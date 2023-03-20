CHP'li Doğan Subaşı canlı yayında rezil oldu! "AK Parti'den daha fazla konut yıktık" dedi sayı veremedi

"Rakamları şu anda söyleyecek durumda değilim. Siz benden sayı istiyorsunuz ama. Ben notlarımda bunu daha önce konuşmuştuk İBB'de yaptığım konuşmada notlarım önümdeydi. Son dakikada deprem konusuna burada konuşacağımız öğrendim. Belli bir sayısal hazırlık içerisinde olmadığım için yanıltıcı bilgi vermektense bunu söylemek istiyorum. Daha sonra sayıları sosyal medyadan yayınlayabilirim. Zaten sorun konut yıkmak konut yapmak da değil..."

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