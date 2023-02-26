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    • 26.02.2023 07:59
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    CHP işi kentsel dönüşüm! Gecekondu duvarlarını boyayarak depreme önlem alıyorlar

    Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projelerine karşı çıkan ve bu projeleri davalarla durdurmaya çalışan CHP, kendi idaresindeki illere de çivi çakmıyor. İzmir'de CHP'li belediyenin 2019'da yaptığı "İzmir'in çehresini değiştirecek proje" olarak lanse ettiği gecekondu duvarlarını boyama projesi, Kahramanmaraş depremleri sonrası bir kez daha gündeme geldi.

    takvim.com.tr
    CHP işi kentsel dönüşüm

    Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 büyük depremin ardından tek yürek olan Türkiye'nin deprem bölgelerindeki seferberliği sürüyor. Depremlerin ardından ise gündeme bölgedeki binaların depreme karşı ne kadar sağlam olduğu konusu gelmişti.

    CHP KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI ÇIKTI
    Yıkılan binlerce binanın ardından bölgede yapılmak istenen kentsel dönüşüm projeleri de konuşulmuştu. CHP'nin depremden önce bu projelere karşı geldiği ortaya çıkmıştı.

    CHP'NİN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ: YIPRANMIŞ BİNALARI BOYUYORUZ
    İzmir'in CHP'li belediyesinin ise 2019 yılında başlattığı bir proje tekrar gündeme geldi. "İzmir'in çehresini değiştirecek proje" olarak bahsedilen "Yeşildere Cephe Boyama Projesi" ile bölgedeki atıl durumda ve yıpranmış binaların belediye ekipleri tarafından boyanacağı belirtiliyor.

    Kentsel dönüşüme karşı çıkan CHP'nin kendi belediyelerinde yıpranmış binaları boyayarak korumaya alması, "CHP'nin kentsel dönüşümü ancak bu kadar olur" dedirtti.
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    CHP işi kentsel dönüşüm
    Haberler Güncel CHP işi kentsel dönüşüm! Gecekondu duvarlarını boyayarak depreme önlem alıyorlar
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