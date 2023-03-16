HDP'nin yedek partisi Yeşil Sol adı nereden geliyor? PKK, PYD ve Apo'nun "akıl hocası" Amerikalı kim?

İşte PKK'lı terörist başı Murat Karayılan'ın hülle oyununu ifşa eden o açıklaması;

"HDP'ye ilişkin alınan kararlar açısından da şunları belirtebilirim; izlediğimiz kadarıyla AKP-MHP'nin esas aldığı konsept ve gelişen süreç göz önünde bulundurulduğunda, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'ye dair aldığı her iki kararın da olumlu olmadığı görülecektir. Taktik ve tuzakları olan bir plan. İlginçtir; seçim yasalarına göre her parti aday listesini 10 Nisan'a kadar ilgili kurumlara teslim etmeli. Kapatma davasının günü ise 11 Nisan'dır. Yani tam bir kafese alma durumu söz konusu. 'Bana göre olmazsa kapatırım' demek istiyorlar. Eğer HDP kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkarırsa belki o zaman düşünürüz, biçiminde üstü kapalı mesaj anlamı olduğu gibi değişik hesaplar içerisinde oldukları anlaşılıyor. Ben bunun bir tuzak olduğunu düşünüyorum."



"Tahminimce HDP yetkilileri ile Emek ve Özgürlük İttifakı bunun farkında olacaktır. Kimseyi bu tür şeylerle kandıramazlar. Bu kesimler, çok tarihi bir misyonu omuzlarında taşıdıklarını bilmeli, çünkü mevcut tüm kesimler ve ittifaklar içerisinde en çok demokrasiyi isteyen ve Türkiye'de demokrasi mücadelesini veren çevredir. Bugün onların tutumu ve kararının Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir rolü olacaktır. Ben bu değerli insanların en doğru kararı vereceklerine inanıyorum. En azından halkımızın beklentisi ve umudu bu yönlüdür. Tabii ki seçim sürecinde bu türden çok dikkat çekici olayların olması muhtemeldir. Oyunlar olacaktır; kandırmaya çalışanlar olacaktır. Bu türden hayırsız oyunlara karşı herkes duyarlı olmalıdır. Herkes nerede, ne yapacağını bilmelidir. Kimse acele etmemeli; başta demokrasi güçleri olmak üzere herkes yerinde tutumlarla gerekli yaklaşımı geliştirmelidir. Yani Türkiye özgürlük ve demokrasi mücadelesi bu çerçevede önemli bir döneme girmiştir."