CHP işi kentsel dönüşüm! Gecekondu duvarlarını boyayarak depreme önlem alıyorlar

CHP'NİN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ: YIPRANMIŞ BİNALARI BOYUYORUZ

İzmir'in CHP'li belediyesinin ise 2019 yılında başlattığı bir proje tekrar gündeme geldi. "İzmir'in çehresini değiştirecek proje" olarak bahsedilen "Yeşildere Cephe Boyama Projesi" ile bölgedeki atıl durumda ve yıpranmış binaların belediye ekipleri tarafından boyanacağı belirtiliyor.

Kentsel dönüşüme karşı çıkan CHP'nin kendi belediyelerinde yıpranmış binaları boyayarak korumaya alması, "CHP'nin kentsel dönüşümü ancak bu kadar olur" dedirtti.