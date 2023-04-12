Bu da oldu! HDPKK ile kirli ittifak sonrası CHP’nin seçim araçlarında ‘Kürdün kızı haydi savaşa’ şarkıları

7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için milli güvenlik sorunu haline geldi.
BÖLÜCÜ TALEPLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu destek verirken "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de gün yüzüne çıktı.
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KANDİL'DEN KOALİSYONA DESTEK
Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.
Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.
PKK'DAN 7'Lİ KOALİSYONA "KÜÇÜK HESAP YAPMAYIN BİRLİK OLUN" UYARISI
PKK'lı büyük başlardan Helin Ümit, Cumhur İttifakı'nın seçimlerde yenilgiye uğraması gerektiğini söyledi ve 7'li koalisyona 'küçük hesap yapmamak lazım' diyerek zılgıt çekti.