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    • 27.03.2023 14:11
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    CHP yine FETÖ'ye göz kırptı! Fatma Yavuz'dan firari Hakan Şükür'e skandal mesaj...

    6'lı koalisyonun pazarlıklar ve kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla birlikte FETÖ'cüler tebrik mesajları atarken CHP'li Fatma Yavuz, FETÖ'cü Hakan Şükür'e skandal bir mesaj yazdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde FETÖ'cülere kucak açacağının kanıtı niteliğindeki mesajda Fatma Yavuz, "Az kaldı, ekmeğimize kan doğrayanlara inat, aşuremizi kaynatacağız, tadından yenmeyecek." ifadeleri yer aldı.

    takvim.com.tr
    CHP yine FETÖ’ye göz kırptı!

    6'lı koalisyonun pazarlıklar ve kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından Fetullahçı Terör Örgütü'nün firari üyeleri adeta sevince boğuldu.

    FETÖ'cü firari Hakan Şükür'ün Kılıçdaroğlu'na "Yolunuz açık olsun" mesajı sıcaklığını korurken bir skandal daha patlatk verdi.

    CHP'Lİ FATMA YAVUZ'DAN 'DOSTLARIMIZ İLE BAŞLIYORUZ' MESAJI
    İslam'a aykırı görüşleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen CHP'li Fatma Yavuz milletvekili aday aday olurken Twitter üzerinden yaptığı bir konuşmayı "Ezberlerimizi bozacağız, yaralarımızı saracağız... Yürünecek çok yolumuz var. Dostlarımız ile başlıyoruz" ifadeleriyle paylaştı.

    Fatma Yavuz'un paylaştığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu görüldü.

    FİRARİ FETÖ'CÜ HAKAN ŞÜKÜR'DEN PAYLAŞIM GELDİ: YÜREĞİNİZE SAĞLIK
    Yavuz'un bu paylaşımına firari FETÖ'cü Hakan Şükür'den yorum geldi.

    FETÖ'cü Şükür, "Çok duygulanarak izledim, yüreğinize sağlık. Aramıza hoş geldiniz diyenlere de şunu ifade edeyim; Hep aranızdaydık, hep beraberdik. Siyaset, iki farklı tarafın ele geçirilmiş medyaları ile yanlış şeyleri doğru olarak dayatınca ayrıştırıldık sadece." dedi.

    YAVUZ'DAN SKANDAL YANIT: TADINDAN YENMEYECEK
    Yavuz ise "Çok teşekkürler Hakan Bey, az kaldı, ekmeğimize kan doğrayanlara inat, aşuremizi kaynatacağız, tadından yenmeyecek ." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    Fatma Yavuz'un firari FETÖ'cüye verdiği yanıt CHP'nin FETÖ'ye karşı sıcak tavrını ortaya koyarken sosyal medyada bu duruma tepki yağdı.


    FETÖ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA MESAJLAR
    Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası FETÖ'den Kılıçdaroğlu'na destek mesajları gelmişti.

    Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ilk bölümünü paylaşarak, "Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz. Halil İbrahim Sofrasına." ifadelerini kullandı.


    FETÖ firarisi Burak Çopur, "Masaya baskıyı biz kurduk, masanın liderleri masayı birleştirdi ve masanın bacaklarını daha fazla sağlamlaştırdı. İYİ Parti ve HDP'nin arasında normalleşmeyi de bizler gerçekleştireceğiz. Bunu da başaracağız, hep birlikte!" dedi.



    "UMUDUMUZ KILIÇDAROĞLU"
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, firari FETÖ'cülerin olduğu gibi örgüte ait kapatılan Zaman Gazetesi yazarı Şahin Alpay'ın da umutlarını yeşertti.

    CHP'ye yakın T24'te 'konuk yazar' olarak köşe yazısı kaleme alan Alpay, "Umudumuz Kılıçdaroğlu" diyerek CHP Genel Başkanı'nın adaylığını destekleyen isimler arasında yer aldı.




        FİRARİ HAŞHAŞİLERDEN "ŞİMDİ AYAĞA KALKMA VAKTİDİR" PAYLAŞIMLARI
        Cevheri Güven, Said Sefa, Emre Uslu, Savaş Genç gibi Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekler paylaşımlarda bulunmuştu.

        FETÖ'cü Cevheri Güven, Kılıçdaroğlu'nu "Altılı Masa'nın değil halkın adayı oldu. Bugün altı lideri bir araya getiren, krizi fırsata dönüştüren, kamuoyunun tepkisi, talebiydi. Süreci halk yönetti. Kılıçdaroğlu Altılı Masa'nın adayı olacaktı, halkın adayı oldu" ifadelerini kullanmıştı.



        Firari Emre Uslu, "Sonuçta Savaş Genç hocamızın 2 yıldır söylediği yere geldiler, aklın yolunu buldular" demiş, Fuat Avni isimli hesabın kurucusu olan firari Said Sefa da Twitter hesabından, "En zor zamanlarda dedim, hep dedim. Ümitsizliğe yer yok, şimdi ayağa kalkma vaktidir. Saray ve müttefikleri kaybetti. Önümüzdeki günlerde neler olabilir? Kazanan Türkiye oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve yardımcılarının sembolik önemi. Ülke için artık çok daha ümitvarım" paylaşımını yapmıştı.

        Bir başka FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan ise "Dağılan masayı MİLLET toplamış oldu" dedi.


        Yaşanan bu gelişmeler 6+1'li koalisyonun terörle nasıl mücadele etmeyeceğini ve kucak açacağını bir kez daha ortaya koydu.

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