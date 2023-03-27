CHP yine FETÖ'ye göz kırptı! Fatma Yavuz'dan firari Hakan Şükür'e skandal mesaj...

6'lı koalisyonun pazarlıklar ve kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından Fetullahçı Terör Örgütü'nün firari üyeleri adeta sevince boğuldu.
FETÖ'cü firari Hakan Şükür'ün Kılıçdaroğlu'na "Yolunuz açık olsun" mesajı sıcaklığını korurken bir skandal daha patlatk verdi.
CHP'Lİ FATMA YAVUZ'DAN 'DOSTLARIMIZ İLE BAŞLIYORUZ' MESAJI
İslam'a aykırı görüşleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen CHP'li Fatma Yavuz milletvekili aday aday olurken Twitter üzerinden yaptığı bir konuşmayı "Ezberlerimizi bozacağız, yaralarımızı saracağız... Yürünecek çok yolumuz var. Dostlarımız ile başlıyoruz" ifadeleriyle paylaştı.
Fatma Yavuz'un paylaştığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu görüldü.
FİRARİ FETÖ'CÜ HAKAN ŞÜKÜR'DEN PAYLAŞIM GELDİ: YÜREĞİNİZE SAĞLIK
Yavuz'un bu paylaşımına firari FETÖ'cü Hakan Şükür'den yorum geldi.
FETÖ'cü Şükür, "Çok duygulanarak izledim, yüreğinize sağlık. Aramıza hoş geldiniz diyenlere de şunu ifade edeyim; Hep aranızdaydık, hep beraberdik. Siyaset, iki farklı tarafın ele geçirilmiş medyaları ile yanlış şeyleri doğru olarak dayatınca ayrıştırıldık sadece." dedi.
YAVUZ'DAN SKANDAL YANIT: TADINDAN YENMEYECEK
Yavuz ise "Çok teşekkürler Hakan Bey, az kaldı, ekmeğimize kan doğrayanlara inat, aşuremizi kaynatacağız, tadından yenmeyecek ." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
Fatma Yavuz'un firari FETÖ'cüye verdiği yanıt CHP'nin FETÖ'ye karşı sıcak tavrını ortaya koyarken sosyal medyada bu duruma tepki yağdı.
FETÖ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA MESAJLAR
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası FETÖ'den Kılıçdaroğlu'na destek mesajları gelmişti.
Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ilk bölümünü paylaşarak, "Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz. Halil İbrahim Sofrasına." ifadelerini kullandı.
FETÖ firarisi Burak Çopur, "Masaya baskıyı biz kurduk, masanın liderleri masayı birleştirdi ve masanın bacaklarını daha fazla sağlamlaştırdı. İYİ Parti ve HDP'nin arasında normalleşmeyi de bizler gerçekleştireceğiz. Bunu da başaracağız, hep birlikte!" dedi.
"UMUDUMUZ KILIÇDAROĞLU"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, firari FETÖ'cülerin olduğu gibi örgüte ait kapatılan Zaman Gazetesi yazarı Şahin Alpay'ın da umutlarını yeşertti.
CHP'ye yakın T24'te 'konuk yazar' olarak köşe yazısı kaleme alan Alpay, "Umudumuz Kılıçdaroğlu" diyerek CHP Genel Başkanı'nın adaylığını destekleyen isimler arasında yer aldı.