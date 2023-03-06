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    • 07.03.2023 01:53
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    FETÖ'nün umudu Kemal Kılıçdaroğlu! Firari haşhaşi Hakan Şükür'den 'yolun açık olsun' mesajı

    Binbir kavga ve dövüşün ardından 6'lı koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sonrası FETÖ'cüler de büyük bir mutluluk yaşadı. Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, CHP liderinin konuşmasının ilk bölümünü paylaşarak, "Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz. Halil İbrahim Sofrasına." ifadelerini kullandı. Takvim.com.tr detaylar sizler için derledi.

    FETÖ’nün umudu Kemal Kılıçdaroğlu!

    6'lı koalisyonun büyük kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Akşener'in geçtiğimiz hafta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından bugün bir daha toplandı.

    Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 6'lı koalisyon liderleri tarafından yapılan açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi.



    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu adaylığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır. Kendisine başarılar diliyorum. Selamünaleyküm" ifadelerini kullandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Yunus Emre bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz der. Biz Yunus Emre'nin sözünden ilham alarak bütün renkleri aynı sofrada buluşturmak için yola çıktı. Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır." dedi.

    Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sonrası FETÖ'cüler de büyük bir mutluluk yaşadı.



    "BÖLÜNÜRSEK YOK OLURUZ"
    Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, sosyal medya hesabından hesabından yaptığı paylaşımda CHP liderinin konuşmasının ilk bölümünü paylaşarak, "Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz. Halil İbrahim Sofrasına." ifadelerini kullandı.

    "YOLUNUZ AÇIK OLSUN"
    Şükür, sözlerinin devamında "İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt edilmeyeceği 85 milyon insanımızın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu, hayırlı ve yolunuz açık olsun." dedi.


        AKIL HOCALARI FETÖ'CÜ
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı önermesi ardından 6'lı koalisyon dağılmıştı. yaşanan son gelişmeler sonrasında İYİ Parti'den iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi teklifi gündeme getirildi.

        Bu önerinin FETÖ'cü Savaş Genç tarafından sosyal medya yayınında dillendirdiği ortaya çıktı.

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