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    • 27.03.2023 15:05
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    • 27.03.2023 15:05
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    Kayıp yaşlı kadın çöp evden çıktı: Yardım talep etmedi!

    Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki kadın, tamamı çöp ve sinekle kaplı haldeki evde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden ekiplere kapıyı açan yaşlı kadın, evde yalnız yaşadığını belirterek kimseden yardım talep etmediğini söyledi.Ekiplerce evden çıkarılan N.G, sağlık kontrolünden geçirilmesi için 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Çöp evin temizlenmesi için ilgili kurumlara bilgi verildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kayıp yaşlı kadın çöp evden çıktı!

    Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi Gap Sokak üzerindeki tek katlı evde yalnız yaşayan 70 yaşındaki N.G'den bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

    YARDIM TALEP ETMEDİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaklaşık yarım saat N.G'ye ulaşmaya çalıştı. Kapıyı açan yaşlı kadın, evde yalnız yaşadığını belirterek kimseden yardım talep etmediğini söyledi.

    TONLARCA ÇÖP TOPLADI

    Evin kapısına kadar çöp olduğunu gören polis ekipleri, yaptığı kontrolde N.G'in evinde tonlarca çöp topladığını belirledi.

    TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Ekiplerce evden çıkarılan N.G, sağlık kontrolünden geçirilmesi için 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çöp evin temizlenmesi için ilgili kurumlara bilgi verildi.

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