Koltuk savaşı hız kazandı! 6+1'lik yıkım koalisyonunda 'ekonomik' kavga: DEVA'dan İYİ Parti'ye 'Babacan' örnekli "yerinizi bilin" mesajı

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın iştirak ettiği 6+1'lik koalisyonun küçük hesaplaşma, kavga ve kaosuna şahitlik ediyor.
Binbir kavga ve dövüşle koalisyon ortaklarından şartlı 'evet' alan Kemal Kılıçdaroğlu, diğer 5 parti genel başkanı ve Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vermekle mükellef.
"EKONOMİ YÖNETİMİ" KAVGASI: ALİ BEY MUHATABIM DEĞİL
Bir yandan da masada koltuk savaşları hız kazandı. Bunun en bariz örneği DEVA Partisi ve İYİ Parti arasında süregelen 'ekonomi yönetimi' tartışması.
Geride bıraktığımız günlerde İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, ekonomi yönetimine talip olduğunu söyleyerek DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef almış, "Ali Bey ile sık sık görüşmüyorum. Ali Bey benim muhatabım değil." ifadelerini kullanmıştı.
"ALİ BABACAN EN GÜZEL ŞEKİLDE YÖNETİR"
Bugün DEVA cephesinden çok çarpıcı bir çıkış geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, "Ekonomi yönetimi Ali Babacan'a bırakılırsa en güzel şekilde yönetir" dedi.
Şahin, alt metninde İYİ Parti'yi hedef alan sözler sarf ederek şu ifadeleri kullandı;
Ali Babacan, hem Türkiye'nin hem dünyanın kabul ettiği ekonomi yönetiminde başarıları olan bir lider. Dolayısıyla iş bitirme belgesi olan, Türkiye'ye ekonomide altın çağlarını yaşatan ekibin başındaydı. Elbetteki seçim sonrasında Millet İttifakı'nı şu anda bir takım oyunu olarak görüyoruz. Bu takımın kaptanı olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih ettik. Milletimiz teveccüh gösterir Kemal Bey'i seçerse, elbette ki oyun alanındaki dizilişi belirleyecek olan isimdir. Dolayısıyla o günkü şartlarda ekonomi yönetimi Babacan'a bırakılırsa en güzel şekilde yönetir, o güzel günleri tekrar yaşatacağına eminiz.