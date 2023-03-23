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    • 23.03.2023 22:46
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    Kılıçdaroğlu HDP ile ittifakı normalleştirdi! Kandil ve Pensilvanya'ya selam çakıp FETÖ'cülere iade-i itibar vadetti: Yavuz Ağıralioğlu...

    6'lı koasliyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bazı konularda birliktelik olacak" diyerek HDPKK ile kıyılan resmi nikahı itiraf etti. Kandil'e ve Pensilvanya'ya selam çakıp FETÖ'cülere iade-i itibar vadeden Kılıçdaroğlu'nun gündeminde İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun sözleri de vardı. "Bir siyasi parti 7 milyon oy alıyorsa onları düşman mı ilan edeceğiz?" diyerek Ağıralioğlu'na tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Artık kavgaları bir araya bırakmalıyız. "Milliyetçilikle hiç kimse endişe etmesin hepimiz milleyetçiyiz!" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    KK HDP’yi normalleştirdi! Ağıralioğlu’nu bombaladı

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Türkiye, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik koalisyonun kirli siyasetine ve yıkım planlarına şahit oluyor.

    Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ortaklarından şartlı 'evet' alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk destek HDP'den geldi. HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.



    BULDAN: ÖCALAN'A TECRİTİ KALDIRIN
    Gelişme üzerine HDPKK ve türevleri bölücülük faaliyetlerini hız vererek şartlarını sıraladı.

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Türkiye halkları tecrit istemiyor. Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor. Tecritle sadece İmralı'yı değil tüm Türkiye'yi tecrit alanına sıkıştırmak istiyorlar" diyerek Öcalan'a özgürlük talep etti. Buldan, "14 Mayıs'tan sonra öyle bir ülkeye gözümüzü açacağız ki, özgür bir yaşama uyanacaksınız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın sevgili arkadaşlarım" dedi. HDPKK'lı Ahmet Türk ve Sezai Temelli de "Bu dönem Öcalan'ın özgürleşme dönemidir" ifadelerini kullanıp bunun için gece gündüz mücadele edeceklerini ilan etti.



    KILIÇDAROĞLU HDP İLE MASAYA OTURDU: YEREL ÖZERKLİK, KAYYUM TEMİNATI, PKK İLE AĞIZ BİRLİĞİ...
    HDP'nin bölücü taleplerinin üzerinden 24 saat geçmeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Pervin Buldan - Mithat Sancar ikilisi masaya oturdu. Kirli pazarlık sonrası Kılıçdaroğlu, "Toplantıda yerel yönetimler üzerinde duruldu. Kayyum uygulamasının doğru olmadığını ilettik. Her koşulda demokrasiyi savunmalıyız. Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir" açıklamasını yaptı.

    BAY BAY KEMAL'DEN HDPKK'YI MASUMLAŞTIRMA ÇABASI: KUCAKLAŞMAK VARKEN NİYE KAVGA EDİYORSUNUZ?
    HDP Genel Merkezi'nde konuşan CHP lideri "Ya arkadaşlar siz kavgadan bıkmadınız mı? Kucaklaşmak varken beraber bir araya gelip uygar insanlar gibi tartışmak varken niye kavga ediyorsunuz?" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri HDPKK ile yürütülen kirli ittifaka yükselen çatlak sesleri bastırmak adına sarf etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.



        HDP ADAY ÇIKARMAYACAK, KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEK
        6'lı koalisyonla HDP'nin resmileşen ittifakı, CHP - HDP görüşmesinde açığa çıkan bölücü taleplerin gölgesinde HDP aday çıkarmama kararı aldı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı tüm kamuoyuna buradan deklare ediyoruz" açıklamasıyla Kılıçdaroğlu'na destek ilan etti. Gelinen noktada HDP'yi PKK terör örgütünün yanında konumlandırdıklarını iddia eden ancak tam tersi eylemlerde bulunan İYİ Parti ile HDPKK ortak noktada buluşmuş oldu.



        HDP İLE İTTİFAKIN İTİRAFI: BÖLGEDE BAZI KONULARDA BİRLİKTELİK OLACAK
        Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP ile ittifakı meşrulaştırma temelli dikkat çeken bir çıkış geldi.

        Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerde CHP varlığını görmek istediğini diler getiren Kılıçdaroğlu, "Biz de kendimizi görmek istiyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'ni görmek istiyoruz. Bölgede siyasi rekabet olacak ama bazı konularda da birliktelik olacak" dedi.

