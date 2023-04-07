Muharrem İnce'den hem 6+1'li koalisyona hem Kemal Kılıçdaoroğlu'na salvo! "Her an patlayacak bir dinamit gibi..."

İnce, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Tartışmalar ve atışmalar karşılıklı sürerken Muharrem İnce yaptığı son açıklamalarla hem Kılıçdaroğlu'na hem de Kılıçdaroğlu'nun koalisyon ortaklarına yüklendi.