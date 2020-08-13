CHP üçüz bekliyor! Selin Sayek Böke "Katolik nikahını" neden bozdu? Taraf yazarı Yüksel Taşkın CHP'nin tepesine nasıl geldi?

13.08.2020 16:01

Günlerce konuşulan CHP Kurultayı'ndan sonra Parti Meclisi içinden yeni MYK üyeleri seçildi. Yeni isimler arasında Selin Sayek Böke ve Yüksel Taşkın isimleri öne çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Yardımcısı yaptığı Yüksel Taşkın'ın, FETÖ’nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçisi Taraf’ın yazarı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP'deki bölünmeyi ve yeni partileşme hareketlerini kaleme aldı. İşte CHP'de yaşanan ve dikkat çeken son gelişmeler.

FETÖ'nün Türkiye'ye yönelik kumpas operasyonlarında tetikçilik yapmak için çıkardığı Taraf Gazetesi'nin yazarı Yüksel Taşkın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından MYK'ya alınarak Genel Başkan Yardımcısı yapıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından Pazartesi günü kamuoyuna açıklanan MYK'da yeni isimlerden biri Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Akademisyen Yüksel Taşkın oldu. Aydınlık'ın haberine göre Taşkın Ergenekon, Balyoz ve Askeri Casusluk gibi FETÖ tertiplerinin oluşturulmasında tetikçilik görevi üstlenen Taraf Gazetesi'nde yazarlık yapmıştı. Taraf'ın ilk kadrosu içinde yer alan Neşe Düzel'in davetiyle 21 Mayıs 2013'te yazmaya başlayan Taşkın bu gazetede, 17 Kasım 2015'e kadar, yaklaşık 2.5 yıl köşe yazısı yazdı.





FETÖ'CÜ TARAF "CESUR ÇİZGİ" İZLEMİŞ!

Taşkın, bir veda yazısı ile gazeteden ayrıldı. Ayrılırken Taraf'ın izlediği yayın çizgisini öven Taşkın, "Benim yazdığım dönemde Taraf, oldukça cesur bir çizgi izledi. Bunun bedellerini ödedi ve ödemeye de devam ediyor. Bu baskılara rağmen gazeteyi çıkarmaya gayret edenlere saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.







"ÇAKMA LİBERAL CHP'DE"

Gazeteci Nedim Şener de söz konusu olaya Twitter hesabından tepki gösterdi. Şener'in Twitter'daki yorumları şöyle:



Hiç şaşmaz hiç şaşırmam! Bu operasyonel FETÖ paçavrası TARAF yazarı Yüksel Taşkın CHP il başkanı'nın çürümüş ahlakını yazdığımda; güya ona destek olmak için aklı sıra bana hakaret etmişti. Mükafatını almış. Bir çakma liberal daha "Atatürkçü CHP'de!" yönetici olmuş.







"CHP KENDİNİ YENİLEMİYOR, HDP İLE YANYANA GELMELİ"

2015'te "CHP kendini yenilemiyor, HDP ile yanyana gelmeli" diyen FETÖ'nün paçavrası TARAF yazarı şimdinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın tipi çakma liberallerin projesi yürüyor. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyenlere yazık oluyor...







BÖKE KATOLİK NİKAHINI BOZDU! CHP ÜÇÜZ BEKLİYOR!

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür de bugünkü köşe yazısında CHP'nin tartışmalı kurultayını, partide yaşanan iç çekişmeleri ve yeni parti hareketlerini kaleme aldı.



İşte Övür'ün yazısından dikkat çeken satırlar:



Tartışmalı CHP Kurultayı'ndan sonra Parti Meclisi içinden yeni MYK üyeleri de seçildi. Yeni isimler arasında iki isim öne çıkıyor; Selin Sayek Böke ve Yüksel Taşkın...

İkisiyle de ilgili CHP kulislerinde ilginç şeyler söyleniyor. Birincisi iki isim de klasik CHP'li değil ve CHP örgütleriyle güçlü bağları yok. Buna rağmen ikisi de CHP'nin güçlü olduğu İstanbul ve İzmir adına MYK'da olacaklar. CHP kulislerinde şu kıyaslama yapılıyor: Partinin çocuğu olarak bilinen Yunus Emre en yüksek oyu almasına rağmen MYK'ya giremiyor ama tartışmalı Taşkın girebiliyor.

Selin Sayek Böke'nin MYK'ya alınması ve genel sekreter yapılması ise en başta parti içinde "Sol Blok"ta birlikte olduğu arkadaşlarını şaşırtmış... Şaşırtmış çünkü Böke ile uzun zamandır parti içinde birlikte hareket ediyorlar. Aralarında İlhan Cihaner, Fikri Sağlar, Necati Yılmaz, Ali Özcan ve Metin Lütfü Baydar gibi kelli felli CHP'liler var. Onlara atfedilen bir anekdot kulislerde çok konuşuluyor. Bu grup bir toplantı yaparken, Selin Sayek Böke söz alır ve ilginç bir öneri getirir:

"Arkadaşlar parti içinde iddiası olan bir grubuz. Bu grup arasında, gevşek Protestan nikahı değil Katolik nikahı olmalı. Ve bundan sonra kimse gruba danışmadan bir karar almamalı."



Bazıları marjinal örgüt mantığı dese de hoşlarına gitmiş ve itiraz eden de olmamış. Ne zamana kadar? Son kurultaya kadar... O kurultayda Böke'nin, kendi önerdiği Katolik nikahı bozup arkadaşlarına haber vermeden, Kılıçdaroğlu ile anlaşması yol arkadaşlarını hem şaşırtmış hem de hayal kırıklığı yaşatmış. Ama en derin hayal kırıklığını hiç kuşkusuz topladığı imzaların zorla geri alınmasıyla aday olamayan İlhan Cihaner yaşamış.

Şimdi hepsi Böke'nin kendilerini neden sattığını ve Katolik nikahını hangi gücün baskısıyla bozduğunu araştırıyor. Her şey ortada neyi araştırıyorlar ki...







CHP ÜÇÜZ BEKLİYOR

İçinde yaşadığımız şu 2020 yılında ne var bilmiyorum ama tıpkı felaketler gibi bu yıl, siyasette de derin sarsıntılar yaşanıyor. Kitle partilerinden kopmalar yaşanıyor, arka arkaya yine partiler kuruluyor.



Sadece son 9 ayda kurulan parti sayısı 11. Adeta parti kurma mevsimi gibi bir dönemden geçiyoruz. AK Parti iki partiyle sırasını savmış gibi.

Şimdi sıra, ana muhalefet partisi CHP'de...



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