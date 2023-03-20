CHP'li Doğan Subaşı canlı yayında rezil oldu! "AK Parti'den daha fazla konut yıktık" dedi sayı veremedi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin CHP Grup Başkanvekili olan ve milletvekili olmak için görevinden ayrılan Doğan Subaşı canlı yayında rezil oldu.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kentsel dönüşüm projelerinin önemi yeniden gündeme gelirken CHP yönetiminin özellikle İstanbul'da planlanan projelere nasıl takoz olduğu belgeleriyle ortaya çıkmıştı.
CHP'Lİ DOĞAN SUBAŞI REZİL OLDU
Katıldığı Habertürk yayınında deprem meselesini konuşan CHP'li Doğan Subaşı, AK Parti'yi kentsel dönüşüm üzerinden eleştirmek istedi.
Subaşı "4 yıl boyunca biz İBB'nin kendi hazırlıklarını ve yaptık imar planlarında değişiklikler yaptık. Konut yapmaya gayret ettik." dedi.
NE KADAR KONUT YIKTINIZ? SORUSUNA YANIT VEREMEDİ
Sunucu Mehmet Akif Ersoy'un "Konut yıktınız mı?" sorusuna "Yıktık tabii. Yıkıyoruz." yanıtını veren Subaşı "Ne kadar yıktınız? Neden sayı veremiyorsunuz?" sorusu karşısında ise kaçamak yanıtlar verdi.