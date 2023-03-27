CHP'nin FETÖ'ye kalkan olan adayı! Cemil Çiçek'i mercek altına aldık! Skandal paylaşımlar...

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Türkiye, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik koalisyonun kirli siyasetine ve yıkım planlarına şahit oluyor.
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Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ortaklarından şartlı 'evet' alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bölücülerden ve FETÖ'cülerden destek yağmıştı.
DEMİRTAŞ, KAVALA, GEZİ PARKI... FETÖ'CÜLERE İADE-İ İTİBAR VAADİ SUNMUŞTU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Kavala, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ve Gezi tutuklarını serbest bırakacağını da söylemiş ve FETÖ'cülere iade-i itibar vaadinde bulunmuştu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanmıştı;
"Selahattin Demirtaş'ın Osman Kavala'nın Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz. KHK mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesini istiyorsanız bana oy vereceksiniz "
HAŞHAŞİ YUVASI CHP
Yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde FETÖ'cülerin ve PKK'lıların adeta kuluçka yuvası haline gelen CHP ile ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ankara Milletvekili Aday Adayı olan Cemil Çiçek'in FETÖ ile ilgli skandal destek açıklamaları gündem oldu.