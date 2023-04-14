Arka planda 'Burası Çok Önemli' diyen biri var! Ekonominin kalbini İstanbul'da attıracak İFM'de Berat Albayrak imzası





İstanbul Finans Merkezi, 1,4 milyon m2 ofis alanları, 100 bin m2 alışveriş merkezi, 2.100 kişilik konferans merkezi, 30 bin m2 5 yıldızlı oteli, 26 bin araç kapasiteli otoparkı ve akıllı şehir modeliyle yönetimi ile iş dünyasının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Günlük yaklaşık 75 bin çalışan ve ziyaretçileri sağlıklı, konforlu, çevreye ve sosyal hayata değer katan bir ortamda ağırlamayı hedefleyen İstanbul Finans Merkezi'ni dünyadaki diğer merkezlerden ayıran temel noktaların başında, inşaatın önemli bir kısmının COVID-19 salgını döneminde tamamlanması sayesinde gelecekte yaşanabilecek benzer krizlere karşı en hazırlıklı, en donanımlı proje olması geliyor.