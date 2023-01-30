Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.01.2023 00:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.01.2023 01:12
    ABONE OL

    Kötü Türkçesiyle 'FETÖ' algısı yapan Şirin Payzın mutabakatı FETÖ iltisaklı Yüksel Taşkın'a yorumlattı! 'HDP için madde ekledik' itirafı

    Aday belirsizliği ve kaosun hakim olduğu 6'lı masa, Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni duyurdu. CHP yandaşı Şirin Payzın mutabakat metninin açıklanması üzerine FETÖ üzerinden algı operasyonuna girişti. Ancak kötü Türkçesiyle yaptığı paylaşım 6'lı masayı hedef gösterince kendi mahallesinde topa tutuldu. FETÖ algısı elinde patlayan Payzın, FETÖ iltisaklı CHP'li Yüksel Taşkın'ı yayına konuk olarak mutabakat metnini konuştu. Bu derin çelişki tepki çekerken Taşkın'dan 'metne HDP için maddeler ekledik' itirafı geldi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’den ’Metne HDP için madde ekledik’ itirafı

    Seçimlere sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masada aday belirsizliği sürüyor.

    11 kez bir araya gelen Millet İttfakı bileşenleri 9 saat süren son toplantının ardından da herhangi bir isim öneremedi.

    FETÖ'YE PKK'YA SELAM DURDULAR
    Öte yandan masa üyeleri bugün yine bir araya gelerek Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni duyurdu. Açıklanan 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde HDPKK'yı FETÖ'yü sevindirecek ifadeler yer aldı.

    Metinde 'Kayyum uygulamalarına son vereceğiz' denilirken KHK ile ilgili verilen vaat de dikkatlerden kaçmadı. Buna ek olarak Kanal İstanbul ve Şehir Hastanelerine de karşı çıktı.



    6'lı masanın mutabakat metnini açıklaması üzerine CHP yandaşı Halk TV sunucusu Şirin Payzın kötü Türkçesiyle FETÖ üzerinden algı operasyonuna girişti.

    Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Payzın, söz konusu mutabakat metninin özetinin "Fetullahçılarla el ele verip çökertilen devletin yeniden inşaası" olarak yorumladı.

    KÖTÜ TÜRKÇESİYLE "6'LI MASA FETÖ İLE EL ELE VERİYOR" ALGISI UYANDIRINCA GERİ VİTES YAPTI
    Bu paylaşım, "6'lı masa bileşenleri FETÖ ile kol kola girip istikamet alıyor" algısı uyandırınca Şirin Payzın kendi mahallesinde topa tutuldu. Payzın gelen tepkiler üzerine geri vites yaptı.

    CHP'den 'Metne HDP için madde ekledik' itirafı



    FETÖ ÜZERİNDEN ALGI YAPAN PAYZIN MUTABAKATI FETÖ İLTİSAKLI İSME YORUMLATTI
    Öte yandan kötü Türkçesiyle FETÖ üzerinden algı yapan Şirin Payzın'ın 6'lı masanın mutakabat metnini FETÖ iltisaklı bir isim olan CHP'li Yüksel Taşkın ile konuşması ise manidar bir detay olarak karışımıza çıktı.


        YÜKSEL TAŞKIN'I TANIYALIM
        Bilindiği üzere Yüksel Taşkın, FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçisi olan Taraf'ın yazarı idi. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi.

        Taşkın, Pensilvanya güdümündeki FETÖ'cülerin program yaptığı KHK TV isimli YouTube kanalına konuk olarak haşhaşilere iade-i itibar çalışmalarında boy göstermişti.



        MUTABAKAT METNİNE HDP İÇİN EKLENEN MADDELERİ SIRALADI
        Aynı Yüksel Taşkın, masanın gölge ortağı HDP'ye selam çaktı ve 6'lı masanın mutabakat metnindeki "dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması, parti kapatmanın zorlaştırılması, barajın %3'e düşürülmesi, kayyum meselesinin çözülmesi" gibi maddelerin HDP için eklendiğini itiraf etti.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı, Halk TV yayınında şu ifadeleri kullandı;

        Bazıları diyor ki metinde Kürt yok, HDP yok... Herkes böyle spesifik bir yerden bakmaya çalışıyor. Dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması, parti kapatmanın zorlaştırılması, barajın %3'e düşürülmesi, kayyum meselesinin çözülmesi... Aslında temel hak ve özgürlükler ile ilgili ciddi şeyler var.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hangi Kredi
        Haberler Güncel Kötü Türkçesiyle 'FETÖ' algısı yapan Şirin Payzın mutabakatı FETÖ iltisaklı Yüksel Taşkın'a yorumlattı! 'HDP için madde ekledik' itirafı
            SON DAKİKA