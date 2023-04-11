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    • 11.04.2023 09:56
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    İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'ye operasyon: 9 avukat gözaltında

    Son dakika haberleri... İstanbul'da merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 avukat gözaltına alındı. İşte detaylar...

    7 ilde FETÖ’ye operasyon!

    İstanbul'da merkezli 7 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

    İstanbul Emniyet Müdürlğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda; farklı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olan örgüte yakın kişilerle, örgüt içerisinde faaliyet yürüten mahrem sorumluların özel hatlar kullanarak iletişime geçtiğini belirledi.

    7 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
    Ekipler, hukuk mezunu kişilerin mahrem sorumlular tarafından gizlilik kurallarına riayet edilerek örgüte ait sözde ders çalışma evlerinde yerleştirildiklerini de yapılan analizler sonucunda tespit etti.

    Ekipler incelemelerin ardından gece saat 01.00'de İstanbul merkezli Bingöl, İzmir, Ankara, Kayseri, Bursa, Bilecik illerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 9 avukat gözaltına alındı.

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    Haberler Güncel İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'ye operasyon: 9 avukat gözaltında
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