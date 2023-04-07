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    • 07.04.2023 09:02
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    • 07.04.2023 09:17
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    Muharrem İnce'den hem 6+1'li koalisyona hem Kemal Kılıçdaoroğlu'na salvo! "Her an patlayacak bir dinamit gibi..."

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleşmesinin ardından adaylıktan çekilmesi için baskı altına alınan ve adeta linç edilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sert sözlerle hem Kılıçdaroğlu'na hem de 6+1'li koalisyona yüklendi. Kılıçdaroğlu'nu hedefe koyarak "Dışarda konuşulmuş, teklif yapılmış gibi açıklamalar yapıyor. Amaçları uzlaşmak değil, amaçları ikna etmek değil, amaçları imha etmek" dedi. İnce, koalisyonun ise patlamaya hazır dinatmit gibi olduğunu belirterek, "Altılı masa ise hiç güven vermiyor bana. Her an patlayacak bir dinamit gibi. Altılı, yedili, karışık kaçlı olduğu da karışık. Oradan da iş çıkmaz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    İnce girişti!

    14 Mayıs seçimlerine geri sayım yaşanırken 6+1'li koalisyonda yaşanan kavga ve krizler devam ediyor.

    Pazarlıklar sonrası HDP'nin de desteğini alarak 6+1'in adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yandaşları Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi için adeta linç kampanyası başlattı.

    KILIÇDAROĞLU "TEKLİF ETTİK" DEDİ İNCE YALANLADI
    Kılıçdaroğlu tartışmaların hararetle sürdüğü geçtiğimiz hafta Memleket Partisi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

    Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında İnce'ye teklifte bulunulduğunu belirterek "Sayın İnce'yi ziyaret ettiğimiz toplantıda değil ama teklif yapıldı. Ayrıntıya girmek istemem. İşin özeti; teklif yapıldı" iddiasında bulundu.

    Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayın sürerken Muharrem İnce'den yalanlama geldi.

    İnce, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır" ifadelerini kullandı.

    Tartışmalar ve atışmalar karşılıklı sürerken Muharrem İnce yaptığı son açıklamalarla hem Kılıçdaroğlu'na hem de Kılıçdaroğlu'nun koalisyon ortaklarına yüklendi.

        "İÇERİDE HALİL İBRAHİM SOFRASI BİLE KONUŞULMADI"
        Bir canlı yayına katılan ve Kılıçdaroğlu'na eleştirilerini sürdüren İnce şu ifadeleri kullandı;

        "Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal'ı cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Ali Babacan'ı geçmişte yüce divana gönderecekti şimdi cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. En çapsız dışişleri bakanı dediği Davutoğlu'nu cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Orada nezaketen de olsa partide bir şey konuşması gerekirdi. Halil İbrahim sofrasını bile konuşmadı."

        "AMAÇLARI İMHA ETMEK BEN İMHA OLMAYACAĞIM"
        "Dışarda konuşulmuş, teklif yapılmış gibi açıklamalar yapıyor. Amaçları uzlaşmak değil, amaçları ikna etmek değil, amaçları imha etmek. Ben imha olmayacağım bunu herkes böyle bilsin."

        KOALİSYONA YÜKLENDİ: HİÇ GÜVEN VERMİYOR 6'LI-7'Lİ KAÇLI OLDUĞU DA KARIŞIK
        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce daha sonra yaptığı farklı bir açıklamada ise 7'li koalisyona yüklendi.

        İnce, "Altılı masa ise hiç güven vermiyor bana. Her an patlayacak bir dinamit gibi. Altılı, yedili, karışık kaçlı olduğu da karışık. Oradan da iş çıkmaz. Oradan beceri çıkmaz, ortaklık çıkmaz." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel Muharrem İnce'den hem 6+1'li koalisyona hem Kemal Kılıçdaoroğlu'na salvo! "Her an patlayacak bir dinamit gibi..."
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