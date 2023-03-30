7'li koalisyonu anlatan çiftçinin sözleri sosyal medyada gündem oldu: Devletin etrafını sarmalarına izin vermeyeceğiz





Ancak kendisini milliyetçi bir diğeri de Milli Görüş'ün temsilcisi olarak konumlandıran İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden Atatürk'ün emanetini taşıdığını iddia eden Kılıçdaroğlu'nun HDP ile girdiği bu kirli pazarlığa hiçbir ses çıkmadı.



İşte tam da bu noktada 7'li de yaşanan durumu özetleyen bir video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.