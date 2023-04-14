Kılıçdaroğlu’ndan 14 Mayıs rüzgarı alan Selahattin Demirtaş mütalaa sonrası tehdit savurdu: Diz çökeceksiniz

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada, esas hakkında mütalaa sunulmuştu.
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Mütalaada Demirtaş ve Yüksekdağ'ın da arasında bulunduğu 36 sanığın en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.
KILIÇDAROĞLU'DAN 14 MAYIS RÜZGARINI ALDI TEHDİT SAVURDU
Kobani davasında müebbet hapsi istenen eski HDPKK Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldığı 14 Mayıs rüzgarı ile sosyal medya hesabından tehdit savurdu.
Demirtaş, "Sarayda yazılıp mahkeme heyetinin eline tutușturulan iddianameyi de mütalaayı da 14 Mayıs'ta yırtıp çöpe atacağız. Kumpaslarınızla bize diz çöktüremediniz ama siz halkın önünde diz çökeceksiniz!" ifadelerini kullandı.