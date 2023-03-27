Müteahhitten skandal savunma: "İlk depremde binanın yalnızca bir kısmı yıkıldı"

Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar alan, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılan, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Mete Apartmanı'nın 17 Şubat'ta tutuklanan müteahhidi Muzaffer Mete'nin savcılık ifadesine ulaşıldı.
Binanın 1997 yılında yapımına başlandığını belirten Mete, "Mete Apartmanı 2000 yılında tamamlandı. Binanın elektrik teknik uygulama sorumluluğunu ben yaptım. İnşaat mühendisi olarak ise Atilla Tuğran görev aldı." ifadesini kullandı.
Mete Apartmanı'nın yapıldığı tarihteki yönetmeliğe uygun inşa edildiğini savunan Mete, şunları kaydetti: "Binanın müteahhitliğini ben yaptım. Gündüz vakti yaşanan ikinci depremden önce kimse bu kadar şiddetli deprem olacağını tahmin etmediğinden bazı sakinler eşyalarını almak amacıyla evlerine girmişler. Maalesef yaşanan ikinci deprem nedeniyle binanın yıkılması sonucu göçük altında kalarak vefat etmişlerdir. Bina her katta üç daire olacak şekilde inşa edilmiştir. İlk depremde binanın yalnızca bir kısmı yıkıldı. Diğer iki kısmı sağlam şekilde ayakta duruyordu. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.
BİNANIN İNŞAAT MÜHENDİSİ DE TUTUKLANMIŞTI
Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi Atilla Tuğran 16 Şubat'ta, müteahhidi Muzaffer Mete ise 17 Şubat'ta tutuklanmıştı.
Yıkımların ardından başlatılan çalışmalarda, kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmişti. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar sonucu, arasında Mete Apartmanı'nın da olduğu 11 binadan alınan örnekler deprem dayanıklılık testini geçememişti.
DEPREMDE YIKILAN BİNANIN İNŞAAT MÜHENDİSİ KUSURUNUN OLMADIĞINI SAVUNDU
Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi tutuklu Atilla Tuğran'ın savcılık ifadesine ulaşıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen, dünyada eşine rastlanılmamış bir deprem meydana geldiğini belirten Tuğran, "Mete Apartmanı ilk depremde yıkılmamış, hasar görmüştür. Bina sakinleri ilk depremden sonra dışarı çıkıp binayı kontrol ettiklerinde binanın hasar gördüğünü anlamışlar. Apartmanın WhatsApp grubu üzerinden de hasarlı fotoğraf ve video paylaşılmıştır. Maalesef buna rağmen daha sonra binaya giren şahıslar ikinci depremde göçük altında vefat etmiştir." ifadesini kullandı.
Mete Apartmanı'nın yapıldığı tarihteki yönetmeliğe uygun olarak inşa edildiğini savunan Tuğran, şunları kaydetti: "Binanın yapımı 1997 yılıdır. Müteahhit binanın iskanını almamış. Ancak o dönemki mevzuata uygun olarak yapımı tamamlanmıştır. Bina ilk depremde hasar gördüğü kolonun bulunduğu kısımdan ikinci deprem nedeniyle yıkılmıştır. Diğer kısımları sağlam, ayakta kalmıştır. Binanın yıkılmasında kusurum yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.
DEPREM DAYANIKLILIK TESTİNİ GEÇEMEMİŞTİ
Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi Atilla Tuğran 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.
Yıkımların ardından başlatılan çalışmalarda, kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmişti. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar sonucu, arasında Mete Apartmanı'nın da olduğu 11 binadan alınan örnekler deprem dayanıklılık testini geçememişti.
Öte yandan, Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosu, kentte yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.