İslama aykırı görüşleri nedeniyle Diyanet’ten kovulmuştu! CHP’nin ‘hocası’ Fatma Yavuz'dan skandal sözler: LGBT haklarını Allah rızası için savunuyorum

İslam'a aykırı açıklamaları nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz'un skandalları bitmek bilmiyor.
Kendi nikahında alkol servis ettiren, İBB'nin İnanç Masası'ndan kovulan ve geçtiğimiz günlerde de CHP kürsüsünde helallik isteyen Fatma Yavuz, skandal açıklamalarda bulundu.
LGBT YÜRÜYÜŞÜNE DE KATILMIŞTI
LGBT'nin sözde 'onur yürüyüşü'ne de katılan Yavuz, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında LGBT'lerin haklarını 'Allah rızası için' savunduğunu söyledi.
"LGBT'Yİ ALLAH RIZASI İÇİN SAVUNUYORUM"
Yavuz, açıklamasında "Ben mini eteği, şortu Allah rızası için savunuyorum. Hatta LGBT haklarını da Allah rızası için savunuyorum. Ben hak hukuk adaleti Allah için savunuyorum bunu anlamayacak ne var" ifadelerini kullandı.
"TAMAMEN KÖR OLMAM LAZIM"
Aldığı tepkiler nedeniyle entelektüel yolculuğunda kendisi kör ettiğini dile getiren Yavuz, "Fatma dedim gözüne parmağını sok ve kör et. Fatma dedim tamamen kör olman lazım. Gözlerini kapatmazsan göremezsin" diye konuştu.
İşte Fatma Yavuz'un skandallar geçmişi;
14 yıl boyunca Diyanet'te Kur'an eğitmeni olarak çalıştıktan sonra İslamiyet'e aykırı söylemleri gerekçesiyle Diyanet'ten ihraç edilen Ermeni kökenli Türk vatandaşı Fatma Yavuz'un, İBB'de işe başlatıldığı ortaya çıktı. Yavuz'un Ekrem İmamoğlu ile Cuma namazı kıldığı ve 'türbanlı çalışan' olarak İmamoğlu'nun dini organizasyonlarına katıldığı biliniyor. İBB İnanç Masası çalışanı olan Fatma Yavuz, belediyeye yönetici asistanı kadrosundan alınmış.