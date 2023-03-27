Kayıp yaşlı kadın çöp evden çıktı: Yardım talep etmedi!

YARDIM TALEP ETMEDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaklaşık yarım saat N.G'ye ulaşmaya çalıştı. Kapıyı açan yaşlı kadın, evde yalnız yaşadığını belirterek kimseden yardım talep etmediğini söyledi.
TONLARCA ÇÖP TOPLADI
Evin kapısına kadar çöp olduğunu gören polis ekipleri, yaptığı kontrolde N.G'in evinde tonlarca çöp topladığını belirledi.
TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Ekiplerce evden çıkarılan N.G, sağlık kontrolünden geçirilmesi için 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çöp evin temizlenmesi için ilgili kurumlara bilgi verildi.