CHP işi kentsel dönüşüm! Gecekondu duvarlarını boyayarak depreme önlem alıyorlar

Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 büyük depremin ardından tek yürek olan Türkiye'nin deprem bölgelerindeki seferberliği sürüyor. Depremlerin ardından ise gündeme bölgedeki binaların depreme karşı ne kadar sağlam olduğu konusu gelmişti.
CHP KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI ÇIKTI
Yıkılan binlerce binanın ardından bölgede yapılmak istenen kentsel dönüşüm projeleri de konuşulmuştu. CHP'nin depremden önce bu projelere karşı geldiği ortaya çıkmıştı.
CHP'NİN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ: YIPRANMIŞ BİNALARI BOYUYORUZ
İzmir'in CHP'li belediyesinin ise 2019 yılında başlattığı bir proje tekrar gündeme geldi. "İzmir'in çehresini değiştirecek proje" olarak bahsedilen "Yeşildere Cephe Boyama Projesi" ile bölgedeki atıl durumda ve yıpranmış binaların belediye ekipleri tarafından boyanacağı belirtiliyor.
Kentsel dönüşüme karşı çıkan CHP'nin kendi belediyelerinde yıpranmış binaları boyayarak korumaya alması, "CHP'nin kentsel dönüşümü ancak bu kadar olur" dedirtti.