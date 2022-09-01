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    • Güncel
    • 02.09.2022 01:42
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    • 02.09.2022 01:49
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    CHP'nin KHK ihaneti! Kılıçdaroğlu önce 'işe iade' sözü verdi sonra yardımcısı Yüksel Taşkın'ı FETÖ'cülerin yayınına gönderdi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK bağlantılı KHK'lıların tamamına görev iadesi yapılacağını açıklamasının etkileri sürerken CHP'den tepki çeken bir adım daha geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, Pensilvanya güdümündeki FETÖ’cülerin program yaptığı KHK TV isimli YouTube kanalına konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’nin KHK ihaneti! Tepki çeken adım

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK ve FETÖ bağlantıları nedeniyle kamudaki görevlerinden ihraç edilen KHK'lılara sahip çıktı.

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan KHK'lılara göreve iade sözü!

    FETÖ VE PKK'YA İADE-İ İTİBAR GİRİŞİMİ
    Önceki gün Samsun'da KHK'lı bir kişinin "Somut bir şeyler duymak istiyoruz" sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek." dedi.




    YARDIMCISI FETÖ'CÜLERİN YAYININDA
    Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tepki çekerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, FETÖ'cülerin programlar yaptığı KHK TV isimli youtube kanalına konuk oldu.

    Yüksel Taşkın, TSK'nın terör örgütüne karşı sınır ötesi harekatını kınayan sözde "barış akademisyenleri" arasında yer alıyordu ve ihraç edilmesinin ardından CHP'ye katılmıştı.



    "KHK'LILARIN TAMAMININ GÖREVİNİ İADE EDECEĞİZ"
    Kılıçdaroğlu'na KHK ile ihraç edilen bir kişinin "Biz KHK'lılar son olarak somut bir şey duymak istiyoruz. Siz başa geldiğiniz zaman bize nasıl somut bir çözüm önerisi sunacaksınız?" sorusuna "Az önce televizyonların olduğu yerde de söyledim. KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" yanıtını verdi. Bu sözlerin üzerine KHK'lı yeniden araya girerek, "Tamamını mı?" dedi. Kılıçdaroğlu "Tamamını" yanıtını verdi.
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    Haberler Güncel CHP'nin KHK ihaneti! Kılıçdaroğlu önce 'işe iade' sözü verdi sonra yardımcısı Yüksel Taşkın'ı FETÖ'cülerin yayınına gönderdi
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