FETÖ'nün umudu Kemal Kılıçdaroğlu! Firari haşhaşi Hakan Şükür'den 'yolun açık olsun' mesajı





Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu adaylığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır. Kendisine başarılar diliyorum. Selamünaleyküm" ifadelerini kullandı.



Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Yunus Emre bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz der. Biz Yunus Emre'nin sözünden ilham alarak bütün renkleri aynı sofrada buluşturmak için yola çıktı. Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sonrası FETÖ'cüler de büyük bir mutluluk yaşadı.