CHP'nin FETÖ'ye kalkan olan adayı! Cemil Çiçek'i mercek altına aldık! Skandal paylaşımlar...





"KHK'LILARIN TAMAMININ GÖREVİNİ İADE EDECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu'na KHK ile ihraç edilen bir kişinin "Biz KHK'lılar son olarak somut bir şey duymak istiyoruz. Siz başa geldiğiniz zaman bize nasıl somut bir çözüm önerisi sunacaksınız?" sorusuna "Az önce televizyonların olduğu yerde de söyledim. KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" yanıtını verdi. Bu sözlerin üzerine KHK'lı yeniden araya girerek, "Tamamını mı?" dedi. Kılıçdaroğlu "Tamamını" yanıtını vermişti.









FETÖ'CÜLER KILIÇDAROĞLU'NU TEBRİK ETMİŞTİ

FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle KHK ile görevden uzaklaştırılan herkesi görevine iade edeceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı ve Levent Kenez tebrik etmişti.



Dumanlı, "Kemal Bey'in yaptığı şeyi ayakta alkışlamak lazım, bir kere çok doğru. Biz alkışladık diye CHP'li olmayız. CHP'liler de biz alkışladık diye başka bir şey olmaz. Doğruya doğru, eğriye eğri." ifadelerini kullanırken, Levent Kenez ise Kılıçdaroğlu'nun teröre bulaşmamış şeklindeki ifadesini, uluslararası terör olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi.