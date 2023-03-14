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    • Güncel
    • 14.03.2023 20:38
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    • 14.03.2023 20:45
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    Hüllecilerin ittifak oyunu! 6'lı koalisyon HDPKK'yı 'Yeşil Sol' maskesiyle oyuna dahil edecek: Akıl hocaları Kandil ve Öcalan

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonun HDPKK'yla yaptıkları ittifak flörtlerinin gölgesinde Ankara kulislerini hareketlendiren bir gelişme yaşandı. HDP'nin kendi adıyla seçime girmeyeceği, Yeşil Sol çatısı altında gireceği konuşulmaya başlandı. Yeşil Sol kanadı bu duruma yeşil ışık yakarken terör tutuklusu Demirtaş da yaşananları doğruladı. Öte yandan 6'lı koalisyonun HDP'yi 'Yeşil Sol' maskesiyle oyuna dahil edeceği, böylelikle ittifaka resmi nikah kıyacağı konuşulan bir başka konu. Bu bağlamda Takvim.com.tr, HDP ile aynı kodları taşıyıp, PKK’yı terör örgütü olarak görmeyen Yeşil Sol'un kirli dosyasını açtı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    6’lı koalisyon HDPKK’yı ’Yeşil Sol’ maskesiyle oyuna dahil edilecek

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    Binbir kaosun gölgesinde şartlı 'evet' ile aday seçilen Kılıçdaroğlu'na ilk destek terörün siyasi ayağı HDP'den geldi.


    HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.

    Bu süreçte "HDP ile iş tutarım ama aynı masaya oturmam" tiyatrosu sahneleyen İYİ Parti de tüm dikkatleri üzerine topluyor.



    İYİ PARTİ'DE HDPKK'YI 'AKLAMA' SEANSLARI
    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etmesine destek vererek, "HDP'liler de bizim seçmenimiz. Onlara da anlatacağız, onları da ikna etmeye çalışacağız. Dolayısıyla sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak HDP ziyaret etmesi kadar normal bir şey yok" ifadelerini kullandı.

    İYİ Parti ve HDP ilişkisinin önümüzdeki dönemlerde çokça konuşulacağının altını çizen Özlale, bu duruma var olma hakkı ve siyaset yapma özgürlüğü üzerinden yaklaşılması gerektiğini söyledi.

    "HDP'NİN VAR OLMA HAKKINI TANIYORUZ, SEÇMENLERİNİN KAPISINI ÇALACAĞIZ"
    Meral Akşener'in yardımcısının sözlerinin alt metninde terörle iltisaklı HDP'yi meşrulaştırma girişimi de vardı...

    Ümit Özlale, HDP'yi Türkiye'nin 3. büyük partisi olduğunu söyleyerek, "HDP, 6 milyondan fazla oy aldı, Meclis'te grubu var. Biz yasama faaliyetlerini HDP ile beraber yapıyoruz" şeklinde konuştu.



    Millet İttifakı unsurlarının HDP'yi aklayarak yaptığı ittifak flörtlerinin gölgesinde Ankara kulislerini hareketlendiren bir gelişme yaşandı.

    HDP KENDİ ADIYLA SEÇİME GİRMEYECEK
    Hakkında kapatma davası devam eden HDP'nin kendi adıyla seçime girmeyeceği, bunu da kamuoyuyla paylaşacağı konuşuluyor.

    Tam da bu noktada gözler terörle iltisaklı bir başka parti olan, ve logosunun HDP'ye olan benzerliği ile tüm dikkatleri üzerine toplayan Yeşiller ve Gelecek Sol Partisi'ne (Yeşil Sol Parti) çevrildi.

    Yeşil Sol'dan 'HDP kendi adıyla seçime girmeyecek' kulisini doğrular bir çıkış geldi.



        "YEŞİL SOL ÜZERİNDEN SEÇİME GİRİLMESİ MUHTEMEL"
        Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, "Seçim sath-ı mailine girdiğimizde yargı süreci netleşir ve olumsuz bir karar çıkarsa, bileşenler olarak bu riski almanın mümkün olmadığını düşünüyoruz" dedi.

        Akın, "Büyük ölçekte eğilim olarak bileşeni olan bir parti olmamız sebebiyle Yeşil Sol Parti üzerinden seçime girme ihtimalimiz yüksek gibi görünüyor" diye konuştu.

