Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.04.2023 01:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.04.2023 01:29
    ABONE OL

    Arka planda 'Burası Çok Önemli' diyen biri var! Ekonominin kalbini İstanbul'da attıracak İFM'de Berat Albayrak imzası

    Ekonominin kalbini İstanbul'da attıracak olan İstanbul Finans Merkezi'nin açılışına sayılı bir zaman kaldı. Megakentin değerine değer katan sembol projede Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önemli bir payı bulunuyor. Albayrak 2020 yılında Türkiye'de sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğinin altını çizmiş, enstürman çeşitliliğini artırmak için kolları sıvadıklarını duyurmuştu. İstanbul Finans Merkezi'ni işaret eden Albayrak, "İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak" demişti. Öte yandan bir dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini üstlenen Berat Albayrak, milli enerji hamleleriyle bugünkü doğal gaz keşiflerinde öncü rol oynamıştı.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Arka planda ’Burası Çok Önemli’ diyen biri var!

    Ekonomi ve finans alanında uluslararası piyasalarla etkin bir ekosistem sunma amacıyla yola çıkan İstanbul Finans Merkezi, 17 Nisan 2023'te açılıyor.

    İstanbul Finans Merkezi, kısa vadede bölgesel, orta vadede ise küresel bir merkez olmayı hedeflemekte ve bu doğrultuda kamu ve özel sektör bankalarını, portföy yönetim şirketlerini, aracı kurumları, sigorta şirketlerini, profesyonel hizmet şirketleri ile farklı kategorilerden ulusal ve uluslararası finansal kuruluşları bir araya getirecek.



    EKONOMİNİN KALBİNİ İSTANBUL'DA ATTIRACAK PROJEDE BERAT ALBAYRAK İMZASI
    Ekonominin kalbini İstanbul'da attıracak olan İFM'nin yapılış sürecinde Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da önemli bir payı bulunuyor.

    Albayrak 2020 yılında Türkiye'de sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğinin altını çizmiş, enstürman çeşitliliğini artırmak için kolları sıvadıklarını duyurmuştu. İstanbul Finans Merkezi'ni işaret eden Albayrak, "İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak" ifadelerini kullanmıştı.

    MİLLİ ENERJİ SERÜVENİNİN DE ÖNCÜSÜ
    Öte yandan bir dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini üstlenen Berat Albayrak, milli enerji hamleleriyle bugünkü doğal gaz keşiflerinde öncü rol oynamıştı.

    Türkiye'nin kendi sondaj gemileriyle arama faaliyetleri yürütmesinde pay sahibi olan Albayrak, "Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir milada tanık oluyoruz" demişti. Bugün o gemiler Karadeniz açıklarında önemki bir doğal gaz keşfine imza atarak Türikye'ye önemli bir kazanım sağladı.



        Berat Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli' deyip ekonomide attığı özgün politika adımlarının sonucu olarak bugün hayata geçirilmeye hazırlanan İstanbul Finans Merkezi'ni yakından tanıyalım;

        MERKEZ BANKASI, BDDK, SPK, BORSA İSTANBUL, KAMU BANKALARI, TÜRKİYE SİGORTA...
        Türkiye ekonomisinin büyümesine katkıda bulunacak ve finansal piyasaların gelişimini destekleyecek ürünlerin ve araçların merkezi haline gelecek projede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Türkiye Sigorta ve İŞ GYO ofisleri bulunuyor.



        İstanbul Finans Merkezi, 1,4 milyon m2 ofis alanları, 100 bin m2 alışveriş merkezi, 2.100 kişilik konferans merkezi, 30 bin m2 5 yıldızlı oteli, 26 bin araç kapasiteli otoparkı ve akıllı şehir modeliyle yönetimi ile iş dünyasının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

        Günlük yaklaşık 75 bin çalışan ve ziyaretçileri sağlıklı, konforlu, çevreye ve sosyal hayata değer katan bir ortamda ağırlamayı hedefleyen İstanbul Finans Merkezi'ni dünyadaki diğer merkezlerden ayıran temel noktaların başında, inşaatın önemli bir kısmının COVID-19 salgını döneminde tamamlanması sayesinde gelecekte yaşanabilecek benzer krizlere karşı en hazırlıklı, en donanımlı proje olması geliyor.



        Ataşehir`deki kentsel dönüşüm konulu toplantıda konuşan Bakan Kurum, "Ataşehir`de, Ümraniye`de yapmış olduğumuz, projesini ilk günden itibaren takip ettiğimiz, bölgeye değer katacak, bölgenin istihdamına, üretimine katkı sağlayacak finans merkezimizin açılışını da Fikirtepe ile aynı gün, ayın 17`sinde büyük bir coşkuyla yapacağız" dedi.

        Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

        "Bölgenin kalkınması adına, İstanbul`un finans merkezi olması adına burada çocuklarımızın istihdamı adına, geleceği adına bu adımı atmış olacağız ki bu finans merkeziyle birlikte Ataşehir hem değerini daha da arttıracak hem buradaki aslında dönüşümleri daha da kolaylaştıracak adımları atmış olacağız. Niye? Çünkü burada hem Avrupa`ya hem Orta Doğu`ya hizmet eden bir finans merkezi olacak. Bu finans merkeziyle birlikte işte bölgenin cazibesi de artacak."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Selahattin Demirtaş mütalaa sonrası tehdit savurdu
        Haberler Güncel Arka planda 'Burası Çok Önemli' diyen biri var! Ekonominin kalbini İstanbul'da attıracak İFM'de Berat Albayrak imzası
            loading
            SON DAKİKA