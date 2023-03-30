7'li koalisyonu anlatan çiftçinin sözleri sosyal medyada gündem oldu: Devletin etrafını sarmalarına izin vermeyeceğiz

2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için 7'li koalisyonun içinde birbirine benzemeyen partilerle oluşturduğu ittifaka HDP de dahil oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan PKK'nın siyasi kolu HDP, Kandil'den aldığı talimatları yerine getirmek için bir kez daha ümitlendi.
Ancak kendisini milliyetçi bir diğeri de Milli Görüş'ün temsilcisi olarak konumlandıran İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden Atatürk'ün emanetini taşıdığını iddia eden Kılıçdaroğlu'nun HDP ile girdiği bu kirli pazarlığa hiçbir ses çıkmadı.
İşte tam da bu noktada 7'li de yaşanan durumu özetleyen bir video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.