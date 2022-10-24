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    • 24.10.2022 18:42
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    • 24.10.2022 18:59
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    CHP'li İBB'nin vitrin mankeni Fatma Yavuz'dan HDPKK kürsüsünde ucuz şov! LGBT sapkınlığını savundu: "Ben bu başörtüsünü yakarım"

    CHP'li İBB'nin sicili kirli vitrin mankeni Fatma Yavuz'un skandalları hız kesmeden sürüyor. LGBT sapkınlığının bayrak taşıyan savunucusu olarak karşımıza çıkan, 'helalleşme' tiyatrosunun göz önündeki figüranı, bu kez de HDPKK kürsüsünden ucuz, sapkın bir provokasyona soyundu. Yavuz, ''LGBT'li tek bir kardeşimin saçının teline zarar gelecekse ben bu başörtüsünü yakarım!” ifadelerini kullandı, ahlaksız ithamlarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Takvim.com.tr, Fatma Yavuz'un skandallarla dolu geçmişini sizler için derledi.

    Fatma Yavuz’dan HDPKK kürsüsünde ucuz şov

    İslamiyet'e aykırı söylemleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen, sözde 'soykırım' yalanına sığınarak asılsız Ermeni iddialarına savunan, Türk milleti ve Atatürk'e hakaret eden Fatma Yavuz, skandallara doymuyor.

    CHP'li Fatma Yavuz'dan skandal açıklamalar!

    Kendi nikahında alkol servis ettiren, 'helalleşme' tiyatrosunun göz önündeki figüranı Yavuz, toplumun ve ailenin temeline dinamit döşeyen LGBT sapkınlığının da bayrak taşıyan savunucusu olarak karşımıza çıkıyor.



    Geride bıraktığımız günlerde katıldığı bir Youtube programında akla ziyan açıklamalarda bulunan Fatma Yavuz, "LGBT haklarını Allah rızası için savunuyorum" ifadelerini kullanarak dini sapkın emellerine alet etti.

    LGBT'lileri 'kardeşi' olarak gördüğünü ifade eden Yavuz, bu kez de terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kürsüsünden ucuz, sapkın bir provokasyona soyundu.



    HDPKK KÜRSÜSÜNDE UCUZ ŞOV!
    CHP'li İBB'nin vitrin mankeni Yavuz, ''LGBT'li tek bir kardeşimin saçının teline zarar gelecekse ben bu başörtüsünü yakarım!" ifadelerini kullandı, ahlaksız ithamlarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.


        SKANDALLARLA DOLU KİRLİ GEÇMİŞİ
        Takvim.com.tr, Fatma Yavuz'un skandallarla dolu geçmişini mercek altına aldı.

        İşte tüm detaylar;

        14 yıl boyunca Diyanet'te Kur'an eğitmeni olarak çalıştıktan sonra İslamiyet'e aykırı söylemleri gerekçesiyle Diyanet'ten ihraç edilen Ermeni kökenli Türk vatandaşı Fatma Yavuz'un, İBB'de işe başlatıldığı ortaya çıktı.

        Yavuz'un Ekrem İmamoğlu ile Cuma namazı kıldığı ve 'türbanlı çalışan' olarak İmamoğlu'nun dini organizasyonlarına katıldığı biliniyor.

        İBB İnanç Masası çalışanı olan Fatma Yavuz, belediyeye yönetici asistanı kadrosundan alınmış.

        TÜRKİYE'YE SOYKIRIM SUÇLAMASI
        Türk milletini sözde Ermeni ve Dersim soykırımlarını yapmakla suçlayan İBB çalışanı Fatma Yavuz'un, Türk milleti için söyledikleri ise hayrete düşürdü. Sosyal medya paylaşımlarında bir yandan Türk olduğunu ve Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayan Ermeni kökenli Fatma Yavuz, bir yandan da Türk milletinin tarihiyle ilgili kin dolu ifadeler kullanıyor.

        "ATATÜRK'TEN NEFRET EDİYORUM"
        Sosyal medya paylaşımlarında Atatürk'ün Dersim'de Kürtleri katlettiğini iddia eden Fatma Yavuz, Atatürk'ü sevmediğini ve hatta nefret ettiğini de sosyal medya paylaşımlarında sıkça dile getirmiş. Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden CHP'nin yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Atatürk düşmanlarının İmamoğlu tarafından işe alındığı sıkça dile getirilmişti.

        MİLLİYETÇİLERE HIRSIZLIK SUÇLAMASI İBB
        İnanç Masası çalışanı Fatma Yavuz, ülkücülerden ve milliyetçilerden de nefret ettiğini sıkça dile getirmiş. Ermeni kökenli Yavuz'un Türklükle olan mücadelesi, milliyetçileri hırsızlıkla suçlamaya kadar gitmiş. Milliyetçileri "Bu kafa Kürtlerin türküsünü çalıp "ölürüm Türkiyem"e çevirip, hiç utanmadan onunla Kürtlere milliyetçilik satacak kadar hastalıklıdır. Yahu bari benden çaldığını geri bana satma, nasıl bir ahlaksızlıktır bu?" sözleriyle hedef alan Yavuz, ülkücü camiayı da 'hırsız' olarak niteliyor.

            İMAMOĞLU İLE CUMA NAMAZI KILMIŞ
            İBB İnanç Masası çalışanı Fatma Yavuz'u İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dini PR çalışmalarında yanından hiç ayırmıyor. "İBB'de türbanlı çalışanlarımız da var" algısını Fatma Yavuz ile oluşturan İmamoğlu, Cuma namazlarını mesai arkadaşı ile birlikte kılıyor. İmamoğlu'nun İstanbul için çılgın projelerinden olan İBB İnanç Masası, dinler arası diyalog ve hoşgörü fikrine 'hizmet' için 2019 seçimlerinden hemen sonra kurulmuştu. Diyanet'ten ihraç edildikten hemen sonra İBB'de İnanç Masası'nda işe başlatılan Fatma Yavuz, diyalog ve hoşgörü adına pek çok ziyaret gerçekleştirmiş.



            İBB HOCASI NİKAH TÖRENİNDE ALKOL SERVİSİ YAPTIRDI
            CHP'li İBB'de İnanç Masası biriminde görevlendirilen, Türk milletini 'birden fazla kez soykırım yapmakla' suçlayan Fatma Yavuz, "Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur." diyerek nikah töreninde içki servisi yaptırmış, bunun da hayali olduğunu söylemişti. Yavuz, skandalda sınır tanımayarak "Melekler 'Sen çok yakın oturmuşsun sana da günah yazıyoruz' demiyor" şeklinde alaycı bir üslup kullanmıştı.
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            Haberler Güncel CHP'li İBB'nin vitrin mankeni Fatma Yavuz'dan HDPKK kürsüsünde ucuz şov! LGBT sapkınlığını savundu: "Ben bu başörtüsünü yakarım"
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