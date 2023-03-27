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    • 28.03.2023 02:05
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    Koltuk savaşı hız kazandı! 6+1'lik yıkım koalisyonunda 'ekonomik' kavga: DEVA'dan İYİ Parti'ye 'Babacan' örnekli "yerinizi bilin" mesajı

    6+1'lik koalisyondaki adaylık kavgası yerini koltuk savaşlarına bıraktı. DEVA Partisi ve İYİ Parti arasında 'ekonomi yönetimi' tartışması baş gösterdi. Geride bıraktığımız günlerde İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Ali Babacan'ı hedef alarak "Ali Bey ile sık sık görüşmüyorum. Ali Bey benim muhatabım değil" ifadelerini kullanmıştı. Bugün DEVA Partisi cephesinden çarpıcı bir çıkış geldi. Partinin genel başkan yardımcısı İdris Şahin, "Ekonomi yönetimi Ali Babacan'a bırakılırsa en güzel şekilde yönetir" açıklamasını yaptı. DEVA Parti'nin bu çıkışı İYİ Parti'ye verilen 'yerinizi bilin' mesajı olarak da yorumlandı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Koltuk savaşı hız kazandı!

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın iştirak ettiği 6+1'lik koalisyonun küçük hesaplaşma, kavga ve kaosuna şahitlik ediyor.

    Binbir kavga ve dövüşle koalisyon ortaklarından şartlı 'evet' alan Kemal Kılıçdaroğlu, diğer 5 parti genel başkanı ve Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vermekle mükellef.


    "EKONOMİ YÖNETİMİ" KAVGASI: ALİ BEY MUHATABIM DEĞİL
    Bir yandan da masada koltuk savaşları hız kazandı. Bunun en bariz örneği DEVA Partisi ve İYİ Parti arasında süregelen 'ekonomi yönetimi' tartışması.

    Geride bıraktığımız günlerde İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, ekonomi yönetimine talip olduğunu söyleyerek DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef almış, "Ali Bey ile sık sık görüşmüyorum. Ali Bey benim muhatabım değil." ifadelerini kullanmıştı.




    "ALİ BABACAN EN GÜZEL ŞEKİLDE YÖNETİR"
    Bugün DEVA cephesinden çok çarpıcı bir çıkış geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, "Ekonomi yönetimi Ali Babacan'a bırakılırsa en güzel şekilde yönetir" dedi.



    Şahin, alt metninde İYİ Parti'yi hedef alan sözler sarf ederek şu ifadeleri kullandı;

    Ali Babacan, hem Türkiye'nin hem dünyanın kabul ettiği ekonomi yönetiminde başarıları olan bir lider. Dolayısıyla iş bitirme belgesi olan, Türkiye'ye ekonomide altın çağlarını yaşatan ekibin başındaydı. Elbetteki seçim sonrasında Millet İttifakı'nı şu anda bir takım oyunu olarak görüyoruz. Bu takımın kaptanı olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih ettik. Milletimiz teveccüh gösterir Kemal Bey'i seçerse, elbette ki oyun alanındaki dizilişi belirleyecek olan isimdir. Dolayısıyla o günkü şartlarda ekonomi yönetimi Babacan'a bırakılırsa en güzel şekilde yönetir, o güzel günleri tekrar yaşatacağına eminiz.

        İNGİLİZ REUTERS ALİ BABACAN'I İŞARET ETTİ
        Öte yandan geçtiğimiz haftalarda İngiliz Reuters koalisyona kabine belirlemeye başlamış, ekoomi yönetimi için Ali Babacan'ı işaret etmişti.



        ABD'Lİ BLOOMBERG İSE İYİ PARTİLİ BİLGE YILMAZ'I İŞARET ETTİ
        ABD merkezli Bloomberg ise "Bir Wharton Profesörü Seçimlerden Sonra Türkiye Ekonomisinde Devrim Sözü Verdi" başlıklı yazıda, ekonomi için DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın değil, İyi Partili Bilge Yılmaz'ın sözünün geçeceğini yazmıştı.

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        Haberler Güncel Koltuk savaşı hız kazandı! 6+1'lik yıkım koalisyonunda 'ekonomik' kavga: DEVA'dan İYİ Parti'ye 'Babacan' örnekli "yerinizi bilin" mesajı
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