfadesinde, mahkeme heyeti ve savcıları alenen tehdit eden Demirtaş, "Sanık sandalyelerinde biz değil, sizler oturacaksınız" demişti.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN RÜZGARI ALAN SELO'DAN ALÇAK TEKLİF: TBMM'DE TERÖRİSTLERLE USULÜNCE PAZARLIK YAPIN

Öte yandan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun "Kandil'le müzakere edeceğiz, PKK'ya silah bıraktıracağız" çıkışı sonrası terör tutuklusu Selahattin Demirtaş, 'TBMM'de teröristlere usulünce pazarlık yapılmalı' mesajı vermişti.



Demirtaş,"Halkımıza sözümüz olsun, çatışmadan beslenen Erdoğan rejimi sonrasında PKK'nin Türkiye'de tümüyle silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız. TBMM'de usulünce, hukuk çerçevesinde sorunlarımızı çözüp büyük toplumsal barışı kesinlikle sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.