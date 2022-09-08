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    • 09.09.2022 01:30
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    • 09.09.2022 01:30
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    İslama aykırı görüşleri nedeniyle Diyanet’ten kovulmuştu! CHP’nin ‘hocası’ Fatma Yavuz'dan skandal sözler: LGBT haklarını Allah rızası için savunuyorum

    İslam'a aykırı görüşleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz, katıldığı bir YouTube programında skandal ifadeler kullandı. ‘Mini etek ve şortu Allah rızası için savunduğunu’ ifade eden Yavuz, "Hatta LGBT haklarını da Allah rızası için savunuyorum." dedi.

    Diyanet’ten kovulan Fatma Yavuz LGBT’yi Allah rızası için savunduğunu söyledi

    İslam'a aykırı açıklamaları nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz'un skandalları bitmek bilmiyor.

    Kendi nikahında alkol servis ettiren, İBB'nin İnanç Masası'ndan kovulan ve geçtiğimiz günlerde de CHP kürsüsünde helallik isteyen Fatma Yavuz, skandal açıklamalarda bulundu.

    LGBT YÜRÜYÜŞÜNE DE KATILMIŞTI

    LGBT'nin sözde 'onur yürüyüşü'ne de katılan Yavuz, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında LGBT'lerin haklarını 'Allah rızası için' savunduğunu söyledi.

    "LGBT'Yİ ALLAH RIZASI İÇİN SAVUNUYORUM"

    Yavuz, açıklamasında "Ben mini eteği, şortu Allah rızası için savunuyorum. Hatta LGBT haklarını da Allah rızası için savunuyorum. Ben hak hukuk adaleti Allah için savunuyorum bunu anlamayacak ne var" ifadelerini kullandı.

    "TAMAMEN KÖR OLMAM LAZIM"

    Aldığı tepkiler nedeniyle entelektüel yolculuğunda kendisi kör ettiğini dile getiren Yavuz, "Fatma dedim gözüne parmağını sok ve kör et. Fatma dedim tamamen kör olman lazım. Gözlerini kapatmazsan göremezsin" diye konuştu.

    İşte Fatma Yavuz'un skandallar geçmişi;

    14 yıl boyunca Diyanet'te Kur'an eğitmeni olarak çalıştıktan sonra İslamiyet'e aykırı söylemleri gerekçesiyle Diyanet'ten ihraç edilen Ermeni kökenli Türk vatandaşı Fatma Yavuz'un, İBB'de işe başlatıldığı ortaya çıktı. Yavuz'un Ekrem İmamoğlu ile Cuma namazı kıldığı ve 'türbanlı çalışan' olarak İmamoğlu'nun dini organizasyonlarına katıldığı biliniyor. İBB İnanç Masası çalışanı olan Fatma Yavuz, belediyeye yönetici asistanı kadrosundan alınmış.

        TÜRKİYE'YE SOYKIRIM SUÇLAMASI

        Türk milletini sözde Ermeni ve Dersim soykırımlarını yapmakla suçlayan İBB çalışanı Fatma Yavuz'un, Türk milleti için söyledikleri ise hayrete düşürdü. Sosyal medya paylaşımlarında bir yandan Türk olduğunu ve Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayan Ermeni kökenli Fatma Yavuz, bir yandan da Türk milletinin tarihiyle ilgili kin dolu ifadeler kullanıyor.

        "ATATÜRK'TEN NEFRET EDİYORUM"

        Sosyal medya paylaşımlarında Atatürk'ün Dersim'de Kürtleri katlettiğini iddia eden Fatma Yavuz, Atatürk'ü sevmediğini ve hatta nefret ettiğini de sosyal medya paylaşımlarında sıkça dile getirmiş. Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden CHP'nin yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Atatürk düşmanlarının İmamoğlu tarafından işe alındığı sıkça dile getirilmişti.

        MİLLİYETÇİLERE HIRSIZLIK SUÇLAMASI İBB

        İnanç Masası çalışanı Fatma Yavuz, ülkücülerden ve milliyetçilerden de nefret ettiğini sıkça dile getirmiş. Ermeni kökenli Yavuz'un Türklükle olan mücadelesi, milliyetçileri hırsızlıkla suçlamaya kadar gitmiş. Milliyetçileri "Bu kafa Kürtlerin türküsünü çalıp "ölürüm Türkiyem"e çevirip, hiç utanmadan onunla Kürtlere milliyetçilik satacak kadar hastalıklıdır. Yahu bari benden çaldığını geri bana satma, nasıl bir ahlaksızlıktır bu?" sözleriyle hedef alan Yavuz, ülkücü camiayı da 'hırsız' olarak niteliyor.

        İMAMOĞLU İLE CUMA NAMAZI KILMIŞ

        İBB İnanç Masası çalışanı Fatma Yavuz'u İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dini PR çalışmalarında yanından hiç ayırmıyor. "İBB'de türbanlı çalışanlarımız da var" algısını Fatma Yavuz ile oluşturan İmamoğlu, Cuma namazlarını mesai arkadaşı ile birlikte kılıyor. İmamoğlu'nun İstanbul için çılgın projelerinden olan İBB İnanç Masası, dinler arası diyalog ve hoşgörü fikrine 'hizmet' için 2019 seçimlerinden hemen sonra kurulmuştu. Diyanet'ten ihraç edildikten hemen sonra İBB'de İnanç Masası'nda işe başlatılan Fatma Yavuz, diyalog ve hoşgörü adına pek çok ziyaret gerçekleştirmiş

        İBB HOCASI NİKAH TÖRENİNDE ALKOL SERVİSİ YAPTIRDI

        CHP'li İBB'de İnanç Masası biriminde görevlendirilen, Türk milletini 'birden fazla kez soykırım yapmakla' suçlayan Fatma Yavuz, "Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur." diyerek nikah töreninde içki servisi yaptırmış, bunun da hayali olduğunu söylemişti. Yavuz, skandalda sınır tanımayarak "Melekler 'Sen çok yakın oturmuşsun sana da günah yazıyoruz' demiyor" şeklinde alaycı bir üslup kullanmıştı.

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        Haberler Güncel İslama aykırı görüşleri nedeniyle Diyanet’ten kovulmuştu! CHP’nin ‘hocası’ Fatma Yavuz'dan skandal sözler: LGBT haklarını Allah rızası için savunuyorum
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