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    • 20.03.2023 22:32
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    CHP'li Doğan Subaşı canlı yayında rezil oldu! "AK Parti'den daha fazla konut yıktık" dedi sayı veremedi

    CHP'li Doğan Subaşı katıldığı canlı yayında rezil oldu. Deprem üzerine konuşma yapan ve AK Parti'yi hedef alan Doğan Subaşı, kentsel dönüşüm için AK Parti döneminden daha fazla konut yıktıklarını iddia etti. Doğan Subaşı ısrarla sorulmasına rağmen önceki dönemde ve bu dönemde kaç konut yıkıldığı konusunda sayı veremezken konuyu geçiştirmeye çalıştı.

    takvim.com.tr
    Canlı canlı rezillik

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin CHP Grup Başkanvekili olan ve milletvekili olmak için görevinden ayrılan Doğan Subaşı canlı yayında rezil oldu.

    Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kentsel dönüşüm projelerinin önemi yeniden gündeme gelirken CHP yönetiminin özellikle İstanbul'da planlanan projelere nasıl takoz olduğu belgeleriyle ortaya çıkmıştı.

    CHP'Lİ DOĞAN SUBAŞI REZİL OLDU
    Katıldığı Habertürk yayınında deprem meselesini konuşan CHP'li Doğan Subaşı, AK Parti'yi kentsel dönüşüm üzerinden eleştirmek istedi.

    Subaşı "4 yıl boyunca biz İBB'nin kendi hazırlıklarını ve yaptık imar planlarında değişiklikler yaptık. Konut yapmaya gayret ettik." dedi.

    NE KADAR KONUT YIKTINIZ? SORUSUNA YANIT VEREMEDİ
    Sunucu Mehmet Akif Ersoy'un "Konut yıktınız mı?" sorusuna "Yıktık tabii. Yıkıyoruz." yanıtını veren Subaşı "Ne kadar yıktınız? Neden sayı veremiyorsunuz?" sorusu karşısında ise kaçamak yanıtlar verdi.

    "SAYI VERECEK DURUMDA DEĞİŞİM"
    Subaşı, "Şimdi sayı verecek durumda değilim ama AK Parti döneminden daha fazla yıktık. Sayı ile ilgili bir hazırlıkla gelmedim. Sayılar üzerinden bir konuşa yapacağımı düşünmedim" ifadeleriyle konudan ne kadar uzak olduğunu da itiraf etti.

        "SAYI BİLMİYORUM AMA AK PARTİ'DEN FAZLA YIKTIK"
        Sunucunun "Yaklaşık bir sayı verebiliyor musunuz? 'İstanbul'da yıkılması gereken 70 bin konut var bi şu kadarını 4 yılda yıktık' diyebiliyor musunuz?" sorusunu üzerine yine sayı veremeyen Subaşı "Sayı verebilecek durumda değilim ama AK Parti döneminden daha fazla konut yıktık" dedi.

        "AK PARTİ KAÇ KONUT YIKTI ONU DA SÖYLEYECEK DURUMDA DEĞİLİM"
        "AK Parti döneminde ne kadar konut yıkılmıştı?"         sorusuna da yanıt veremeyen Subaşı şunları söyledi;

        "Rakamları şu anda söyleyecek durumda değilim. Siz benden sayı istiyorsunuz ama. Ben notlarımda bunu daha önce konuşmuştuk İBB'de yaptığım konuşmada notlarım önümdeydi. Son dakikada deprem konusuna burada konuşacağımız öğrendim. Belli bir sayısal hazırlık içerisinde olmadığım için yanıltıcı bilgi vermektense bunu söylemek istiyorum. Daha sonra sayıları sosyal medyadan yayınlayabilirim. Zaten sorun konut yıkmak konut yapmak da değil..."

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        Canlı canlı rezillik
        Haberler Güncel CHP'li Doğan Subaşı canlı yayında rezil oldu! "AK Parti'den daha fazla konut yıktık" dedi sayı veremedi
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