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    • 14.03.2023 12:25
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    • 14.03.2023 12:47
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    Kemal Kılıçdaroğlu yine kaçamak yanıt verdi! "FETÖ, PKK gibi terör örgütlerine karşı bir yol haritanız var mı?"

    6'lı koalisyonun ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu belirlenmesinin ardından HDP ve FETÖ neredeyse sevinç çığlıkları attı.Öte yandan koalisyonun mutabakat metninde FETÖ ve PKK'ya büyük tavizler veren maddelerin gündeme gelmesinin ardından bir bomba da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu patlattı. Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen "FETÖ, PKK gibi terör örgütlerine karşı bir yol haritanız var mı?" sorusuna kaçamak bir yanıt veren Kılıçdaroğlu terör örgütleri ile nasıl mücadele edeceğini anlatmadan lafı suç örgütlerine getirerek soruyu geçiştirdi.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’ndan kaçamak yanıt

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta 'Kumar masası' diyerek dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" görüşünün ardından yürütülen pazarlıklar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti.

    Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası FETÖ ve terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP adeta sevinç çığlıkları atarken eş zamanlı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütlerine karşı net bir mücadele planı olmadığı da ortaya çıktı.

    CHP'nin yayın organlarından Sözcü'ye konuşan Kılıçdaroğlu'na, FETÖ ve PKK terör örgütleriyle mücadele soruldu.

    "FETÖ'ye PKK'ye karşı bir yol haritanız var mı?" şeklinde net bir soru yöneltilen Kemal Kılıçdaroğlu net bir cevap veremedi.

    Açık olarak "Planımız yol haritamız var" diyemeyen Kılıçdaroğlu, "Tüm terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele edeceğiz." ifadelerinin ardından meseleyi suç örgütlerine getirerek, "Aynı zamanda yeraltı suç örgütleriyle de kararlılıkla mücadele edeceğiz. Bu ülkenin her bir karış toprağı, kentleri, sokakları, okulları, meydanları terörden, yeraltı suç örgütlerinin hakimiyetinden kısa sürede temizlenecek; göreceksiniz." ifadeleriyle soruyu geçiştirdi.

    KILIÇDAROĞLU'NUN BU SÖZLERİ FETÖ'NÜN HDP'NİN SEVİNÇ ÇIĞLIKLARINI VE MUTABAK METNİNİ HATIRLATTI
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kaçamak yanıtı FETÖ ve PKK'ya neredeyse kalkan olan Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni ve firari FETÖ'cülerin sevinç çığlıklarını hatırlattı.

    Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sonrası ilk destek terör örgütünün siyasi ayağı HDP'den gelmişti.

    Eş Genel Başkan Mithat Sancar'ın Kılıçdaroğlu'na yaptığı "HDP Genel Merkezi'ne gel" davetine tutuklu Selahattin Demirtaş da Twitter'dan eşlik etti.

    Kılıçdaroğlu'nu tebrik eden diğer Eş Genel Başkan Pervin Buldan, aday çıkarma kararını yeniden değerlendireceklerini duyurdu.

    CHP, HDPKK İLE BİR ARAYA GELMEK İÇİN CAN ATIYOR!
    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "HDP milletin oyladığı, 6 milyon oy almış, gidin orada siyaset yapın diye oy verilmiş bir partidir. Yok saymak, ötekileştirmek olmaz" ifadelerini kullandı.

    Çağrıyı değerlendiren CHP Grup Başkanvelili Özgür Özel, şöyle konuştu:

    "Mithat Sancar'ın tebriğine teşekkür ediyoruz bu çok kıymetli. Bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaret edebilir. Tüm siyasi partileri ziyaret etmek, onlarla görüşmek, Türkiye'yi nasıl yöneteceğini anlatmakla yükümlüdür. Çünkü seçmenleri ayırması ve siyasi partileri ayırması söz konusu olmaz. Biz geçmişte de bunun çok örneklerini verdik.

