İslama aykırı görüşleri nedeniyle Diyanet’ten kovulmuştu! CHP’nin ‘hocası’ Fatma Yavuz'dan skandal sözler: LGBT haklarını Allah rızası için savunuyorum

"LGBT'Yİ ALLAH RIZASI İÇİN SAVUNUYORUM"

Yavuz, açıklamasında "Ben mini eteği, şortu Allah rızası için savunuyorum. Hatta LGBT haklarını da Allah rızası için savunuyorum. Ben hak hukuk adaleti Allah için savunuyorum bunu anlamayacak ne var" ifadelerini kullandı.

"TAMAMEN KÖR OLMAM LAZIM"

Aldığı tepkiler nedeniyle entelektüel yolculuğunda kendisi kör ettiğini dile getiren Yavuz, "Fatma dedim gözüne parmağını sok ve kör et. Fatma dedim tamamen kör olman lazım. Gözlerini kapatmazsan göremezsin" diye konuştu.