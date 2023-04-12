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    • 13.04.2023 00:27
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    • 13.04.2023 01:00
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    Mutfakta çektiği videolarla şov yapan Kılıçdaroğlu saati 12 bin dolar olan özel uçakla Adıyaman'a uçtu

    Evden çektiği videolarla mütevazı bir hayat yaşadığı görüntüsünü vermeye çalışan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yine bir ucuz tiyatroya imza attı. CHP'li Özgür Özel'in sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'a minibüsle ile gidildiği gösterilirken gerçke bambaşka çıktı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nun ucuz tiyatrosu kısa sürdü!

    Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine giderayak muhalefet ucuz tiyatroları sürmeye devam ediyor. Evden çektiği videolarla mütevazı bir hayat yaşadığı görüntüsünü vermeye çalışan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yine bir ucuz tiyayroya imza atti.



    SAATİ 12 BİN DOLAR OLAN ÖZEL UÇAKLA İFTARA GİTTİ
    Çektiği mutfak videolarıyla tiyatro sergilemeye alışkın olan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu saati 12 bin dolar olan özel uçakla Saadet Partisi'nin Adıyaman'da düzenlediği iftar davetine gitti.

    KILIÇDAROĞLU VE ÖZGÜR ÖZEL'DEN UCUZ TİYATRO
    Kılıçdaroğlu'nun özel uçakla yaptığı 12 bin dolarlık Adıyaman yolculuğunu hiç yaşanmamış gibi göstermeye çalışan CHP'li Özgür Özel sosyal medya hesabından ucuz tiyatrosunu sergiledi.



    "Millet İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Meral Akşener ile birlikte Adıyaman'da Saadet Partisi'nin iftarına gittik. Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes'ler gördü. 14 Mayıs'tan sonra şatafat bitecek!" sözleriyle sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in minibüste yolcukluk yaptığı anları paylaştı.



        Kılıçdaroğlu'nu 'halkın adamı' gibi göstermek için kurgulanan videoda Özgür Özel "Adıyaman'da Saadet Partisi'nin iftarında, millet ittifakının altı lideri buluşacak. Sayın Kılıçdaroğlu ve sayın Akşener, 2018 model bir Splinter'la Adıyaman'da ilerliyorlar. Bu Adıyaman ne konvoylar, ne Mercedes'ler 100 araçlı lüks araç konvoyları gördü. 14 Mayıs'tan sonra israf bitecek, 14 Mayıs'tan sonra şatafat bitecek diyenlerin bugünkü hali" ifadelerini kullandı.



        UCUZ TİYATRO KISA SÜRDÜ
        Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in sergilediği ucuz tiyatro kısa sürdü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustada Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gerçekleri gözler önüne serdi.



        "TAKİYE TAM OLARAK BUDUR"
        Kılıçdaroğlu'nun saati 12 bin dolar özel uçağını paylaşan Varank, "Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır" diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur!" dedi.

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        GECELİĞİ 100 BİN TL'LİK OTELDE ŞOV YAPMIŞTI
        Paylaşımlarında genellikle mütevazı bir ortam kullanan ve 'halktan biri' algısı yaratmak isteyen Kılıçdaroğlu daha öncede geceliği 100 bin TL'lik otelde şov yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videodaki yansımadan boğaz manzaralı bir otelde kaldığı fark edilmiş, Otel odasının gecelik fiyatının yaklaşık olarak 100 bin lira olduğu ortaya çıkmıştı.
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        Emlak Konut
        Haberler Güncel Mutfakta çektiği videolarla şov yapan Kılıçdaroğlu saati 12 bin dolar olan özel uçakla Adıyaman'a uçtu
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