CHP'li İBB'nin vitrin mankeni Fatma Yavuz'dan HDPKK kürsüsünde ucuz şov! LGBT sapkınlığını savundu: "Ben bu başörtüsünü yakarım"

İslamiyet'e aykırı söylemleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen, sözde 'soykırım' yalanına sığınarak asılsız Ermeni iddialarına savunan, Türk milleti ve Atatürk'e hakaret eden Fatma Yavuz, skandallara doymuyor.
Kendi nikahında alkol servis ettiren, 'helalleşme' tiyatrosunun göz önündeki figüranı Yavuz, toplumun ve ailenin temeline dinamit döşeyen LGBT sapkınlığının da bayrak taşıyan savunucusu olarak karşımıza çıkıyor.
Geride bıraktığımız günlerde katıldığı bir Youtube programında akla ziyan açıklamalarda bulunan Fatma Yavuz, "LGBT haklarını Allah rızası için savunuyorum" ifadelerini kullanarak dini sapkın emellerine alet etti.
LGBT'lileri 'kardeşi' olarak gördüğünü ifade eden Yavuz, bu kez de terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kürsüsünden ucuz, sapkın bir provokasyona soyundu.
HDPKK KÜRSÜSÜNDE UCUZ ŞOV!
CHP'li İBB'nin vitrin mankeni Yavuz, ''LGBT'li tek bir kardeşimin saçının teline zarar gelecekse ben bu başörtüsünü yakarım!" ifadelerini kullandı, ahlaksız ithamlarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.