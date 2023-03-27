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    • Güncel
    • 28.03.2023 01:43
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    • 28.03.2023 02:18
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    CHP'nin FETÖ'ye kalkan olan adayı! Cemil Çiçek'i mercek altına aldık! Skandal paylaşımlar...

    2023 seçimlerinde HDPKK ve FETÖ'ye bel bağlayan CHP'de skandallar sürmeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ankara Milletvekili Aday Adayı olan Cemil Çiçek ile ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. takvim.com.tr'nin mercek altına aldığı Çiçek'in, 2016 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda FETÖ'cüleri savunurken, devleti katliam ve zulüm ile suçladığı dikkti çekti.

    takvim.com.tr
    Haşhaşi yuvası CHP

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Türkiye, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik koalisyonun kirli siyasetine ve yıkım planlarına şahit oluyor.

    (Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız)

    Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ortaklarından şartlı 'evet' alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bölücülerden ve FETÖ'cülerden destek yağmıştı.



    DEMİRTAŞ, KAVALA, GEZİ PARKI... FETÖ'CÜLERE İADE-İ İTİBAR VAADİ SUNMUŞTU
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Kavala, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ve Gezi tutuklarını serbest bırakacağını da söylemiş ve FETÖ'cülere iade-i itibar vaadinde bulunmuştu.

    CHP lideri Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanmıştı;

    "Selahattin Demirtaş'ın Osman Kavala'nın Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz. KHK mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesini istiyorsanız bana oy vereceksiniz "



    HAŞHAŞİ YUVASI CHP
    Yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde FETÖ'cülerin ve PKK'lıların adeta kuluçka yuvası haline gelen CHP ile ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.
    Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ankara Milletvekili Aday Adayı olan Cemil Çiçek'in FETÖ ile ilgli skandal destek açıklamaları gündem oldu.



        İŞTE CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI CEMİL ÇİÇEK'İN FETÖ PAYLAŞIMLARI
        Cemil Çiçek 10 Ağustos 2016 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anasını sattımın yerinde el alem Mars'a nası çıkarız diye düşünürken bizimkiler tvde 7/24 cemaatin devlete nası sızdığını tartışıyo" ifadelerini kullandı.



        Çiçek 2 Eylül 2016 tarihli paylaşımında "FETÖ adı altında bu ülkeyi, vatanını seven insanlar tasfiye ediliyor. Rakam yaklaşık 200 bin. Bu modern insan katliamı, ağır zulümdür" ifadelerini FETÖ'cülerin tasfiye edilmesini zulüm olarak nitelendirdi.



        6 Eylül 2016 tarihli paylaşımında ise Çiçek, "FETÖ adı altında ihraç edilen herkes direk AİHM'e başvursun. Görece iade ve çok ağır tazminat çıkacaktır" ifadelerini kullandı.



            4 Ekim 2016 tarihinde paylaşımda bulunan Cemil Çiçek, "Dün gece görevden alinan 12 bin polisten sonra Emniyetimiz sıfırlanmıştır. Türkiye işgale hazır hale getirilmek isteniyor!" diyerek skandal söylemlere imza attığı ortaya çıktı.



            CHP'NİN KHK İHANETİ!
            Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK ve FETÖ bağlantıları nedeniyle kamudaki görevlerinden ihraç edilen KHK'lılara daha önce birçok kez sahip çıkmıştı.



            FETÖ VE PKK'YA İADE-İ İTİBAR GİRİŞİMİ
            Samsun ziyareti sırasında KHK'lı bir kişinin "Somut bir şeyler duymak istiyoruz" sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek." ifadelerini kullanarak açık açık destek verdiğini gözler önüne sermişti.



                "KHK'LILARIN TAMAMININ GÖREVİNİ İADE EDECEĞİZ"
                Kılıçdaroğlu'na KHK ile ihraç edilen bir kişinin "Biz KHK'lılar son olarak somut bir şey duymak istiyoruz. Siz başa geldiğiniz zaman bize nasıl somut bir çözüm önerisi sunacaksınız?" sorusuna "Az önce televizyonların olduğu yerde de söyledim. KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" yanıtını verdi. Bu sözlerin üzerine KHK'lı yeniden araya girerek, "Tamamını mı?" dedi. Kılıçdaroğlu "Tamamını" yanıtını vermişti.





                FETÖ'CÜLER KILIÇDAROĞLU'NU TEBRİK ETMİŞTİ
                FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle KHK ile görevden uzaklaştırılan herkesi görevine iade edeceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı ve Levent Kenez tebrik etmişti.

                Dumanlı, "Kemal Bey'in yaptığı şeyi ayakta alkışlamak lazım, bir kere çok doğru. Biz alkışladık diye CHP'li olmayız. CHP'liler de biz alkışladık diye başka bir şey olmaz. Doğruya doğru, eğriye eğri." ifadelerini kullanırken, Levent Kenez ise Kılıçdaroğlu'nun teröre bulaşmamış şeklindeki ifadesini, uluslararası terör olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi.

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