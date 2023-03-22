Hülle itirafı geldi! HDP'li Mithat Sancar'dan Yeşil Sol çıkışı... Deşifre ettik: Hiçbir farkları yok

Bu emirin Kandil'den geldiği bilinirken Sancar şu ifadeleri kullandı;

"Binde 1 ihtimal bile olsa kapatma durumunun olduğu sürece biz girmeyiz. O riski almak istemedik. Bunu parti meselesi olarak düşünmeyin bu seçimler hayati önemdedir. Türkiye tarihin en kritik seçimlerine giriyor. Seçim sonrası da çok önemlidir. Bu iktidar değiştiğinde ülkenin gerçekten demoktratik dönüşümü özgür geleceği ve büyük barışı yakalayabilmesi için biz ittifaklarımızla en büyük güvence olduğumuza inanıyoruz.

Dolayısıyla halkımızı ve toplumu bu konuda böyle büyük bir güçten yoksun bırakma hakkımız yok. Lüksümüz yok şansımız yok. O nedenle iktidarın insafına mahkemenin insiyatifine bu süreci bırakamayız.

Kararımızı size söylüyoruz; Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz. Bu kararımız net. Resmi olarak ben size Eş Başkan olarak söylüyorum."

TAKVİM.COM.TR DEŞİFRE ETMİŞTİ!

Takvim.com.tr bu talimatın Kandil'den geldiğini ve HDP ile aynı kodları taşıyıp, PKK'yı terör örgütü olarak görmeyen Yeşil Sol'un kirli dosyasını açmıştı...

Yeşil Sol'dan geçtiğimiz hafta 'HDP kendi adıyla seçime girmeyeceğinin' sinyallerini vermişti.