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    • 22.03.2023 20:46
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    Hülle itirafı geldi! HDP'li Mithat Sancar'dan Yeşil Sol çıkışı... Deşifre ettik: Hiçbir farkları yok

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonun HDPKK'yla yaptıkları ittifak flörtleri hız kazanırken hülle itirafı Mithat Sancar'dan geldi. Mithat Sancar HDP'nin kapatma durumuna karşı kendi adıyla seçime girmeyeceğini Yeşil Sol çatısı altında gireceklerini duyurdu. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar CHP'nin kanalı Halk TV'de yaptığı açıklamada, "Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz. Bu kararımız net." dedi. Takvim.com.tr bu talimatın Kandil'den geldiğini ve HDP ile aynı kodları taşıyıp, PKK’yı terör örgütü olarak görmeyen Yeşil Sol'un kirli dosyasınzı açmıştı... İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Aynı HDP’nin yeşili!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu büyük kavgalar ve pazarlıklar sonrası 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olurken HDPKK ile yaşanan flörtler sonrası dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

    Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından CHP-HDP ilişkisi daha da görünür yaşanmaya başladı.

    HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ilk tebrikin ardından Kılıçdaroğlu'nu görüşmeye davet etti. Ardından Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan'dan benzer açıklamalar geldi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise HDP'nin masaya gelmesine karşı gibi görünse de yeşil ışık yaktı.

    "CHP HDP İLE GÖRÜŞEBİLİR AMA MASAYA GETİREMEZ"
    Akşener'in HDP'nin mesajlarının ardından, "CHP, HDP ile görüşebilir. Ama masaya asla getiremez." dedi.

    KILIÇDAROĞLU HDP İLE MASAYA OTURDU
    Yaşananlar sonrası CHP ve HDP yöneticileri birbirlerine sıcak mesajlar verirken Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi ziyaret etti.

    HDP'nin bölücü taleplerinin gündemde olduğu sırada yapılan görüşmede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Pervin Buldan - Mithat Sancar masaya oturdu.

    HDP terör elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük taleplerini dile getirirken, Terör elebaşları Duran Kalkan'dan Mustafa Karasu'ya kadar büyükbaşlar HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğinin sinyalini verirken CHP'li isimler de terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi temize çekmeye çalıştı.

    İYİ PARTİNİN MASAYA GELEMEZ DEDİĞİ HDP ARTIK MASADA: ADAY ÇIKARMAYACAĞIZ
    Bugün ise aartık malumun ilamı yaşandı. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Emek ve Özgürlük İttifakını oluşturan partilerin 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını söyledi.

        Seçime 2 aydan az bir süre kaldığını söyleyen Buldan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adam sistemine karşı tarihsel sorumluğumuzu yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı tüm kamuoyuna deklare ediyoruz." dedi.

        Bu açıklama ile HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek vereceği artık resmileşmiş olurken İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu"Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu" ifadeleriyle ses yükseltti.

        HDP KENDİ ADIYLA SEÇİME GİRMEYECEK
        Ancak flaş bir gelişme daha yaşandı. Hakkında kapatma davası devam eden HDP'nin kendi adıyla seçime girmeyeceği resmileşti.

        HDP Eş Başkanı Mithat Sancar CHP'nin kanalı Halk TV'de yaptığı açıklamada, "Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz. Bu kararımız net." dedi.

        Bu emirin Kandil'den geldiği bilinirken Sancar şu ifadeleri kullandı;

        "Binde 1 ihtimal bile olsa kapatma durumunun olduğu sürece biz girmeyiz. O riski almak istemedik. Bunu parti meselesi olarak düşünmeyin bu seçimler hayati önemdedir. Türkiye tarihin en kritik seçimlerine giriyor. Seçim sonrası da çok önemlidir. Bu iktidar değiştiğinde ülkenin gerçekten demoktratik dönüşümü özgür geleceği ve büyük barışı yakalayabilmesi için biz ittifaklarımızla en büyük güvence olduğumuza inanıyoruz.

        Dolayısıyla halkımızı ve toplumu bu konuda böyle büyük bir güçten yoksun bırakma hakkımız yok. Lüksümüz yok şansımız yok. O nedenle iktidarın insafına mahkemenin insiyatifine bu süreci bırakamayız.

        Kararımızı size söylüyoruz; Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz. Bu kararımız net. Resmi olarak ben size Eş Başkan olarak söylüyorum."

        TAKVİM.COM.TR DEŞİFRE ETMİŞTİ!
        Takvim.com.tr bu talimatın Kandil'den geldiğini ve HDP ile aynı kodları taşıyıp, PKK'yı terör örgütü olarak görmeyen Yeşil Sol'un kirli dosyasını açmıştı...

