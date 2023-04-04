Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Akşener'e bomba: Bir gözü Kandil’e, diğeriyle de Pensilvanya’ya bakanlar...

BAŞARMAYA KARARLIYIZ

Cumhur İttifakı ve MHP'nin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazır olduğunu belirten Bahçeli, "İnançlıyız, iradeliyiz, iyimseriz, umutluyuz, başarmaya kararlıyız. Yurdumuzun her yöresinde gönül kapılarını çalıyoruz, gönül köprüleri kuruyoruz, her eli tutuyoruz. Buna da mutlaka devam edeceğiz. Biz milletimize inanıyor ve güveniyoruz" şeklinde konuştu.

HER KARDEŞİMİZ DEĞERLİ

Milletvekili aday değerlendirme ve tespit komisyonunun kılı kırk yararak çalıştığını söyledi. Hafta içinde milletvekili listelerinin netleşeceğini kaydeden Bahçeli, "Bizim nezdimizde aday adaylığı müracaatında bulunan her kardeşimiz değerlidir. Aday olsunlar, olmasınlar birlikte çalışma kararındayız. Bakalım zillet ittifakı nasıl bir kargaşa yaşayacak. Çünkü Cumhurbaşkanı adayı üzerinde kavgaya tutuşanların liste savaşları mukadderdir" ifadelerini kullandı.