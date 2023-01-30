Kötü Türkçesiyle 'FETÖ' algısı yapan Şirin Payzın mutabakatı FETÖ iltisaklı Yüksel Taşkın'a yorumlattı! 'HDP için madde ekledik' itirafı





MUTABAKAT METNİNE HDP İÇİN EKLENEN MADDELERİ SIRALADI

Aynı Yüksel Taşkın, masanın gölge ortağı HDP'ye selam çaktı ve 6'lı masanın mutabakat metnindeki "dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması, parti kapatmanın zorlaştırılması, barajın %3'e düşürülmesi, kayyum meselesinin çözülmesi" gibi maddelerin HDP için eklendiğini itiraf etti.



CHP Genel Başkan Yardımcısı, Halk TV yayınında şu ifadeleri kullandı;



Bazıları diyor ki metinde Kürt yok, HDP yok... Herkes böyle spesifik bir yerden bakmaya çalışıyor. Dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması, parti kapatmanın zorlaştırılması, barajın %3'e düşürülmesi, kayyum meselesinin çözülmesi... Aslında temel hak ve özgürlükler ile ilgili ciddi şeyler var.