        Yeşil Sol'dan geçtiğimiz hafta 'HDP kendi adıyla seçime girmeyeceğinin' sinyallerini vermişti.



        "YEŞİL SOL ÜZERİNDEN SEÇİME GİRİLMESİ MUHTEMEL"
        Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, "Seçim sath-ı mailine girdiğimizde yargı süreci netleşir ve olumsuz bir karar çıkarsa, bileşenler olarak bu riski almanın mümkün olmadığını düşünüyoruz" dedi.

        Akın, "Büyük ölçekte eğilim olarak bileşeni olan bir parti olmamız sebebiyle Yeşil Sol Parti üzerinden seçime girme ihtimalimiz yüksek gibi görünüyor" diye konuştu.

        Akın, Yeşil Sol Parti olarak örgütlenme süreçlerini ve HDP ile ilişkilerini şöyle anlattı:

        "Bizim yaklaşık HDP'nin kuruluşuyla benzer bir kuruluş tarihimiz var. 10 yılı aşkın bir süre oldu. Biz uzun süredir HDP ile işbirliği içerisindeyiz. Ortak partimiz olarak seçime HDP'den girdiğimiz için, bazı örgütsel temsiliyetlerimiz ve ilişkilerimizi de özellikle geçen seçim döneminde oradan kurmuştuk. Dolayısıyla biraz kendi tarafımız aksamıştı"

        'SEÇİME KATILMA HAKKI KAZANILDI'
        Akın, Yeşil Sol Parti olarak örgütlenme süreçlerini ve HDP ile ilişkilerini şöyle anlattı:

        Bizim yaklaşık HDP'nin kuruluşuyla benzer bir kuruluş tarihimiz var. 10 yılı aşkın bir süre oldu. Biz uzun süredir HDP ile işbirliği içerisindeyiz. Ortak partimiz olarak seçime HDP'den girdiğimiz için, bazı örgütsel temsiliyetlerimiz ve ilişkilerimizi de özellikle geçen seçim döneminde oradan kurmuştuk. Dolayısıyla biraz kendi tarafımız aksamıştı.





            "HDP TÜM GÜCÜYLE YEŞİL SOL ÜZERİNDEN ÇALIŞMA YÜRÜTECEK"
            Bu noktada "HDP'li adaylar Yeşil Sol Parti listelerinde mi yer alacak?" sorusu akıllara geliyor.

            Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü konuya ilişkin "Nasıl gireceğimizin kararını da bu hafta içerisinde büyük ölçüde netleştireceğiz ama HDP'nin yerine Yeşil Sol Parti'nin girmesi söz konusu olduğunda, HDP bütün gücüyle Yeşil Sol Parti üzerinden önümüzdeki dönemin seçim çalışmasını yürütecek gibi görünüyor" dedi.



            DEMİRTAŞ LOGOYU PAYLAŞTI, DOĞRULADI
            Terör tutuklusu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'tan da HDP'nin Yeşil Sol üzerinden seçime gireceği söylemlerini doğrulayan bir paylaşım geldi.

            Yeşil Sol'un logosunu paylaşan Demirtaş, "Bu görselin renkli çıktısını alıp evde buzdolabı kapısına, oda kapılarına yapıştırın lütfen. Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak Haydi arkadaşlar, elden ele…" açıklamasını yaptı.

            TALİMAT PKK'DAN
            Yaşanan bu gelişmeler sonrası terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan'ın açıklamaları talimatın direkt Kandil'den geldiğini ifşa etti.

            Yaptığı bir konuşmada 6'lıya destek mesajları verirken HDP hakkında yürütülen terör soruşturması ile kafeslenmek istendiğini savunan terörist başı, "Anayasa Mahkemesi'nin HDP'ye dair aldığı her iki kararın da olumlu olmadığı görülecektir. Taktik ve tuzakları olan bir plan." iddiasında bulununarak kendilerinin böyle bir yolu seçtiklerini de açık etti.

