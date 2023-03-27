Koltuk savaşı hız kazandı! 6+1'lik yıkım koalisyonunda 'ekonomik' kavga: DEVA'dan İYİ Parti'ye 'Babacan' örnekli "yerinizi bilin" mesajı







"ALİ BABACAN EN GÜZEL ŞEKİLDE YÖNETİR"

Bugün DEVA cephesinden çok çarpıcı bir çıkış geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, "Ekonomi yönetimi Ali Babacan'a bırakılırsa en güzel şekilde yönetir" dedi.







Şahin, alt metninde İYİ Parti'yi hedef alan sözler sarf ederek şu ifadeleri kullandı;



Ali Babacan, hem Türkiye'nin hem dünyanın kabul ettiği ekonomi yönetiminde başarıları olan bir lider. Dolayısıyla iş bitirme belgesi olan, Türkiye'ye ekonomide altın çağlarını yaşatan ekibin başındaydı. Elbetteki seçim sonrasında Millet İttifakı'nı şu anda bir takım oyunu olarak görüyoruz. Bu takımın kaptanı olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih ettik. Milletimiz teveccüh gösterir Kemal Bey'i seçerse, elbette ki oyun alanındaki dizilişi belirleyecek olan isimdir. Dolayısıyla o günkü şartlarda ekonomi yönetimi Babacan'a bırakılırsa en güzel şekilde yönetir, o güzel günleri tekrar yaşatacağına eminiz.