Kılıçdaroğlu HDP ile ittifakı normalleştirdi! Kandil ve Pensilvanya'ya selam çakıp FETÖ'cülere iade-i itibar vadetti: Yavuz Ağıralioğlu...

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Türkiye, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik koalisyonun kirli siyasetine ve yıkım planlarına şahit oluyor.
Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ortaklarından şartlı 'evet' alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk destek HDP'den geldi. HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.
BULDAN: ÖCALAN'A TECRİTİ KALDIRIN
Gelişme üzerine HDPKK ve türevleri bölücülük faaliyetlerini hız vererek şartlarını sıraladı.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Türkiye halkları tecrit istemiyor. Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor. Tecritle sadece İmralı'yı değil tüm Türkiye'yi tecrit alanına sıkıştırmak istiyorlar" diyerek Öcalan'a özgürlük talep etti. Buldan, "14 Mayıs'tan sonra öyle bir ülkeye gözümüzü açacağız ki, özgür bir yaşama uyanacaksınız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın sevgili arkadaşlarım" dedi. HDPKK'lı Ahmet Türk ve Sezai Temelli de "Bu dönem Öcalan'ın özgürleşme dönemidir" ifadelerini kullanıp bunun için gece gündüz mücadele edeceklerini ilan etti.
KILIÇDAROĞLU HDP İLE MASAYA OTURDU: YEREL ÖZERKLİK, KAYYUM TEMİNATI, PKK İLE AĞIZ BİRLİĞİ...
HDP'nin bölücü taleplerinin üzerinden 24 saat geçmeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Pervin Buldan - Mithat Sancar ikilisi masaya oturdu. Kirli pazarlık sonrası Kılıçdaroğlu, "Toplantıda yerel yönetimler üzerinde duruldu. Kayyum uygulamasının doğru olmadığını ilettik. Her koşulda demokrasiyi savunmalıyız. Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir" açıklamasını yaptı.
BAY BAY KEMAL'DEN HDPKK'YI MASUMLAŞTIRMA ÇABASI: KUCAKLAŞMAK VARKEN NİYE KAVGA EDİYORSUNUZ?
HDP Genel Merkezi'nde konuşan CHP lideri "Ya arkadaşlar siz kavgadan bıkmadınız mı? Kucaklaşmak varken beraber bir araya gelip uygar insanlar gibi tartışmak varken niye kavga ediyorsunuz?" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri HDPKK ile yürütülen kirli ittifaka yükselen çatlak sesleri bastırmak adına sarf etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.