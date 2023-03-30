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    • 31.03.2023 06:16
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    • 31.03.2023 06:16
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    Polisleri taşıyan otobüs Zigana Dağı'nda alev aldı

    Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Hamsiköy mevkiinde bu gece polis ekiplerini taşıyan bir otobüs bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Polisler son anda otobüsü terk ederken, büyük bölümü yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

    AJANSLAR
    Polisleri taşıyan otobüs alev aldı

    Korkutan yangın Trabzon'un Maçka ilçesi Zigana Dağı Hamsiköy mevkiinde saat 24.00 sıralarında yaşandı.

    ALEVLER OTOBÜSÜ SARDI
    Rize'den Malatya'ya polis memurlarını taşıyan otobüs, Zigana Dağı'nı tırmanırken Hamsiköy mevkiinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

    Yangının fark edilmesi sonucu otobüsteki polisler hemen otobüsü terk ederken, alevler bir anda otobüsü sardı.

    POLİSLER YARA ALMADI
    Yangına yoldan geçen araçların yangın tüpleri ile ilk olarak müdahale edilmeye çalışılırken, daha sonra Maçka Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yanan otobüse müdahale etti.

        Polislerin yara almadan atlattığı yangında otobüs yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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