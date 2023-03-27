CHP yine FETÖ'ye göz kırptı! Fatma Yavuz'dan firari Hakan Şükür'e skandal mesaj...

FETÖ'cü Şükür, "Çok duygulanarak izledim, yüreğinize sağlık. Aramıza hoş geldiniz diyenlere de şunu ifade edeyim; Hep aranızdaydık, hep beraberdik. Siyaset, iki farklı tarafın ele geçirilmiş medyaları ile yanlış şeyleri doğru olarak dayatınca ayrıştırıldık sadece." dedi.

YAVUZ'DAN SKANDAL YANIT: TADINDAN YENMEYECEK

Yavuz ise "Çok teşekkürler Hakan Bey, az kaldı, ekmeğimize kan doğrayanlara inat, aşuremizi kaynatacağız, tadından yenmeyecek ." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Fatma Yavuz'un firari FETÖ'cüye verdiği yanıt CHP'nin FETÖ'ye karşı sıcak tavrını ortaya koyarken sosyal medyada bu duruma tepki yağdı.



FETÖ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA MESAJLAR

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası FETÖ'den Kılıçdaroğlu'na destek mesajları gelmişti.



Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ilk bölümünü paylaşarak, "Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz. Halil İbrahim Sofrasına." ifadelerini kullandı.





FETÖ firarisi Burak Çopur, "Masaya baskıyı biz kurduk, masanın liderleri masayı birleştirdi ve masanın bacaklarını daha fazla sağlamlaştırdı. İYİ Parti ve HDP'nin arasında normalleşmeyi de bizler gerçekleştireceğiz. Bunu da başaracağız, hep birlikte!" dedi.





"UMUDUMUZ KILIÇDAROĞLU"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, firari FETÖ'cülerin olduğu gibi örgüte ait kapatılan Zaman Gazetesi yazarı Şahin Alpay'ın da umutlarını yeşertti.



CHP'ye yakın T24'te 'konuk yazar' olarak köşe yazısı kaleme alan Alpay, "Umudumuz Kılıçdaroğlu" diyerek CHP Genel Başkanı'nın adaylığını destekleyen isimler arasında yer aldı.