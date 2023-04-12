



"TAKİYE TAM OLARAK BUDUR"

Kılıçdaroğlu'nun saati 12 bin dolar özel uçağını paylaşan Varank, "Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır" diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur!" dedi.

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GECELİĞİ 100 BİN TL'LİK OTELDE ŞOV YAPMIŞTI

Paylaşımlarında genellikle mütevazı bir ortam kullanan ve 'halktan biri' algısı yaratmak isteyen Kılıçdaroğlu daha öncede geceliği 100 bin TL'lik otelde şov yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videodaki yansımadan boğaz manzaralı bir otelde kaldığı fark edilmiş, Otel odasının gecelik fiyatının yaklaşık olarak 100 bin lira olduğu ortaya çıkmıştı.