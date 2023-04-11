İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'ye operasyon: 9 avukat gözaltında

7 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ekipler, hukuk mezunu kişilerin mahrem sorumlular tarafından gizlilik kurallarına riayet edilerek örgüte ait sözde ders çalışma evlerinde yerleştirildiklerini de yapılan analizler sonucunda tespit etti.

Ekipler incelemelerin ardından gece saat 01.00'de İstanbul merkezli Bingöl, İzmir, Ankara, Kayseri, Bursa, Bilecik illerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 9 avukat gözaltına alındı.