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    • 13.04.2023 05:35
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    Bu da oldu! HDPKK ile kirli ittifak sonrası CHP’nin seçim araçlarında ‘Kürdün kızı haydi savaşa’ şarkıları

    7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittfak Türkiye için adeta tehdit haline geldi. HDPKK ile yapılan kirli ittifak sonrası Öcalan'a özgürlük, yerel özerlik, ve 100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız gibi söylemlerin yükselmesinin ardından şimdi de CHP’nin seçim araçlarında ‘Kürdün kızı haydi savaşa’ şarkıları çalmaya başladı.

    takvim.com.tr
    CHP’nin seçim araçlarında ‘Kürdün kızı haydi savaşa’ şarkıları

    7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için milli güvenlik sorunu haline geldi.



    BÖLÜCÜ TALEPLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu destek verirken "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de gün yüzüne çıktı.

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    KANDİL'DEN KOALİSYONA DESTEK
    Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.

    Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.



    PKK'DAN 7'Lİ KOALİSYONA "KÜÇÜK HESAP YAPMAYIN BİRLİK OLUN" UYARISI
    PKK'lı büyük başlardan Helin Ümit, Cumhur İttifakı'nın seçimlerde yenilgiye uğraması gerektiğini söyledi ve 7'li koalisyona 'küçük hesap yapmamak lazım' diyerek zılgıt çekti.



        LİSTE LİSTE İHANET
        Aday krizinin ardından YSK'ya milletvekili listesini sunan CHP'de LGBT savunucusundan tutun, şehit ailesine taziye ifadesinden rahatsız olan, özerlik vaadi veren kişiler yer aldı.



        SONUNDA BUNU DA YAPTILAR: CHP'NİN SEÇİM ARAÇLARINDA 'KÜRDÜN KIZI HAYDİ SAVAŞA' ŞARKILARI
        Tüm bu yaşananların ardından CHP'nin HDPKK ile kurduğu kirli ittifak sonucu bu da oldu.



        CHP Batman'daki seçim aracında Kürtçe "Kürdün kızı haydi savaşa" ifadeleri içeren şarkılar çalmaya başladı.

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        Emlak Konut
        Haberler Güncel Bu da oldu! HDPKK ile kirli ittifak sonrası CHP’nin seçim araçlarında ‘Kürdün kızı haydi savaşa’ şarkıları
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