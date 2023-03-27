Kayıp yaşlı kadın çöp evden çıktı: Yardım talep etmedi!

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Ekiplerce evden çıkarılan N.G, sağlık kontrolünden geçirilmesi için 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çöp evin temizlenmesi için ilgili kurumlara bilgi verildi.