Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine giderayak muhalefet ucuz tiyatroları sürmeye devam ediyor. Evden çektiği videolarla mütevazı bir hayat yaşadığı görüntüsünü vermeye çalışan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yine bir ucuz tiyayroya imza atti.
SAATİ 12 BİN DOLAR OLAN ÖZEL UÇAKLA İFTARA GİTTİ
Çektiği mutfak videolarıyla tiyatro sergilemeye alışkın olan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu saati 12 bin dolar olan özel uçakla Saadet Partisi'nin Adıyaman'da düzenlediği iftar davetine gitti.
KILIÇDAROĞLU VE ÖZGÜR ÖZEL'DEN UCUZ TİYATRO
Kılıçdaroğlu'nun özel uçakla yaptığı 12 bin dolarlık Adıyaman yolculuğunu hiç yaşanmamış gibi göstermeye çalışan CHP'li Özgür Özel sosyal medya hesabından ucuz tiyatrosunu sergiledi.
"Millet İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Meral Akşener ile birlikte Adıyaman'da Saadet Partisi'nin iftarına gittik. Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes'ler gördü. 14 Mayıs'tan sonra şatafat bitecek!" sözleriyle sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in minibüste yolcukluk yaptığı anları paylaştı.