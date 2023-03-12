Ortak metinden madde madde ihanet çıktı! 6'lı koalisyon YPG-PYD ve FETÖ'ye kalkan olmakta 'mutabık' kaldı: Sürece böyle zemin hazırladılar





Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken; 30 Ocak 2023'te açıklanan Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde yer alan 'terör' konu başlıklı bazı maddeler 6'lı koalisyonun içerisine düştüğü ihaneti açık etti.



234. sayfada yer alan ikinci ve üçüncü maddelere dikkatlice bakalım;



Sayfa 234 / Madde 2 | Terörle mücadelede, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası örgütler bünyesinde kabul edilen belgeleri ve alınan kararları dikkate alan bir yaklaşım sergileyeceğiz.

Sayfa 234 / Madde 3 | BMGK kararlarının etkin bir şekilde uygulanması için FATF tavsiyeleri ile uyum içerisinde hukuki çerçevenin düzenli takibini yapacağız.