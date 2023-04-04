Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Akşener'e bomba: Bir gözü Kandil’e, diğeriyle de Pensilvanya’ya bakanlar...

Son dakika haberleri... 7'li koalisyonun Kandil ve FETÖ talimatlarıyla hareket ettiğini söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Terör örgütleriyle yol yürüyenlere Türkiye bırakılamaz. Bir gözü Kandil'e, diğeriyle de Pensilvanya'ya bakanlar milletten Osmanlı şamarını yiyeceklerdir" dedi.
Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:
Ülkemizin yaslı döneminde koltuk kavgasına tutuşanlara, oturdukları masayı kumar ve noter masası olarak tanımlayanlara güven duyulamaz.
FETÖ ve PKK'nın aşısıyla siyaset yapanlara millet itibar eder mi? Bunların tek derdi yemek, içmek, safa sürmek.
Acımızı bilmezler, derdimize ortak olmazlar, sevincimizi hazmedemezler, başarımızı çekemezler, rant paylaşımı için gözlerini karartırlar. Bunlara boşuna zillet demiyoruz.
Bir masa etrafında toplanıp kriz ve kaos çıkaranlar, birbirine tuzak kuranlar ülke falan yönetemez.
Allah muhafaza böyle bir yetki alsalar Türkiye'yi bir ayda batırırlar.
Sayın Kılıçdaroğlu'nun bırakınız bir konut yapmasını, önünü görecek, adım atacak, ayakta duracak, sözünü geçirecek, irade gösterecek ne mecali ne de müktesebatı var.
BAŞARMAYA KARARLIYIZ
Cumhur İttifakı ve MHP'nin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazır olduğunu belirten Bahçeli, "İnançlıyız, iradeliyiz, iyimseriz, umutluyuz, başarmaya kararlıyız. Yurdumuzun her yöresinde gönül kapılarını çalıyoruz, gönül köprüleri kuruyoruz, her eli tutuyoruz. Buna da mutlaka devam edeceğiz. Biz milletimize inanıyor ve güveniyoruz" şeklinde konuştu.
HER KARDEŞİMİZ DEĞERLİ
Milletvekili aday değerlendirme ve tespit komisyonunun kılı kırk yararak çalıştığını söyledi. Hafta içinde milletvekili listelerinin netleşeceğini kaydeden Bahçeli, "Bizim nezdimizde aday adaylığı müracaatında bulunan her kardeşimiz değerlidir. Aday olsunlar, olmasınlar birlikte çalışma kararındayız. Bakalım zillet ittifakı nasıl bir kargaşa yaşayacak. Çünkü Cumhurbaşkanı adayı üzerinde kavgaya tutuşanların liste savaşları mukadderdir" ifadelerini kullandı.