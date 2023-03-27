Müteahhitten skandal savunma: "İlk depremde binanın yalnızca bir kısmı yıkıldı"

BİNANIN İNŞAAT MÜHENDİSİ DE TUTUKLANMIŞTI

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi Atilla Tuğran 16 Şubat'ta, müteahhidi Muzaffer Mete ise 17 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Yıkımların ardından başlatılan çalışmalarda, kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmişti. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar sonucu, arasında Mete Apartmanı'nın da olduğu 11 binadan alınan örnekler deprem dayanıklılık testini geçememişti.

DEPREMDE YIKILAN BİNANIN İNŞAAT MÜHENDİSİ KUSURUNUN OLMADIĞINI SAVUNDU

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi tutuklu Atilla Tuğran'ın savcılık ifadesine ulaşıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen, dünyada eşine rastlanılmamış bir deprem meydana geldiğini belirten Tuğran, "Mete Apartmanı ilk depremde yıkılmamış, hasar görmüştür. Bina sakinleri ilk depremden sonra dışarı çıkıp binayı kontrol ettiklerinde binanın hasar gördüğünü anlamışlar. Apartmanın WhatsApp grubu üzerinden de hasarlı fotoğraf ve video paylaşılmıştır. Maalesef buna rağmen daha sonra binaya giren şahıslar ikinci depremde göçük altında vefat etmiştir." ifadesini kullandı.

Mete Apartmanı'nın yapıldığı tarihteki yönetmeliğe uygun olarak inşa edildiğini savunan Tuğran, şunları kaydetti: "Binanın yapımı 1997 yılıdır. Müteahhit binanın iskanını almamış. Ancak o dönemki mevzuata uygun olarak yapımı tamamlanmıştır. Bina ilk depremde hasar gördüğü kolonun bulunduğu kısımdan ikinci deprem nedeniyle yıkılmıştır. Diğer kısımları sağlam, ayakta kalmıştır. Binanın yıkılmasında kusurum yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

DEPREM DAYANIKLILIK TESTİNİ GEÇEMEMİŞTİ

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi Atilla Tuğran 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Yıkımların ardından başlatılan çalışmalarda, kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmişti. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar sonucu, arasında Mete Apartmanı'nın da olduğu 11 binadan alınan örnekler deprem dayanıklılık testini geçememişti.

Öte yandan, Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosu, kentte yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.