Kılıçdaroğlu HDP ile ittifakı normalleştirdi! Kandil ve Pensilvanya'ya selam çakıp FETÖ'cülere iade-i itibar vadetti: Yavuz Ağıralioğlu...

CHP YİNE HDP'Yİ SAVUNUYOR

CHP'li Gürsel Tekin ise yaptığı açıklamada yine HDP savunmasına geçti. "HDP aday çıkarsa suç, aday çıkarmasa suç. Ne istiyorlar?" diyen Gürsel Tekin şunları yazdı;

"Millet İttifakı 2 bin 500 maddeye yakın Ortak Politikalar Metni'nde anlaştı. Altında 6 partinin imzası var. Sn. Kılıçdaroğlu seçilirse bu maddeleri uygulayacak. Gizli bir ajanda da yok, program da yok. Her şey ortada.

Ortada 2 bin 500 madde varken özellikle sorumluluk makamında olanların hala vehimlerle konuşması hatta iftira atması kabul edilemez. AKP'yi anlıyorum yalan ve iftira dışında söyleyecek sözleri kalmadı, Millet İttifakı içinde yer alıp bu değirmene su taşıyanları anlamıyorum.

"BAZILARI YA GENEL BAŞKANLARINA GÜVENMİYOR..."

Bazıları ya Genel Başkanlarına güvenmiyor ya da Erdoğansız kalmaya dayanamıyor, Erdoğan'ın kazanması için çalışıyor. Demokrasiden, özgürlükten yana olan herkes birleşti. Millet iyi yönetim istiyor, değişim istiyor. Ne yapsalar boş. Erdoğan ile birlikte yenilecekler.

"HDP ADAY ÇIKARSA SUÇ, ADAY ÇIKARMASA SUÇ"

HDP aday çıkarsa suç, aday çıkarmasa suç. Ne istiyorlar? 6 milyon insan oy mu kullanmasın? İşte o 6 milyon insan bu politikalar uygulansın diye gidecek değişimden yana oy kullanacak. Seçmeni kriminalize etmeyi bırakın. Seçmene saygı duymayanın siyasette işi yok"