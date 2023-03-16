HDP'nin yedek partisi Yeşil Sol adı nereden geliyor? PKK, PYD ve Apo'nun "akıl hocası" Amerikalı kim?

PKK terör örgütü elebaşlarının günlerdir açıktan destek verdiği ve Cumhur İttifakı'na karşı desteklenmesi çağrısı yaptığı 6'lı koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart gibi Türk milleti için çok özel bir anlamı olan günde HDP ile adaylık pazarlığı yapacak. Türkye'nin Çanakkale şehitlerini andığı 18 Mart tarihinin bir özel anlamı da 2018 yılında başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin kent merkezinin PYD'li teröristlerden tamamen temizlendiği gün olması. İşte böylesine önemli sembol bir günde 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK terör örgütünün siyasi ayağı HDP'yi masasına çekmek için görüşme yapacak. Kılıçdaroğlu, cumartesi günü saat 13.00'da HDP'yi ziyaret edecek. Seçim sürecinde kendisine destek isteyecek olan Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü güdümündeki HDP'li isimlere ne tür imtiyazlar vereceği merakla bekleniyor.
2023 seçimlerine 2 aydan az bir süre kaldı. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Binbir kaosun gölgesinde şartlı 'evet' ile aday seçilen Kılıçdaroğlu'na ilk destek terörün siyasi ayağı HDP'den geldi.
HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.
Bu süreçte "HDP ile iş tutarım ama aynı masaya oturmam" tiyatrosu sahneleyen İYİ Parti de tüm dikkatleri üzerine topluyor.
HDP'NİN YEDEK PARTİ PLANI
Millet İttifakı unsurlarının HDP'yi aklayarak yaptığı ittifak flörtlerinin gölgesinde Ankara kulislerini hareketlendiren gelişmeler yaşanıyor.
Hakkında kapatma davası devam eden HDP'nin kendi adıyla seçime girmeyeceği, bunu da kamuoyuyla paylaşacağı konuşuluyor.
Tam da bu noktada gözler terörle iltisaklı bir başka parti olan, ve logosunun HDP'ye olan benzerliği ile tüm dikkatleri üzerine toplayan Yeşiller ve Gelecek Sol Partisi'ne (Yeşil Sol Parti) çevrildi.
Yeşil Sol'dan 'HDP kendi adıyla seçime girmeyecek' kulisini doğrular bir çıkış geldi.
"YEŞİL SOL ÜZERİNDEN SEÇİME GİRİLMESİ MUHTEMEL"
Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, "Seçim sath-ı mailine girdiğimizde yargı süreci netleşir ve olumsuz bir karar çıkarsa, bileşenler olarak bu riski almanın mümkün olmadığını düşünüyoruz" dedi.
Akın, "Büyük ölçekte eğilim olarak bileşeni olan bir parti olmamız sebebiyle Yeşil Sol Parti üzerinden seçime girme ihtimalimiz yüksek gibi görünüyor" diye konuştu.
Akın, Yeşil Sol Parti olarak örgütlenme süreçlerini ve HDP ile ilişkilerini şöyle anlattı:
"Bizim yaklaşık HDP'nin kuruluşuyla benzer bir kuruluş tarihimiz var. 10 yılı aşkın bir süre oldu. Biz uzun süredir HDP ile işbirliği içerisindeyiz. Ortak partimiz olarak seçime HDP'den girdiğimiz için, bazı örgütsel temsiliyetlerimiz ve ilişkilerimizi de özellikle geçen seçim döneminde oradan kurmuştuk. Dolayısıyla biraz kendi tarafımız aksamıştı"