            İşte PKK'lı terörist başı Murat Karayılan'ın hülle oyununu ifşa eden o açıklaması;

            "HDP'ye ilişkin alınan kararlar açısından da şunları belirtebilirim; izlediğimiz kadarıyla AKP-MHP'nin esas aldığı konsept ve gelişen süreç göz önünde bulundurulduğunda, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'ye dair aldığı her iki kararın da olumlu olmadığı görülecektir. Taktik ve tuzakları olan bir plan. İlginçtir; seçim yasalarına göre her parti aday listesini 10 Nisan'a kadar ilgili kurumlara teslim etmeli. Kapatma davasının günü ise 11 Nisan'dır. Yani tam bir kafese alma durumu söz konusu. 'Bana göre olmazsa kapatırım' demek istiyorlar. Eğer HDP kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkarırsa belki o zaman düşünürüz, biçiminde üstü kapalı mesaj anlamı olduğu gibi değişik hesaplar içerisinde oldukları anlaşılıyor. Ben bunun bir tuzak olduğunu düşünüyorum.

            Tahminimce HDP yetkilileri ile Emek ve Özgürlük İttifakı bunun farkında olacaktır. Kimseyi bu tür şeylerle kandıramazlar. Bu kesimler, çok tarihi bir misyonu omuzlarında taşıdıklarını bilmeli, çünkü mevcut tüm kesimler ve ittifaklar içerisinde en çok demokrasiyi isteyen ve Türkiye'de demokrasi mücadelesini veren çevredir. Bugün onların tutumu ve kararının Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir rolü olacaktır. Ben bu değerli insanların en doğru kararı vereceklerine inanıyorum. En azından halkımızın beklentisi ve umudu bu yönlüdür. Tabii ki seçim sürecinde bu türden çok dikkat çekici olayların olması muhtemeldir. Oyunlar olacaktır; kandırmaya çalışanlar olacaktır. Bu türden hayırsız oyunlara karşı herkes duyarlı olmalıdır. Herkes nerede, ne yapacağını bilmelidir. Kimse acele etmemeli; başta demokrasi güçleri olmak üzere herkes yerinde tutumlarla gerekli yaklaşımı geliştirmelidir. Yani Türkiye özgürlük ve demokrasi mücadelesi bu çerçevede önemli bir döneme girmiştir."



            İtiraflar da ortadayken gelin Yeşil Sol oluşumunu biraz daha yakından tanıyalım;

            Söz konusu oluşum HDPKK hakkında verilecek olası kapatma kararına karşı 16 Ekim 2022'de Olağanüstü Kongre'ye gitti ve logosunda HDP'nin logosuna benzer bir değişiklik yaptı.

            Partinin eşsözcüsü İbrahim Akın o dönem yaptığı açıklamada, "HDP'nin kapatılmaması için her türlü mücadeleyi veriyoruz ama kapatılırsa HDP'nin seçeneksiz olmadığını da göstermek istiyoruz" çıkışında bulunarak "Biz HDP'nin devamıyız" mesajı verdi.



                "HDP'NİN 3'ÜNCÜ YOLUMUZ VAR ÇIKIŞI"
                Yeşil Sol'un Olağanüstü Kongresi'ne katılan isimlerden olan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Yeşil Sol Parti'nin büyüdüğünü ve genişlediğini aktararak, "3'üncü yolumuz var" diyerek planlarını da açıklamıştı.



                AKIL HOCALARI ÖCALAN, PKK'YI ÖRGÜT OLARAK GÖRMÜYORLAR
                PKK'nin siyasi ayağı HDP ile Yeşil Sol arasındaki benzerlik yalnızca değiştirilen parti logosu ile görev alan isimler değil. HDP gibi PKK elebaşının talimatıyla hayata geçirilen HDK bünyesinde kurulun Yeşil Sol da terör örgütü elebaşı Öcalan için kampanyalara katılıyor.

                Partinin il kongrelerinde HDP'li milletvekilleri katılıyor. Tıpkı HDP'liler gibi Yeşil Solllular da PKK'ya terör örgütü olarak görmüyor. PKK'nın siyasi ayağı HDP ile benzer şekilde özerklik, anadilde eğitim gibi bölücü taleplere programında yer veriyor.



                Tüm bu yaşananların gölgesinde gözler CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da gölge ortak olarak iştirak ettiği Millet İttifakı'na çevrildi.

                6'LI KOALİSYON HDP'Yİ 'YEŞİL SOL' MASKESİYLE OYUNA DAHİL EDİLECEK
                Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası HDP ile hız kazanan ittifak flörtlerinin Yeşil Sol ile devam edeceği kulislerde konuşulanlar arasında. Böylelikle HDP'ye gelecek olası tepkiler sönümlenip işbirliği meşrulaştırılmak isteniyor. Kısacası HDP, Yeşil Sol maskesiyle oyuna resmi bir şekilde dahil edilecek.

                Kürt oylarını kaybetmek istemeyen 6'lı koalisyonun HDP'nin yeni versiyonu Yeşil Sol ile diyalog kanalını açık tutacağı konuşuluyor.

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