Diyanet’ten kovulan CHP’nin ‘hocası’ Fatma Yavuz yine saçmaladı: “Tek bir LGBT’liye zarar gelirse başörtümü çıkarır yakarım!”

Örneğin Yavuz'un LGBT savunuculuğu yaparak "başörtümü çıkarır yakarım" ifadelerini sosyal medyadan paylaşan Büşra Dede, sosyal medya hesabından, "Başı örtülü ama İslam'a düşman. Allah'ın ayetlerine düşman. Umarım başörtüsü bir an evvel senden kurtulur!" yorumunda bulundu.

Yavuz ise bu tarz tepkilere cevaben sosyal medya hesabından, "İslam'a, ayetlere düşman falan değilim. Ben inançlı bir Müslümanım. Din istismarını din, liderinizi kutsal sandığınız için çarpık görüyorsunuz. İmam Hatip orta birden beri başörtülüyüm ben, sizden dinleyecek vaazım yok, hadi yallah!" ifadelerini kullandı.

Yavuz, daha önce de LGBT'lilerin yaptığı 'onur yürüyüşü'ne katılmıştı.