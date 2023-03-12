Ortak metinden madde madde ihanet çıktı! 6'lı koalisyon YPG-PYD ve FETÖ'ye kalkan olmakta 'mutabık' kaldı: Sürece böyle zemin hazırladılar

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik koalisyonun yıkım odaklı, kirli siyasetine şahit oluyor.
Binbir kavga dövüş yaşanan, Meral Akşener'in masayı dağıtıp sonrasında 'Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş' formülüyle geri döndüğü koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
CHP - HDP FLÖRTLEŞMESİ HIZ KAZANDI: ELBETTE ZİYARET EDECEĞİM
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı terörün siyasi ayağı HDPKK tarafından büyük bir sevinçle karşılanırken, CHP ve HDP arasında flörtleşmeler de hız kazandı. CHP lideri, "Elbette HDP'yi ziyaret edeceğim" dedi.
İYİ PARTİ'DE HDPKK'YI AKLAMA SEANSLARI
"HDP ile iş tutarım ama aynı masaya oturmam" tiyatrosu sahnleyen İYİ Parti'de ise şimdilerde HDP'yi aklama seansları baş gösterdi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etmesine destek vererek, "HDP'liler de bizim seçmenimiz. Onlara da anlatacağız, onları da ikna etmeye çalışacağız. Dolayısıyla sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak HDP ziyaret etmesi kadar normal bir şey yok. HDP'nin var olma hakkını tanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken; 30 Ocak 2023'te açıklanan Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde yer alan 'terör' konu başlıklı bazı maddeler 6'lı koalisyonun içerisine düştüğü ihaneti açık etti.
234. sayfada yer alan ikinci ve üçüncü maddelere dikkatlice bakalım;
Sayfa 234 / Madde 2 | Terörle mücadelede, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası örgütler bünyesinde kabul edilen belgeleri ve alınan kararları dikkate alan bir yaklaşım sergileyeceğiz.
Sayfa 234 / Madde 3 | BMGK kararlarının etkin bir şekilde uygulanması için FATF tavsiyeleri ile uyum içerisinde hukuki çerçevenin düzenli takibini yapacağız.