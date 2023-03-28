7'lı koalisyonun hayalini kuramayacağı projeler! Başkan Recep Tayyip Erdoğan 48 günlük yeni hizmet maratonuna başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde son 20 yılda yapılan dev projeler sayesinde Türkiye, her alanda adından söz ettirmeyi başardı. Özellikle savunma sanayiinde atağa kalkan Türkiye'de Milli Muharip Uçak ve Hürjet piste inerken TCG Anadolu da Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi.

Ulaşımda dünya markası haline gelen ülkede dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada yer alan Osman Gazi Köprüsü hizmete açıldı. Yerli ve milli otomobil Togg sayesinde de yıllardır süren bir hayal daha gerçek oldu.

Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetinde Türkiye, sayısız mega projelerle dünyada söz sahibi ülkeler arasına girdi. Yapılan bu mega projeler ise sosyal medyada #YaparımBilirsin etiketi adı altında gündem oldu.

Bu noktada durmayan Başkan Erdoğan, seçime giden 48 günlük yolda yeni mega projelerle Türkiye'ye çağ atlaymaya kararlı.

DÜNYA GIPTA İLE BAKIYOR

Türkiye, Başkan Erdoğan liderlğinde ulaşımdan sağlığa, milli savunma sanayiinden enerjiye son yıllarda yaptığı yatırım ve projelerle dünyanın gıpta ile baktığı bir ülke haline geldi.

İşte Başkan Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirilen ve hizmete giren bazı projeler:

TCG ANADOLU

Türkiye'nin yerli amfibi hücum gemisi TCG Anadolu, 232 metrelik uzunluğu ve 32 metrelik genişliği ile Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olacak. "Yüzen kale" olarak tanımlanan TCG Anadolu'nun üzerinde İHA/SİHA, helikopterler ve savaş uçakları da iniş/kalkış yapabilecek. Bir tabur tam teşekküllü askerin sevkiyatına da imkân sağlayan ve testleri başarıyla tamamlanan dev eser kısa süre önce Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmişti.