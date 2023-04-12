Bay Bay Kemal'den güç aldı! Selahattin Demirtaş'tan mahkeme heyetine tehdit: Sanık sandalyelerine oturacaksınız

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
DEMİRTAŞ VE BULDAN İFADE VERDİ
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı.
Sanıklar Demirtaş ve Yüksekdağ ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden video konferans aracılığıyla duruşmaya bağlandı.
Mahkeme heyeti başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına kazandırılan evrak ile sanık ve avukatlarından gelen taleplerin bulunduğu dilekçeleri okudu, ardından buna ilişkin taraflara söz verdi.