        ÖTEKİLEŞTİRMEK OLMAZ
        Ülkeyi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayının her siyasi partiyi ziyaret edip, yapacaklarını anlatması son derece normal. Ziyaret olasıdır. Ben Meclis'te grup başkanvekilliği yapıyorum. HDP, diğer gruplar gibi milletin oyladığı, 6 milyon oy almış, gidin orada siyaset yapın diye oy verilmiş bir partidir. Yok saymak , ötekileştirmek olmaz. Ben seçim güvenliğine ilişkin HDP'yi daha önce ziyaret etmiştim. HDP'nin genel merkezine de ziyaret yapılır."

        "HDP'NİN DEĞERLİ EŞ GENEL BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞECEĞİM."
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kendisine yöneltilen "HDP ile görüşme olacak mı?" sorusuna "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar." dedi.


        FETÖ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'YOLUN AÇIK OLSUN' MESAJI
        Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası hız kazanan CHP - HDP flörtünün etkileri sürerken FETÖ'den de peşi sıra CHP liderine destek geldi.

        Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ilk bölümünü paylaşarak, "Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz. Halil İbrahim Sofrasına." ifadelerini kullandı.


        FETÖ firarisi Burak Çopur, "Masaya baskıyı biz kurduk, masanın liderleri masayı birleştirdi ve masanın bacaklarını daha fazla sağlamlaştırdı. İYİ Parti ve HDP'nin arasında normalleşmeyi de bizler gerçekleştireceğiz. Bunu da başaracağız, hep birlikte!" dedi.



        "UMUDUMUZ KILIÇDAROĞLU"
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, firari FETÖ'cülerin olduğu gibi örgüte ait kapatılan Zaman Gazetesi yazarı Şahin Alpay'ın da umutlarını yeşertti.

        CHP'ye yakın T24'te 'konuk yazar' olarak köşe yazısı kaleme alan Alpay, "Umudumuz Kılıçdaroğlu" diyerek CHP Genel Başkanı'nın adaylığını destekleyen isimler arasında yer aldı.




        FİRARİ HAŞHAŞİLERDEN "ŞİMDİ AYAĞA KALKMA VAKTİDİR" PAYLAŞIMLARI
        Cevheri Güven, Said Sefa, Emre Uslu, Savaş Genç gibi Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekler paylaşımlarda bulunmuştu.

        Cevheri Güven, Kılıçdaroğlu'nu "Altılı Masa'nın değil halkın adayı oldu. Bugün altı lideri bir araya getiren, krizi fırsata dönüştüren, kamuoyunun tepkisi, talebiydi. Süreci halk yönetti. Kılıçdaroğlu Altılı Masa'nın adayı olacaktı, halkın adayı oldu" ifadelerini kullanmıştı.



        Firari Emre Uslu, "Sonuçta Savaş Genç hocamızın 2 yıldır söylediği yere geldiler, aklın yolunu buldular" demiş, Fuat Avni isimli hesabın kurucusu olan firari Said Sefa da Twitter hesabından, "En zor zamanlarda dedim, hep dedim. Ümitsizliğe yer yok, şimdi ayağa kalkma vaktidir. Saray ve müttefikleri kaybetti. Önümüzdeki günlerde neler olabilir? Kazanan Türkiye oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve yardımcılarının sembolik önemi. Ülke için artık çok daha ümitvarım" paylaşımını yapmıştı.

        Bir başka FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan ise "Dağılan masayı MİLLET toplamış oldu" dedi.


        Yaşanan bu gelişmelerle birlikte 30 Ocak 2023'te açıklanan Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde yer alan 'terör' konu başlıklı bazı maddeler 6'lı koalisyonun terörle nasıl mücadele etmeyeceğini bir kez daha ortaya koydu.



        234. sayfada yer alan ikinci ve üçüncü madde dikkat çekiyor.

        Sayfa 234 / Madde 2 | Terörle mücadelede, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası örgütler bünyesinde kabul edilen belgeleri ve alınan kararları dikkate alan bir yaklaşım sergileyeceğiz.

