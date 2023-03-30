AK Parti'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan Meral Akşener'e sert tepki: "Yakışıksız dili ve tutumu kınıyoruz"







Çelik'in paylaşımları şu şekilide:



Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan dünkü grup toplantımızda eser ve hizmet temelli seviyeli bir seçim yarışı olması temennisinde bulunmuştu. Ancak İYi Parti Gnl Başk Sn Akşener'in Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri, yakışıksız ve niteliksiz bir kampanya yürüteceklerinin ilanı oldu.

Sn Akşener yaptığı paylaşımda bir gerginlikten bahsediyor ve Cumhurbaşkanımıza karşı yakışıksız bir üslup kullanıyor.

Kullanılan bu yakışıksız dili ve tutumu kınıyoruz, kendilerine iade ediyoruz.

TONLARCA "REZENE ÇAYI" İÇEREK BİLE HAZMETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR…

Bu saldırgan üslubun sebebini biliyoruz. Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK'nın defalarca açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Kuşkusuz bunu tonlarca "rezene çayı" içerek bile hazmetmek mümkün değildir…