        Akın, Yeşil Sol Parti olarak örgütlenme süreçlerini ve HDP ile ilişkilerini şöyle anlattı:

        "Bizim yaklaşık HDP'nin kuruluşuyla benzer bir kuruluş tarihimiz var. 10 yılı aşkın bir süre oldu. Biz uzun süredir HDP ile işbirliği içerisindeyiz. Ortak partimiz olarak seçime HDP'den girdiğimiz için, bazı örgütsel temsiliyetlerimiz ve ilişkilerimizi de özellikle geçen seçim döneminde oradan kurmuştuk. Dolayısıyla biraz kendi tarafımız aksamıştı"

        'SEÇİME KATILMA HAKKI KAZANILDI'
        Akın, Yeşil Sol Parti olarak örgütlenme süreçlerini ve HDP ile ilişkilerini şöyle anlattı:

        Bizim yaklaşık HDP'nin kuruluşuyla benzer bir kuruluş tarihimiz var. 10 yılı aşkın bir süre oldu. Biz uzun süredir HDP ile işbirliği içerisindeyiz. Ortak partimiz olarak seçime HDP'den girdiğimiz için, bazı örgütsel temsiliyetlerimiz ve ilişkilerimizi de özellikle geçen seçim döneminde oradan kurmuştuk. Dolayısıyla biraz kendi tarafımız aksamıştı.





        "HDP TÜM GÜCÜYLE YEŞİL SOL ÜZERİNDEN ÇALIŞMA YÜRÜTECEK"
        Bu noktada "HDP'li adaylar Yeşil Sol Parti listelerinde mi yer alacak?" sorusu akıllara geliyor.

        Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü konuya ilişkin "Nasıl gireceğimizin kararını da bu hafta içerisinde büyük ölçüde netleştireceğiz ama HDP'nin yerine Yeşil Sol Parti'nin girmesi söz konusu olduğunda, HDP bütün gücüyle Yeşil Sol Parti üzerinden önümüzdeki dönemin seçim çalışmasını yürütecek gibi görünüyor" dedi.



        DEMİRTAŞ LOGOYU PAYLAŞTI, DOĞRULADI
        Terör tutuklusu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'tan da HDP'nin Yeşil Sol üzerinden seçime gireceği söylemlerini doğrulayan bir paylaşım geldi.

        Yeşil Sol'un logosunu paylaşan Demirtaş, "Bu görselin renkli çıktısını alıp evde buzdolabı kapısına, oda kapılarına yapıştırın lütfen. Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak Haydi arkadaşlar, elden ele…" açıklamasını yaptı.



            Yeşil Sol oluşumunu biraz daha yakından tanıyalım;

            Söz konusu oluşum HDPKK hakkında verilecek olası kapatma kararına karşı 16 Ekim 2022'de Olağanüstü Kongre'ye gitti ve logosunda HDP'nin logosuna benzer bir değişiklik yaptı.

            Partinin eşsözcüsü İbrahim Akın o dönem yaptığı açıklamada, "HDP'nin kapatılmaması için her türlü mücadeleyi veriyoruz ama kapatılırsa HDP'nin seçeneksiz olmadığını da göstermek istiyoruz" çıkışında bulunarak "Biz HDP'nin devamıyız" mesajı verdi.



            "HDP'NİN 3'ÜNCÜ YOLUMUZ VAR ÇIKIŞI"
            Yeşil Sol'un Olağanüstü Kongresi'ne katılan isimlerden olan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Yeşil Sol Parti'nin büyüdüğünü ve genişlediğini aktararak, "3'üncü yolumuz var" diyerek planlarını da açıklamıştı.



            AKIL HOCALARI ÖCALAN, PKK'YI ÖRGÜT OLARAK GÖRMÜYORLAR
            PKK'nin siyasi ayağı HDP ile Yeşil Sol arasındaki benzerlik yalnızca değiştirilen parti logosu ile görev alan isimler değil. HDP gibi PKK elebaşının talimatıyla hayata geçirilen HDK bünyesinde kurulun Yeşil Sol da terör örgütü elebaşı Öcalan için kampanyalara katılıyor.

            Partinin il kongrelerinde HDP'li milletvekilleri katılıyor. Tıpkı HDP'liler gibi Yeşil Solllular da PKK'ya terör örgütü olarak görmüyor. PKK'nın siyasi ayağı HDP ile benzer şekilde özerklik, anadilde eğitim gibi bölücü taleplere programında yer veriyor.



                Tüm bu yaşananların gölgesinde gözler CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da gölge ortak olarak iştirak ettiği Millet İttifakı'na çevrildi.

                6'LI KOALİSYON HDP'Yİ 'YEŞİL SOL' MASKESİYLE OYUNA DAHİL EDİLECEK
                Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası HDP ile hız kazanan ittifak flörtlerinin Yeşil Sol ile devam edeceği kulislerde konuşulanlar arasında. Böylelikle HDP'ye gelecek olası tepkiler sönümlenip işbirliği meşrulaştırılmak isteniyor. Kısacası HDP, Yeşil Sol maskesiyle oyuna resmi bir şekilde deahil edilecek.

                Kürt oylarını kaybetmek istemeyen Millet İttifakı'nın HDP'nin yeni versiyonu Yeşil Sol ile diyalog kanalını açık tutacağı konuşuluyor.

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