Önce BAYKAR'ı hedef aldı şimdi de TOGG'u! 6'lı koalisyonun küçük ortağı Ali Babacan'dan zaman ayarlı provokasyon

"SEN GİT ÇOCUK BEZİ SATYMAYA DEVAM ET"

Bu skandal açıklama toplumun her kesimi tarafından tepkiyle karşılanırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı;



Aslında BAYKAR'ın nezdinde tüm şirketleri, ürünleriyle savunma sanayimizin tamamı hedef alınıyor. Bizimle olan akrabalık ilişkileri üzerinden BAYKAR'ı hedef alabileceklerini düşünüyorlar. Bu alçak saldırıya da hak ettiği cevabı vermek sorumluluğumuzun gereğidir. Sen rekabet nedir bilir misin? Sen git çocuk bezi satmaya devam et, üzgünüm 15 sene yanımda yer aldı ama benden bir şey alamadı.