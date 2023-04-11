Muharrem İnce CHP listelerini yerden yere vurdu! FETÖ savunucusu Yüksel Taşkın'ın adaylığını eleştirdi: Büyük hakaret... "İttifaklar omurgalı olmalı"

14 Mayıs seçimlerine geri sayım yaşanırken açıklanan Milletvekili listeleri CHP'yi karıştırdı.
İNCE'DEN YÜKSEL TAŞKIN SALVOSU!
CHP'nin FETÖ savunucusu kapatılan Taraf yazarı Yüksel Taşkın'ı İzmir 1. sıradan aday yapması Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin de tepkisini çekti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yandaşları tarafından aday olduğu için linç edilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'nin yayın organlarından Cumhuriyet'e konuştu.
İnce özellikle Yüksel Taşkın'ı ve CHP listelerinden aday gösterilen Sadullah Ergin'i işaret ederek, "Bizim listemizde; Ali Dibo'lar, kumpasçılar, Atatürk'e hakaret edenler, 'Kemalizm faşistliktir' diyenler yok" dedi.
"BÜYÜK HAKARET"
"CHP'nin listesine koyduğu bir milletvekili 'Kılıçdaroğlu'nda adamlığın zerresi yok'' demişti." ifadeleriyle liste eleştirisini sürdüren İnce, FETÖ savunucusu Yüksel Taşkın'ın İzmir 1. sıradan aday yapılmasını ise, "Hele Yüksel Taşkın, direnişin kenti İzmir'e büyük hakarettir." sözleriyle yerden yere vurdu. Sadullah Ergin'e gönderme yapan İnce, "Bu ittifakın adı Millet İttifakı değil, Ali Dibo ittifakıdır" diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİASINI BİR KEZ DAHA YALANLADI: İTTİFAKLAR OMURGALI OLMALI
Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında İnce'ye teklifte bulunulduğunu belirterek "Sayın İnce'yi ziyaret ettiğimiz toplantıda değil ama teklif yapıldı. Ayrıntıya girmek istemem. İşin özeti; teklif yapıldı" iddiasında bulunmuştu. Bu iddiayı Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayın sürerken yalanlayan İnce bir kez daha yalanladı.
İnce şunları söyledi
"29 Mart'tan önce veya sonra Kılıçdaroğlu'yla hiçbir görüşmem olmadı. Yakınındaki kişilerin bazıları kendilerini siyasi aktör yapmak için çıkıp açıklamalar yaptı. Önemsemedim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşmeyen birisi değilim. Özel telefonlarımızı bilmeyen insanlar değiliz. Ama herhangi bir görüşmemiz olmadı. Millet İttifakı'nı kurarken davet edilmedik, mutabakat metinleri yapılırken davet edilmedik. Yok sayıldık. Biz ittifaklara karşı değiliz ama ittifaklar omurgalı olmalıdır. Onlarınki menfaat ittifakı."
FETÖ'NÜN ERGENEKON VE BALYOZ TETİKÇİSİ TARAF'IN YAZARI DA CHP'DEN ADAY OLDU
Takvim.com.tr İnce'nin de tepkisini çeken Yüksel Taşkın'ın FETÖ övgülerini skandallarını manşetine taşımıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Yardımcısı yaptığı Yüksel Taşkın. Taşkın, CHP İzmir 1. Bölge 1. sıradan aday olarak gösterildi. Taşkın, FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçisi Taraf'ın yazarıydı.