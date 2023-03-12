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    • Güncel
    • 12.03.2023 19:37
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    • 12.03.2023 19:37
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    Ortak metinden madde madde ihanet çıktı! 6'lı koalisyon YPG-PYD ve FETÖ'ye kalkan olmakta 'mutabık' kaldı: Sürece böyle zemin hazırladılar

    6'lı koalisyonun aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu belirlemesinin etkileri sürerken yayımlanan Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nden madde madde ihanet çıktı. Söz konusu metnin 234. sayfasında yer alan ikinci ve üçüncü maddelerle YPG-PYD ve FETÖ'ye kalkan olundu, Türkiye'nin gönül coğrafyasında milli ve manevi çıkarlarını korumak için attığı adımlar sekteye uğratılmak istendi. Bu bağlamda takvim.com.tr ihanete giden süreci sizler için deşifre etti. "YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz" deyip KHK'lılar üzerinden FETÖ'cülere iade-i itibar sözleri veren Kılıçdaroğlu'nun özerklik planını hatırlattı.

    takvim.com.tr
    Özel haber

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik koalisyonun yıkım odaklı, kirli siyasetine şahit oluyor.

    Binbir kavga dövüş yaşanan, Meral Akşener'in masayı dağıtıp sonrasında 'Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş' formülüyle geri döndüğü koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.


    CHP - HDP FLÖRTLEŞMESİ HIZ KAZANDI: ELBETTE ZİYARET EDECEĞİM
    Kılıçdaroğlu'nun adaylığı terörün siyasi ayağı HDPKK tarafından büyük bir sevinçle karşılanırken, CHP ve HDP arasında flörtleşmeler de hız kazandı. CHP lideri, "Elbette HDP'yi ziyaret edeceğim" dedi.

    İYİ PARTİ'DE HDPKK'YI AKLAMA SEANSLARI
    "HDP ile iş tutarım ama aynı masaya oturmam"     tiyatrosu sahnleyen İYİ Parti'de ise şimdilerde HDP'yi aklama seansları baş gösterdi.

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etmesine destek vererek, "HDP'liler de bizim seçmenimiz. Onlara da anlatacağız, onları da ikna etmeye çalışacağız. Dolayısıyla sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak HDP ziyaret etmesi kadar normal bir şey yok. HDP'nin var olma hakkını tanıyoruz" ifadelerini kullandı.



    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken; 30 Ocak 2023'te açıklanan Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde yer alan 'terör' konu başlıklı bazı maddeler 6'lı koalisyonun içerisine düştüğü ihaneti açık etti.

    234. sayfada yer alan ikinci ve üçüncü maddelere dikkatlice bakalım;

    Sayfa 234 / Madde 2 | Terörle mücadelede, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası örgütler bünyesinde kabul edilen belgeleri ve alınan kararları dikkate alan bir yaklaşım sergileyeceğiz.

    Sayfa 234 / Madde 3 | BMGK kararlarının etkin bir şekilde uygulanması için FATF tavsiyeleri ile uyum içerisinde hukuki çerçevenin düzenli takibini yapacağız.



        Bu maddeler uyarınca, 6'lı koalisyon terörle mücadelede BM, Avrupa Konseyi ve AGİT tarafından kabul edilen terör unsurlarını dikkate alacağını vadediyor.

        Ancak BM, Avrupa Konseyi ve AGİT'in terör örgütü olarak saymadığı, Türkiye'nin varlığına ve birliğine kasteden terör örgütleri de mevcut. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu PYD/YPG ve FETÖ bunlardan bazıları.

        İHANETTE 'MUTABIK' KALDILAR: PYD/YPG VE FETÖ'YE KALKAN OLDULAR
        İhanette 'mutabık' kalan 6'lı koalisyonun "BM, Avrupa Konseyi ve AGİT" maskesine sığınarak PYD/YPG ve FETÖ'ye kalkan olması büyük tepki uyandırdı.

        Koalisyonun Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde yer alan bu ihtilaflı maddeler Suriye, Libya ve Irak'tan çekilmeyi de öngörüyüyor. Türkiye'nin gönül coğrafyasında barışı ve huzuru tesis etmek, milli ve manevi çıkarlarını korumak için attığı adımlar sekteye uğratılmak isteniyor.



        HDPKK'YA SELAM: "KAYYUMA SON VERECEĞİZ"
        Öte yandan metinde detay verilmeden HDP'nin terör örgütü PKK ile bağı tespit edilen isimleri tarafından yönetilen belediyelere atanan kayyumlara dikkat çekildi, "Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz." denildi.

        ÖZERKLİK GÖNDERMESİ
        Söz konusu başlık altında HDPKK'nın talebi olan özerk yönetime de gönderme yapıldı. "Yerel yönetimleri idari ve mali açıdan yeniden yapılandıracağız" ifadelerinin yer aldığı metinde "Bazı bakanlıkların taşra kuruluşlarını görev alanlarına göre yerel yönetime devredeceğiz." denildi.

        "KHK'LILARI AFFEDECEĞİZ"
        FETÖ'nün 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişimi sonrası devletten KHK ile ihraç edilen FETÖ'cülere de kucak açan masa, "OHAL KHK'larından kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz." vaadinde bulundu.



        OHAL KARARNAMELERİNE SON VERECEĞİZ
        Olağanüstü hal kararnamelerine son verileceğinin belirtildiği metinde,"OHAL süresini altı aydan iki aya düşüreceğiz" ifadeleri yer aldı.



