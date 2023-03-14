Kemal Kılıçdaroğlu yine kaçamak yanıt verdi! "FETÖ, PKK gibi terör örgütlerine karşı bir yol haritanız var mı?"

ÖTEKİLEŞTİRMEK OLMAZ

Ülkeyi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayının her siyasi partiyi ziyaret edip, yapacaklarını anlatması son derece normal. Ziyaret olasıdır. Ben Meclis'te grup başkanvekilliği yapıyorum. HDP, diğer gruplar gibi milletin oyladığı, 6 milyon oy almış, gidin orada siyaset yapın diye oy verilmiş bir partidir. Yok saymak , ötekileştirmek olmaz. Ben seçim güvenliğine ilişkin HDP'yi daha önce ziyaret etmiştim. HDP'nin genel merkezine de ziyaret yapılır."

"HDP'NİN DEĞERLİ EŞ GENEL BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞECEĞİM."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kendisine yöneltilen "HDP ile görüşme olacak mı?" sorusuna "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar." dedi.



FETÖ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'YOLUN AÇIK OLSUN' MESAJI

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası hız kazanan CHP - HDP flörtünün etkileri sürerken FETÖ'den de peşi sıra CHP liderine destek geldi.



Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ilk bölümünü paylaşarak, "Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz. Halil İbrahim Sofrasına." ifadelerini kullandı.





FETÖ firarisi Burak Çopur, "Masaya baskıyı biz kurduk, masanın liderleri masayı birleştirdi ve masanın bacaklarını daha fazla sağlamlaştırdı. İYİ Parti ve HDP'nin arasında normalleşmeyi de bizler gerçekleştireceğiz. Bunu da başaracağız, hep birlikte!" dedi.





"UMUDUMUZ KILIÇDAROĞLU"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, firari FETÖ'cülerin olduğu gibi örgüte ait kapatılan Zaman Gazetesi yazarı Şahin Alpay'ın da umutlarını yeşertti.



CHP'ye yakın T24'te 'konuk yazar' olarak köşe yazısı kaleme alan Alpay, "Umudumuz Kılıçdaroğlu" diyerek CHP Genel Başkanı'nın adaylığını destekleyen isimler arasında yer aldı.