        6'LIDAN ÖRNEK VERDİ, HDP'Yİ MASUMLAŞTIRMA ÇABASINA GİRİŞTİ
        Kılıçdaroğlu'nun 'Bazı konularda birliktelik olacak' diyerek HDP ile yapacağı ittifakı işaret etmesi dikkatlerden kaçmadı. CHP lideri 6'lı koalisyondan da örnek vererek "Biz 6 parti bir aradayız ama kendi içimizde de rekabet ettiğimiz noktalar var" şeklinde konuştu. Bu durum HDP'yi masumlaştırma çabası olarak yorumlandı.




        DEMİRTAŞ, KAVALA, GEZİ PARKI... FETÖ'CÜLERE İADE-İ İTİBAR VAADİ
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Kavala, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ve Gezi tutuklarını serbest bırakacağını da söyledi. FETÖ'cülere iade-i itibar vaadinde bulundu.

        CHP lideri şu ifadeleri kullandı;

        Selahattin Demirtaş'ın Osman Kavala'nın Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz. KHK mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesini istiyorsanız bana oy vereceksiniz



            KILIÇDAROĞLU'NDAN AĞIRALİOĞLU'NA: 7 MİLYON OYU OLAN PARTİYİ DÜŞMAN MI İLAN EDELİM
            6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP ve HDP'yi hedef alan sözleri de vardı.

            "Bir siyasi parti 7 milyon oy alıyorsa onları düşman mı ilan edeceğiz?" diyerek Ağıralioğlu'na tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Artık kavgaları bir araya bırakmalıyız" ifadelerini kullandı.

            HDPKK ile iş tutan CHP Genel Başkanı "Milliyetçilikle hiç kimse endişe etmesin hepimiz milleyetçiyiz!" sözleriyle Ağıralioğlu'na tepkisini sürdürdü.

            Bilindiği üzere İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu" ifadelerini kullanmış, "50'yi 1 geçmek için her yol mübah değil. Bölücülük cumhurbaşkanlığı pazarlığı olmaz" diyerek CHP - HDP flörtüne dikkat çekmişti.

            Yavuz Ağıralioğlu'nun bu sert açıklamaları 'gaz alma' olarak gibi yorumlansa da sosyal medyada karşılıklı tepkiler ve paylaşımlar gelmeye başladı.

            HDP'DEN 'İT'Lİ AÇIKLAMA
            Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarının ardından bir paylaşım yaptı.

            HDP Teşkilatı geçtiğimiz gün 6'lıyı hedef alan Ali Kenanoğlu'nun 2 yıl önce yaptığı "Yavuz it havlamış yine…!" paylaşımı tekrar paylaşarak "Yavuz it havlamış yine…!" ifadeleriyle Yavuz Ağıralioğlu'nu hedef aldı.

            CHP YİNE HDP'Yİ SAVUNUYOR
            CHP'li Gürsel Tekin ise yaptığı açıklamada yine HDP savunmasına geçti. "HDP aday çıkarsa suç, aday çıkarmasa suç. Ne istiyorlar?" diyen Gürsel Tekin şunları yazdı;

            "Millet İttifakı 2 bin 500 maddeye yakın Ortak Politikalar Metni'nde anlaştı. Altında 6 partinin imzası var. Sn. Kılıçdaroğlu seçilirse bu maddeleri uygulayacak. Gizli bir ajanda da yok, program da yok. Her şey ortada.

            Ortada 2 bin 500 madde varken özellikle sorumluluk makamında olanların hala vehimlerle konuşması hatta iftira atması kabul edilemez. AKP'yi anlıyorum yalan ve iftira dışında söyleyecek sözleri kalmadı, Millet İttifakı içinde yer alıp bu değirmene su taşıyanları anlamıyorum.

            "BAZILARI YA GENEL BAŞKANLARINA GÜVENMİYOR..."
            Bazıları ya Genel Başkanlarına güvenmiyor ya da Erdoğansız kalmaya dayanamıyor, Erdoğan'ın kazanması için çalışıyor. Demokrasiden, özgürlükten yana olan herkes birleşti. Millet iyi yönetim istiyor, değişim istiyor. Ne yapsalar boş. Erdoğan ile birlikte yenilecekler.

            "HDP ADAY ÇIKARSA SUÇ, ADAY ÇIKARMASA SUÇ"
            HDP aday çıkarsa suç, aday çıkarmasa suç. Ne istiyorlar? 6 milyon insan oy mu kullanmasın? İşte o 6 milyon insan bu politikalar uygulansın diye gidecek değişimden yana oy kullanacak. Seçmeni kriminalize etmeyi bırakın. Seçmene saygı duymayanın siyasette işi yok"
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