Hülle itirafı geldi! HDP'li Mithat Sancar'dan Yeşil Sol çıkışı... Deşifre ettik: Hiçbir farkları yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu büyük kavgalar ve pazarlıklar sonrası 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olurken HDPKK ile yaşanan flörtler sonrası dikkat çeken gelişmeler yaşandı.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından CHP-HDP ilişkisi daha da görünür yaşanmaya başladı.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ilk tebrikin ardından Kılıçdaroğlu'nu görüşmeye davet etti. Ardından Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan'dan benzer açıklamalar geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise HDP'nin masaya gelmesine karşı gibi görünse de yeşil ışık yaktı.
"CHP HDP İLE GÖRÜŞEBİLİR AMA MASAYA GETİREMEZ"
Akşener'in HDP'nin mesajlarının ardından, "CHP, HDP ile görüşebilir. Ama masaya asla getiremez." dedi.
KILIÇDAROĞLU HDP İLE MASAYA OTURDU
Yaşananlar sonrası CHP ve HDP yöneticileri birbirlerine sıcak mesajlar verirken Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi ziyaret etti.
HDP'nin bölücü taleplerinin gündemde olduğu sırada yapılan görüşmede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Pervin Buldan - Mithat Sancar masaya oturdu.
HDP terör elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük taleplerini dile getirirken, Terör elebaşları Duran Kalkan'dan Mustafa Karasu'ya kadar büyükbaşlar HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğinin sinyalini verirken CHP'li isimler de terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi temize çekmeye çalıştı.
İYİ PARTİNİN MASAYA GELEMEZ DEDİĞİ HDP ARTIK MASADA: ADAY ÇIKARMAYACAĞIZ
Bugün ise aartık malumun ilamı yaşandı. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Emek ve Özgürlük İttifakını oluşturan partilerin 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını söyledi.