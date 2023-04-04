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    • 04.04.2023 11:11
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    • 04.04.2023 11:37
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    Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Akşener'e bomba: Bir gözü Kandil’e, diğeriyle de Pensilvanya’ya bakanlar...

    Son dakika haberleri... 7'li koalisyonun Kandil ve FETÖ talimatlarıyla hareket ettiğini söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Terör örgütleriyle yol yürüyenlere Türkiye bırakılamaz. Bir gözü Kandil’e, diğeriyle de Pensilvanya’ya bakanlar milletten Osmanlı şamarını yiyeceklerdir” dedi. Öte yandan Akşener'e de yüklenen Bahçeli, "Şimdiden havaya girmiş, Sayın Kılıçdaroğlu'nu Sayın Cumhurbaşkanım diye karşılıyor. Çok komik, çok trajik" ifadelerini kullandı.

    Bahçeli’den Kılıçdaroğlu ve Akşener’e bomba

    Son dakika haberleri... 7'li koalisyonun Kandil ve FETÖ talimatlarıyla hareket ettiğini söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Terör örgütleriyle yol yürüyenlere Türkiye bırakılamaz. Bir gözü Kandil'e, diğeriyle de Pensilvanya'ya bakanlar milletten Osmanlı şamarını yiyeceklerdir" dedi.

    Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

    Ülkemizin yaslı döneminde koltuk kavgasına tutuşanlara, oturdukları masayı kumar ve noter masası olarak tanımlayanlara güven duyulamaz.
    FETÖ ve PKK'nın aşısıyla siyaset yapanlara millet itibar eder mi? Bunların tek derdi yemek, içmek, safa sürmek.

    Acımızı bilmezler, derdimize ortak olmazlar, sevincimizi hazmedemezler, başarımızı çekemezler, rant paylaşımı için gözlerini karartırlar. Bunlara boşuna zillet demiyoruz.

    Bir masa etrafında toplanıp kriz ve kaos çıkaranlar, birbirine tuzak kuranlar ülke falan yönetemez.

    Allah muhafaza böyle bir yetki alsalar Türkiye'yi bir ayda batırırlar.

    Sayın Kılıçdaroğlu'nun bırakınız bir konut yapmasını, önünü görecek, adım atacak, ayakta duracak, sözünü geçirecek, irade gösterecek ne mecali ne de müktesebatı var.

    BAŞARMAYA KARARLIYIZ
    Cumhur İttifakı ve MHP'nin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazır olduğunu belirten Bahçeli, "İnançlıyız, iradeliyiz, iyimseriz, umutluyuz, başarmaya kararlıyız. Yurdumuzun her yöresinde gönül kapılarını çalıyoruz, gönül köprüleri kuruyoruz, her eli tutuyoruz. Buna da mutlaka devam edeceğiz. Biz milletimize inanıyor ve güveniyoruz" şeklinde konuştu.

    HER KARDEŞİMİZ DEĞERLİ
    Milletvekili aday değerlendirme ve tespit komisyonunun kılı kırk yararak çalıştığını söyledi. Hafta içinde milletvekili listelerinin netleşeceğini kaydeden Bahçeli, "Bizim nezdimizde aday adaylığı müracaatında bulunan her kardeşimiz değerlidir. Aday olsunlar, olmasınlar birlikte çalışma kararındayız. Bakalım zillet ittifakı nasıl bir kargaşa yaşayacak. Çünkü Cumhurbaşkanı adayı üzerinde kavgaya tutuşanların liste savaşları mukadderdir" ifadelerini kullandı.

        SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ
        Bahçeli, "Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: İki el nasıl ki bir baş içinse, hepimiz depremzede kardeşlerimizle bir olduk. 11 ilimize değil, Türkiye'mizin de üzerine göçen binaları teker teker kaldıracağız, hepimiz tek bilek olup Türk bayrağını dalgalandıracağız; kem gözler, kötü niyetler, kurusıkı atan gafiller bilmese de Türkiye'ye sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

        HAYAT NORMALE DÖNÜYOR
        Bölgedeyapılan çalışmalarla ilgili "Aç ve açıkta hiçbir insanımız yok. Hayat normale dönüyor" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhur İttifakı olarak öncelikli gayemiz, 319 bini bir yıl içinde olmak suretiyle 650 bin yeni konutu inşa ederek depremzede kardeşlerimizin kullanımına sunmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber 505'i Elâzığ'da olmak üzere toplam 31 bin 663 konutun temelini attık. 30 bin konutun inşası da fiilen devam ediyor."

        AKŞENER HAVAYA GİRMİŞ
        Muhalefetin yetki alması durumunda, Türkiye'yi bir ay içinde batıracaklarını iddia eden Devlet Bahçeli şunları söyledi:

        İYİ Parti Başkanı şimdiden havaya girmiş, Sayın Kılıçdaroğlu'nu Sayın Cumhurbaşkanım diye karşılıyor. Çok komik, çok trajik. Kendisini darı ambarında görüyor. Partisinin Ankara temayül yoklamasında şiddet ve kavga sahneleri iyi kostümü giymiş olanların gerçek içyüzünü deşifre ediyor. Zillet ittifakı yamalı bohça gibi.

        KILIÇDAROĞLU YETERSİZ
        6'lı koalisyonun 13 defa toplandığını hatırlatan Bahçeli, "Güç bela, masayı devirip tekrar toplayarak, birbirlerine demedikleri bırakmayarak sipariş edilmiş bir aday buldular. Bunlardan hiçbir yol olmaz. Kılıçdaroğlu basiretsiz, hazırlıksız, başarısız ve yetersiz. Hep söyledim, yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Kılıçdaroğlu ve diğer adayların Türkiye'mize bir şey kazandıracağını düşünmek bile aklın ve izanın inkardır" diye ifade etti.

            TÜRKİYE TERÖRLE YÜRÜYENLERE BIRAKILAMAZ
            TürkGün gazetesine konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğini belirterek, "Terör örgütleriyle yol yürüyenlere Türkiye bırakılamaz. Bir gözü Kandil'e, diğeriyle de Pensilvanya'ya bakanlar milletten Osmanlı şamarını yiyeceklerdir" dedi.

            "Deneme yanılma vasıtasıyla ülke yönetilemez" diyen Bahçeli, "Birbirine oyun kuranlara, koltuk ve makam paylaşımı için birbirini yiyip bitirenlere, ikbal ve rant mücadelesiyle ilkesizliklerini tescilleyenlere umut bağlamak felakete ortak olmaktır. Kılıçdaroğlu bir sancıdır, bir safradır, zalimlerin hizmetkarıdır. Diğerleri için bir şey söylemek zaman israfıdır" açıklaması yaptı.
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            Koalisyonda liste savaşları!
            Haberler Güncel Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Akşener'e bomba: Bir gözü Kandil’e, diğeriyle de Pensilvanya’ya bakanlar...
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