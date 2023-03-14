Kemal Kılıçdaroğlu yine kaçamak yanıt verdi! "FETÖ, PKK gibi terör örgütlerine karşı bir yol haritanız var mı?"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta 'Kumar masası' diyerek dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" görüşünün ardından yürütülen pazarlıklar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası FETÖ ve terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP adeta sevinç çığlıkları atarken eş zamanlı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütlerine karşı net bir mücadele planı olmadığı da ortaya çıktı.
CHP'nin yayın organlarından Sözcü'ye konuşan Kılıçdaroğlu'na, FETÖ ve PKK terör örgütleriyle mücadele soruldu.
"FETÖ'ye PKK'ye karşı bir yol haritanız var mı?" şeklinde net bir soru yöneltilen Kemal Kılıçdaroğlu net bir cevap veremedi.
Açık olarak "Planımız yol haritamız var" diyemeyen Kılıçdaroğlu, "Tüm terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele edeceğiz." ifadelerinin ardından meseleyi suç örgütlerine getirerek, "Aynı zamanda yeraltı suç örgütleriyle de kararlılıkla mücadele edeceğiz. Bu ülkenin her bir karış toprağı, kentleri, sokakları, okulları, meydanları terörden, yeraltı suç örgütlerinin hakimiyetinden kısa sürede temizlenecek; göreceksiniz." ifadeleriyle soruyu geçiştirdi.
KILIÇDAROĞLU'NUN BU SÖZLERİ FETÖ'NÜN HDP'NİN SEVİNÇ ÇIĞLIKLARINI VE MUTABAK METNİNİ HATIRLATTI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kaçamak yanıtı FETÖ ve PKK'ya neredeyse kalkan olan Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni ve firari FETÖ'cülerin sevinç çığlıklarını hatırlattı.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sonrası ilk destek terör örgütünün siyasi ayağı HDP'den gelmişti.
Eş Genel Başkan Mithat Sancar'ın Kılıçdaroğlu'na yaptığı "HDP Genel Merkezi'ne gel" davetine tutuklu Selahattin Demirtaş da Twitter'dan eşlik etti.
Kılıçdaroğlu'nu tebrik eden diğer Eş Genel Başkan Pervin Buldan, aday çıkarma kararını yeniden değerlendireceklerini duyurdu.
CHP, HDPKK İLE BİR ARAYA GELMEK İÇİN CAN ATIYOR!
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "HDP milletin oyladığı, 6 milyon oy almış, gidin orada siyaset yapın diye oy verilmiş bir partidir. Yok saymak, ötekileştirmek olmaz" ifadelerini kullandı.
Çağrıyı değerlendiren CHP Grup Başkanvelili Özgür Özel, şöyle konuştu:
"Mithat Sancar'ın tebriğine teşekkür ediyoruz bu çok kıymetli. Bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaret edebilir. Tüm siyasi partileri ziyaret etmek, onlarla görüşmek, Türkiye'yi nasıl yöneteceğini anlatmakla yükümlüdür. Çünkü seçmenleri ayırması ve siyasi partileri ayırması söz konusu olmaz. Biz geçmişte de bunun çok örneklerini verdik.