        Sayfa 234 / Madde 3 | BMGK kararlarının etkin bir şekilde uygulanması için FATF tavsiyeleri ile uyum içerisinde hukuki çerçevenin düzenli takibini yapacağız.



            Bu maddeler uyarınca, 6'lı koalisyon terörle mücadelede BM, Avrupa Konseyi ve AGİT tarafından kabul edilen terör unsurlarını dikkate alacağını vadediyor.

            Ancak BM, Avrupa Konseyi ve AGİT'in terör örgütü olarak saymadığı, Türkiye'nin varlığına ve birliğine kasteden terör örgütleri de mevcut. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu PYD/YPG ve FETÖ bunlardan bazıları.

            İHANETTE 'MUTABIK' KALDILAR: PYD/YPG VE FETÖ'YE KALKAN OLDULAR
            İhanette 'mutabık' kalan 6'lı koalisyonun "BM, Avrupa Konseyi ve AGİT" maskesine sığınarak PYD/YPG ve FETÖ'ye kalkan olması büyük tepki uyandırdı.

            Koalisyonun Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde yer alan bu ihtilaflı maddeler Suriye, Libya ve Irak'tan çekilmeyi de öngörüyüyor. Türkiye'nin gönül coğrafyasında barışı ve huzuru tesis etmek, milli ve manevi çıkarlarını korumak için attığı adımlar sekteye uğratılmak isteniyor.



            HDPKK'YA SELAM: "KAYYUMA SON VERECEĞİZ"
            Öte yandan metinde detay verilmeden HDP'nin terör örgütü PKK ile bağı tespit edilen isimleri tarafından yönetilen belediyelere atanan kayyumlara dikkat çekildi, "Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz." denildi.

            ÖZERKLİK GÖNDERMESİ
            Söz konusu başlık altında HDPKK'nın talebi olan özerk yönetime de gönderme yapıldı. "Yerel yönetimleri idari ve mali açıdan yeniden yapılandıracağız" ifadelerinin yer aldığı metinde "Bazı bakanlıkların taşra kuruluşlarını görev alanlarına göre yerel yönetime devredeceğiz." denildi.

            "KHK'LILARI AFFEDECEĞİZ"
            FETÖ'nün 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişimi sonrası devletten KHK ile ihraç edilen FETÖ'cülere de kucak açan masa, "OHAL KHK'larından kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz." vaadinde bulundu.



            OHAL KARARNAMELERİNE SON VERECEĞİZ
            Olağanüstü hal kararnamelerine son verileceğinin belirtildiği metinde,"OHAL süresini altı aydan iki aya düşüreceğiz" ifadeleri yer aldı.



            İhanete giden bu sürece nasıl zemin hazırlandığını gelin hep birlikte hatırlayalım;


            6'lı koalisyonun ortak cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'ye defalarca kez sahip çıkarken PKK'nın Suriye kolu YPG için için ise "Terör örgütü olarak görmeyiz" demişti.

            "YPG'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMEYİZ"
            Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programdaysa, "Teröre başvurmadığı sürece biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Kendi bulunduğu yerde kendisini, halkını savunan bir örgüt olarak görürüz" demişti.

            "ONLAR BİZE Mİ SALDIRACAKLAR,"
            CHP lideri "Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan varlığını ve oradaki silahlı güçleri YPG'yi nasıl desteklediğini biliyoruz. Güney sınırlarımızda yaşananları nasıl yorumluyorsunuz?" şeklindeki soruya, "Onlar bize mi saldıracaklar, hayır efendim" şeklinde cevap vermişti.

            KHK'LILARA İADE-İ İTİBAR YARIŞI
            CHP Genel Başkanı KHK mevzunu sürekli kaşıyor. CHP'li Gülizar Biçer Karaca ve Yüksel Taşkın, sık sık KHK'lılar ile bir araya gelip onlara göreve iade sözü veriyordu.



