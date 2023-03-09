CHP ve İYİ Parti vatandaşın canını hiçe saydı! Kentsel dönüşüm düşmanlığı 10 yıl kaybettirdi

Türkiye'de son 20 yılda gerçekleştirilmek istenen çok sayıda kentsel dönüşüm girişimi CHP ve İyi Partililer tarafından engellenirken, bunun bir örneğinin de birinci derecede deprem bölgesinde yer alan Manisa'da yaşandığı ortaya çıktı. AK Partili Şehzadeler ve Yunusemre ilçe belediyeleri, dönüşüm projelerini hayata geçirmek istediğinde karşılarında CHP ve İyi Parti'yi buldu. Şehzadeler Belediyesi'nin 5 mahallede hayata geçirmek istediği Manisa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesi, CHP'liler tarafından vatandaşlara dağıtılan itiraz dilekçeleriyle yavaşlatıldı. Tüm engellemelere rağmen projede ilk kazma geçtiğimiz yıl vuruldu. Yunusemre Belediyesi tarafından 4 mahallede yürütülen kentsel dönüşüm projesi de yine CHP ve İyi Parti'nin engeline takıldı. Vatandaşları projeye karşı kıştırtan CHP ve İyi Parti, bu projenin 10 yıl gecikmesine sebep oldu. Projede ilk kazmanın ise önümüzdeki günlerde vurulması planlanıyor.