Arka planda 'Burası Çok Önemli' diyen biri var! Ekonominin kalbini İstanbul'da attıracak İFM'de Berat Albayrak imzası

Ekonomi ve finans alanında uluslararası piyasalarla etkin bir ekosistem sunma amacıyla yola çıkan İstanbul Finans Merkezi, 17 Nisan 2023'te açılıyor.
İstanbul Finans Merkezi, kısa vadede bölgesel, orta vadede ise küresel bir merkez olmayı hedeflemekte ve bu doğrultuda kamu ve özel sektör bankalarını, portföy yönetim şirketlerini, aracı kurumları, sigorta şirketlerini, profesyonel hizmet şirketleri ile farklı kategorilerden ulusal ve uluslararası finansal kuruluşları bir araya getirecek.
EKONOMİNİN KALBİNİ İSTANBUL'DA ATTIRACAK PROJEDE BERAT ALBAYRAK İMZASI
Ekonominin kalbini İstanbul'da attıracak olan İFM'nin yapılış sürecinde Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da önemli bir payı bulunuyor.
Albayrak 2020 yılında Türkiye'de sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğinin altını çizmiş, enstürman çeşitliliğini artırmak için kolları sıvadıklarını duyurmuştu. İstanbul Finans Merkezi'ni işaret eden Albayrak, "İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak" ifadelerini kullanmıştı.
MİLLİ ENERJİ SERÜVENİNİN DE ÖNCÜSÜ
Öte yandan bir dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini üstlenen Berat Albayrak, milli enerji hamleleriyle bugünkü doğal gaz keşiflerinde öncü rol oynamıştı.
Türkiye'nin kendi sondaj gemileriyle arama faaliyetleri yürütmesinde pay sahibi olan Albayrak, "Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir milada tanık oluyoruz" demişti. Bugün o gemiler Karadeniz açıklarında önemki bir doğal gaz keşfine imza atarak Türikye'ye önemli bir kazanım sağladı.