            FETÖ'DEN GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILANLARA ALENİ DESTEK
            Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ağustos 2021 tarihinde "O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim" ifadelerini kullanarak KHK'lılara selam çakmıştı.



            Bu açıklamasının akabinden takvim yaprakları 2 Eylül 2021 tarihini gösterdiğinde tekrar KHK'lıları gündemine alan CHP Genel Başkanı, "Ben söz verdim, hepsini görevlerine iade edeceğim" şeklinde konuştu.

            KHK'lılara her fırsatta destek sözü veren Kılıçdaroğlu, 18 Nisan 2022'de de "KHK ile insanlar görevlerinden atılmayacak. Onların haklarının tamamını teslim edeceğiz" paylaşımında bulundu.



                İYİ PARTİ'DEN 'GARİBAN' MASKESİYLE MASUMLAŞTIRMA ÇABASI
                İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de KHK ile görevinden uzaklaştırılanları masumlaştırma çabasına girişerek "Ne kadar gariban varsa içeride" şeklinde konuşmuştu.



                YPG, FETÖ, ÖZERKLİK PLANI...
                "YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz"                 deyip KHK'lılar üzerinden FETÖ'cülere iade-i itibar sözleri veren Kılıçdaroğlu'nun bir de özerklik planı mevcut...

                KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI NUŞİREVAN ELÇİ'DEN 'ÖZERKLİK' İTİRAFI
                CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğini kuvvetlendirmek için eski Şırnak Barosu Başkanı terör destekçisi Nuşirevan Elçi'yi partiye katmıştı.

                Daha önce terör örgütü PKK'ya ve elebaşı Abdullah Öcalan'a destek paylaşımları ortaya çıkan Nuşirevan Elçi, CHP'nin projeleri arasında özerkliğin de olduğunu itiraf etmişti.

                Elçi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını da söylemişti.



                CHP'DEN HDP'YE BAKANLIK VAADİ
                CHP - HDP yakınlaşması sadece yerel seçimlerde yapılan kirli ittifakla değil, CHP'nin vites yükseltip HDP'ye Bakanlık vadetmesiyle gözler önüne serilmişti.

                CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye Bakanlık verebiliriz" sözleri siyaset gündeminin bir numaralı konusu olmuş, çokça tartışılmıştı. Yerel seçimlerde HDP ile iş birliği yapan İYİ Parti, "HDP ile iş yaparım ama aynı masaya oturmam" tiyatrosunu sahnelemişti.

                    CHP'Lİ NEVAF BİLEK'TEN BÖLÜCÜ SÖZLER: TÜRKİYE KÜRDİSTAN'I
                    CHP Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, "Türkiye Kürdistan'ı" ifadesini kullanarak tartışmalarda ateşi yükseltmiş, aleni bir şekilde bölücülük yapmıştı.

                    "HDP'YE BİR DEĞİL BİRDEN FAZLA BAKANLIK VERİLEBİLİR"
                    CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, HDP'nin bir değil birden fazla Bakanlık alabileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı;

                    "Gürsel Tekin'nin yaptığı açıklama kendi görüşü, bu partimizin öngörüsü veya düşüncesi değildir ama HDP bakanlık alabilir. HDP bir ittifak içerisinde olursa veya kendisi tek başına yeterli bir oy alır ve hükümeti kurma yetkisini alırsa tabii ki 1 değil, 1'den fazla da bakanlığı olabilir"

                    CHP'Lİ KARAYALÇIN: HDP İLE BİRLİKTE OLMAMIZ GEREKİYOR
                    HDP'ye bir destek de bir dönem Devlet Bakanlığı yapan CHP'li Murat Karayalçın'dan gelmiş, Karayalçın, "HDP ile birlikte olmamız gerekiyordu" demişti.

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                    Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu yine kaçamak yanıt verdi! "FETÖ, PKK gibi terör örgütlerine karşı bir yol haritanız var mı?"
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