        İhanete giden bu sürece nasıl zemin hazırlandığını gelin hep birlikte hatırlayalım;


        6'lı koalisyonun ortak cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'ye defalarca kez sahip çıkarken PKK'nın Suriye kolu YPG için için ise "Terör örgütü olarak görmeyiz" demişti.

        "YPG'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMEYİZ"
        Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programdaysa, "Teröre başvurmadığı sürece biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Kendi bulunduğu yerde kendisini, halkını savunan bir örgüt olarak görürüz" demişti.

        "ONLAR BİZE Mİ SALDIRACAKLAR,"
        CHP lideri "Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan varlığını ve oradaki silahlı güçleri YPG'yi nasıl desteklediğini biliyoruz. Güney sınırlarımızda yaşananları nasıl yorumluyorsunuz?" şeklindeki soruya, "Onlar bize mi saldıracaklar, hayır efendim" şeklinde cevap vermişti.

        KHK'LILARA İADE-İ İTİBAR YARIŞI
        CHP Genel Başkanı KHK mevzunu sürekli kaşıyor. CHP'li Gülizar Biçer Karaca ve Yüksel Taşkın, sık sık KHK'lılar ile bir araya gelip onlara göreve iade sözü veriyordu.



        FETÖ'DEN GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILANLARA ALENİ DESTEK
        Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ağustos 2021 tarihinde "O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim" ifadelerini kullanarak KHK'lılara selam çakmıştı.



        Bu açıklamasının akabinden takvim yaprakları 2 Eylül 2021 tarihini gösterdiğinde tekrar KHK'lıları gündemine alan CHP Genel Başkanı, "Ben söz verdim, hepsini görevlerine iade edeceğim" şeklinde konuştu.

        KHK'lılara her fırsatta destek sözü veren Kılıçdaroğlu, 18 Nisan 2022'de de "KHK ile insanlar görevlerinden atılmayacak. Onların haklarının tamamını teslim edeceğiz" paylaşımında bulundu.



            İYİ PARTİ'DEN 'GARİBAN' MASKESİYLE MASUMLAŞTIRMA ÇABASI
            İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de KHK ile görevinden uzaklaştırılanları masumlaştırma çabasına girişerek "Ne kadar gariban varsa içeride" şeklinde konuşmuştu.



            YPG, FETÖ, ÖZERKLİK PLANI...
            "YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz"             deyip KHK'lılar üzerinden FETÖ'cülere iade-i itibar sözleri veren Kılıçdaroğlu'nun bir de özerklik planı mevcut...

            KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI NUŞİREVAN ELÇİ'DEN 'ÖZERKLİK' İTİRAFI
            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğini kuvvetlendirmek için eski Şırnak Barosu Başkanı terör destekçisi Nuşirevan Elçi'yi partiye katmıştı.

            Daha önce terör örgütü PKK'ya ve elebaşı Abdullah Öcalan'a destek paylaşımları ortaya çıkan Nuşirevan Elçi, CHP'nin projeleri arasında özerkliğin de olduğunu itiraf etmişti.

            Elçi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını da söylemişti.



            CHP'DEN HDP'YE BAKANLIK VAADİ
            CHP - HDP yakınlaşması sadece yerel seçimlerde yapılan kirli ittifakla değil, CHP'nin vites yükseltip HDP'ye Bakanlık vadetmesiyle gözler önüne serilmişti.

            CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye Bakanlık verebiliriz" sözleri siyaset gündeminin bir numaralı konusu olmuş, çokça tartışılmıştı. Yerel seçimlerde HDP ile iş birliği yapan İYİ Parti, "HDP ile iş yaparım ama aynı masaya oturmam" tiyatrosunu sahnelemişti.

                CHP'Lİ NEVAF BİLEK'TEN BÖLÜCÜ SÖZLER: TÜRKİYE KÜRDİSTAN'I
                CHP Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, "Türkiye Kürdistan'ı" ifadesini kullanarak tartışmalarda ateşi yükseltmiş, aleni bir şekilde bölücülük yapmıştı.

                "HDP'YE BİR DEĞİL BİRDEN FAZLA BAKANLIK VERİLEBİLİR"
                CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, HDP'nin bir değil birden fazla Bakanlık alabileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı;

                "Gürsel Tekin'nin yaptığı açıklama kendi görüşü, bu partimizin öngörüsü veya düşüncesi değildir ama HDP bakanlık alabilir. HDP bir ittifak içerisinde olursa veya kendisi tek başına yeterli bir oy alır ve hükümeti kurma yetkisini alırsa tabii ki 1 değil, 1'den fazla da bakanlığı olabilir"

                CHP'Lİ KARAYALÇIN: HDP İLE BİRLİKTE OLMAMIZ GEREKİYOR
                HDP'ye bir destek de bir dönem Devlet Bakanlığı yapan CHP'li Murat Karayalçın'dan gelmiş, Karayalçın, "HDP ile birlikte olmamız gerekiyordu" demişti.
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                Kılıçdaroğlu yine mi kandırdı
                Haberler Güncel Ortak metinden madde madde ihanet çıktı! 6'lı koalisyon YPG-PYD ve FETÖ'ye kalkan olmakta 'mutabık' kaldı: Sürece böyle zemin hazırladılar
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