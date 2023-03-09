Türkiye'yi yıkım projesi: 6'lı koalisyonun vaatleri tüm kazanımları çöpe atacak

Birçok kesim tarafından "6 benzemez parti" olarak görülen altılı koalisyonun, skandallarla dolu 4 günü geride bırakıp adayını Kılıçdaroğlu olarak duyurdu. Kılıçdaroğlu ismi açıklanır açıklanmaz harekete geçen HDP, kendisine açık desteğini ilan etti.

HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "Sayın Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini HDP'ye de bekliyoruz" sözü ise muhalif seçmen arasında bile rahatsızlık yarattı.