Muharrem İnce'den hem 6+1'li koalisyona hem Kemal Kılıçdaoroğlu'na salvo! "Her an patlayacak bir dinamit gibi..."

14 Mayıs seçimlerine geri sayım yaşanırken 6+1'li koalisyonda yaşanan kavga ve krizler devam ediyor.
Pazarlıklar sonrası HDP'nin de desteğini alarak 6+1'in adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yandaşları Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi için adeta linç kampanyası başlattı.
KILIÇDAROĞLU "TEKLİF ETTİK" DEDİ İNCE YALANLADI
Kılıçdaroğlu tartışmaların hararetle sürdüğü geçtiğimiz hafta Memleket Partisi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.
Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında İnce'ye teklifte bulunulduğunu belirterek "Sayın İnce'yi ziyaret ettiğimiz toplantıda değil ama teklif yapıldı. Ayrıntıya girmek istemem. İşin özeti; teklif yapıldı" iddiasında bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayın sürerken Muharrem İnce'den yalanlama geldi.
İnce, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır" ifadelerini kullandı.
Tartışmalar ve atışmalar karşılıklı sürerken Muharrem İnce yaptığı son açıklamalarla hem Kılıçdaroğlu'na hem de Kılıçdaroğlu'nun koalisyon ortaklarına yüklendi.