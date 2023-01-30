Kötü Türkçesiyle 'FETÖ' algısı yapan Şirin Payzın mutabakatı FETÖ iltisaklı Yüksel Taşkın'a yorumlattı! 'HDP için madde ekledik' itirafı

Seçimlere sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masada aday belirsizliği sürüyor.
11 kez bir araya gelen Millet İttfakı bileşenleri 9 saat süren son toplantının ardından da herhangi bir isim öneremedi.
FETÖ'YE PKK'YA SELAM DURDULAR
Öte yandan masa üyeleri bugün yine bir araya gelerek Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni duyurdu. Açıklanan 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde HDPKK'yı FETÖ'yü sevindirecek ifadeler yer aldı.
Metinde 'Kayyum uygulamalarına son vereceğiz' denilirken KHK ile ilgili verilen vaat de dikkatlerden kaçmadı. Buna ek olarak Kanal İstanbul ve Şehir Hastanelerine de karşı çıktı.
6'lı masanın mutabakat metnini açıklaması üzerine CHP yandaşı Halk TV sunucusu Şirin Payzın kötü Türkçesiyle FETÖ üzerinden algı operasyonuna girişti.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Payzın, söz konusu mutabakat metninin özetinin "Fetullahçılarla el ele verip çökertilen devletin yeniden inşaası" olarak yorumladı.
KÖTÜ TÜRKÇESİYLE "6'LI MASA FETÖ İLE EL ELE VERİYOR" ALGISI UYANDIRINCA GERİ VİTES YAPTI
Bu paylaşım, "6'lı masa bileşenleri FETÖ ile kol kola girip istikamet alıyor" algısı uyandırınca Şirin Payzın kendi mahallesinde topa tutuldu. Payzın gelen tepkiler üzerine geri vites yaptı.
FETÖ ÜZERİNDEN ALGI YAPAN PAYZIN MUTABAKATI FETÖ İLTİSAKLI İSME YORUMLATTI
Öte yandan kötü Türkçesiyle FETÖ üzerinden algı yapan Şirin Payzın'ın 6'lı masanın mutakabat metnini FETÖ iltisaklı bir isim olan CHP'li Yüksel Taşkın ile konuşması ise manidar bir detay olarak karışımıza çıktı.